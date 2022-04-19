Здесь мы поговорим о том, как алкоголь помогал выживать и строить, а том, как соблазнительно на краю света отравление свободной и к чему оно может привести.
Вы узнаете о том, как поставить театральную постановку силами падших и бездомных и чем развлекались первые «панки» Владивостока сто лет назад. В общем, добавим перчинки классический истории.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Светланская, 10, Владивосток
Завершение: ул. Алеутская 26, стр. 2, владивосток
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Лидия — ваш гид во Владивостоке
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