Мы отправимся в увлекательное путешествие в одну из самых больших бухт острова — Новик.
Вы сможете не только полюбоваться окружающими пейзажами и искупаться, но и насладиться красотой подводного мира, не погружаясь в воду.
Наши сапы изготовлены из прозрачного материала, что позволит вам видеть всё, что происходит под вами.
Вы сможете не только полюбоваться окружающими пейзажами и искупаться, но и насладиться красотой подводного мира, не погружаясь в воду.
Наши сапы изготовлены из прозрачного материала, что позволит вам видеть всё, что происходит под вами.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание экскурсии
Маршрут подходит как новичкам, так и продвинутым. Если у вас пока нет опыта, не переживайте. Мы научим вас — это не сложно.
Наше путешествие начнётся после инструктажа. Отправляться будем из бухты Труда, пройдём мимо мысов Доронина, Шигина и других, дойдём до необитаемого острова Папенберга и устроим лёгкий треккинг (примерно 7-10 минут в каждую сторону) до видовой площадки. После прогулки немного отдохнём, спустим на воду наши сапы и пойдём обратно к точке старта.
Находясь на прозрачном сапе, вы сможете рассмотреть подводный мир бухты, водоросли и различных створчатых моллюсков, что обитают недалеко от острова.
Организационные детали
- Все локации расположены на острове Русский либо рядом с ним. До места старта вам необходимо добраться самостоятельно на такси или автобусе
- При неблагоприятных погодных условиях (ветер выше 10 м/с или дожде) прогулка может быть перенесена в другую бухту или на другой день
- По запросу возможно проведение индивидуальной прогулки. Цену уточняйте в переписке
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
Особенности формата
- Программа подходит людям со средней спортивной подготовкой. Ограничение по весу — до 120 кг. По желанию мы выдаём спасательные жилеты
- С детьми до 6 лет можно идти на одном сапе
- Необходимо одеться по погоде, по возможности взять с собой комплект сухой одежды, а также питьевую воду и перекус
в понедельник, среду и пятницу в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 333 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Русском острове
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов во Владивостоке
Всем привет! Меня зовут Егор, я представитель команды гидов в Приморском крае. С подросткового возраста увлекаюсь сапбордом, и моя команда является первой на Дальнем Востоке, кто сдаёт в аренду прозрачные сапы. С удовольствием покажем вам красоты Японского моря и его побережья с борта прозрачного сапа!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
31 окт 2024
Очень необычные сап борды, через них действительно видно дно (но только там где небольшая глубина). Да и сам маршрут не сильно сложный, красивые мысы и панорама моста. Спасибо инструктору Егору за прогулку!
Ксения
28 окт 2024
Ходила на эту экскурсию вместе с друзьями и получили огромное удовольствие от прогулки! На сапах катаемся уже не первый раз, но на прозрачных - впервые!) Могу сказать, что они более устойчивы, чем обычные сапы, так что даже если вы никогда не катались, то не переживайте - получится с первого раза)) Спасибо Андрею за подробный инструктаж и хорошее настроение!
Андрей
3 окт 2024
Крутая экскурсия! Действительно что то не обычное. Много где катался на сапах, но такие вижу впервые. И сапы Действительно прозрачные и через них видно дно, как если бы вы плыли в маске.
Организация тоже на высоте!
Организация тоже на высоте!
Константин
20 сен 2024
Спасибо большое организатором и гиду!! Все супер
Александра
18 сен 2024
Спасибо гиду Марку и организатором. Сапы просто нечто, прозрачные и на мелководье были видны все ракушки и морские звездочки. Обязательно буду советовать друзьям, кто будет приезжать во Владивосток.
Входит в следующие категории Владивостока
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