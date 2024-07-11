2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Владивосток: Путешествие по тайнам и легендам
Погрузитесь в мир мистики и тайн Владивостока. Откройте для себя истории, окутанные туманом времени и моря
Начало: У Пушкинского театра
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ-5 смотровых площадок Владивостока: путешествие по секретным местам
Приглашаем на уникальную экскурсию по Владивостоку, где вы увидите город с новых высот и откроете для себя неизведанные места
Завтра в 13:00
12 авг в 20:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Встретить рассвет или закат - в лучшем месте Владивостока
Живописные виды Уссурийского залива, раскрашенные в особые утренние или вечерние цвета
Начало: У вашего отеля
11 авг в 05:00
12 авг в 07:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Групповая
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
Иммерсивное путешествие в наушниках к самому себе
Начало: На набережной Цесаревича (у парковки под мостом)
Завтра в 19:00
17 авг в 19:00
3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна11 июля 2024Это просто ВОСТОРГ! Эмоции переполняют нас! Мы встречали закат с Александрой и Светланой. Единение с невероятно красивой природой, воздух насыщенный
- AAndrey11 июня 2024Потрясающая экскурсия! Татьяна изумительный рассказчик! Полное погружение в эпоху! Обязательная рекомендация!
- ККонстантин24 мая 2024Это было чудесно. Александра с коллегой были чудо как заботливы, знающи и интеллигентны. Лучшая встреча рассвета за много лет!
- ЕЕкатерина8 апреля 2024Не так много бывала на экскурсиях, но могу сказать точно, что это лучшая экскурсия в моей жизни! Несмотря на холодную
- ТТатьяна29 октября 2023Экскурсия очень понравилась! Во-первых, понравился город, а экскурсовод показал его с лучших сторон и ракурсов. В следующие дни, когда мы
- ССветлана1 августа 2023Потрясающая экскурсия. Очень интересная, подходит для детей. Татьяна замечательный рассказчик. Посмотрели на город с неожиданного ракурса. Сходите, получите удовольствие.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Нескучные экскурсии»
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