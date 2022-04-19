Что вас ожидает:

Жизнь наизнанку

Здесь мы поговорим о том, как алкоголь помогал выживать и строить, а том, как соблазнительно на краю света отравление свободной и к чему оно может привести.

Вы узнаете о том, как поставить театральную постановку силами падших и бездомных и чем развлекались первые «панки» Владивостока сто лет назад. В общем, добавим перчинки классический истории.

Важная информация: