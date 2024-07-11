Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» во Владивостоке, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мистический Владивосток
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Владивосток: Путешествие по тайнам и легендам
Погрузитесь в мир мистики и тайн Владивостока. Откройте для себя истории, окутанные туманом времени и моря
Начало: У Пушкинского театра
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
10 000 за всё до 6 чел.
Топ-5 смотровых площадок Владивостока
На машине
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ-5 смотровых площадок Владивостока: путешествие по секретным местам
Приглашаем на уникальную экскурсию по Владивостоку, где вы увидите город с новых высот и откроете для себя неизведанные места
Завтра в 13:00
12 авг в 20:00
9 800 за всё до 3 чел.
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
На машине
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
Живописные виды Уссурийского залива, раскрашенные в особые утренние или вечерние цвета
Начало: У вашего отеля
11 авг в 05:00
12 авг в 07:00
4 500 за всё до 3 чел.
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
Пешая
2 часа
Групповая
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
Иммерсивное путешествие в наушниках к самому себе
Начало: На набережной Цесаревича (у парковки под мостом)
Завтра в 19:00
17 авг в 19:00
3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    11 июля 2024
    Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
    Это просто ВОСТОРГ! Эмоции переполняют нас! Мы встречали закат с Александрой и Светланой. Единение с невероятно красивой природой, воздух насыщенный
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    ароматами трав, цветов и моря, чаепитие наедине с морем! Приятное информативное сопровждение. В общем, 100% рекомендуем эту экскурсию-прогулку. Александре и Светлане сердечная благодарность за эмоции! ❤️

  • A
    Andrey
    11 июня 2024
    Мистический Владивосток
    Потрясающая экскурсия! Татьяна изумительный рассказчик! Полное погружение в эпоху! Обязательная рекомендация!
  • К
    Константин
    24 мая 2024
    Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
    Это было чудесно. Александра с коллегой были чудо как заботливы, знающи и интеллигентны. Лучшая встреча рассвета за много лет!
  • Е
    Екатерина
    8 апреля 2024
    Мистический Владивосток
    Не так много бывала на экскурсиях, но могу сказать точно, что это лучшая экскурсия в моей жизни! Несмотря на холодную
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    погоду, и что я промерзла до самых костей, хотелось досмотреть и дослушать до конца!! Невероятно интересный рассказчик, и интересно подобранный маршрут! Несомненно, еще возьмем экскурсии у Татьяны!

  • Т
    Татьяна
    29 октября 2023
    Топ-5 смотровых площадок Владивостока
    Экскурсия очень понравилась! Во-первых, понравился город, а экскурсовод показал его с лучших сторон и ракурсов. В следующие дни, когда мы
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    ездили по городу и окрестностям и нам что-то показывали и рассказывали, мы обнаруживали, сто уже знаем это!!! Словом, экскурсоводу респект, он знает и любит край в котором он живёт и поделился этой любовью с нами.

  • С
    Светлана
    1 августа 2023
    Мистический Владивосток
    Потрясающая экскурсия. Очень интересная, подходит для детей. Татьяна замечательный рассказчик. Посмотрели на город с неожиданного ракурса. Сходите, получите удовольствие.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мистический Владивосток
  2. Топ-5 смотровых площадок Владивостока
  3. Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
  4. Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 3 200 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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