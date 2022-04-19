Прогулка на изнанку жизни портового города

Эту свою авторскую прогулку я посвятила о тому, что редко услышишь на классической экскурсии, но что делает объёмнее

Мини-группа
Эту свою авторскую прогулку я посвятила о тому, что редко услышишь на классической экскурсии, но что делает объёмнее и ближе город и его специфику.
Прогулка на изнанку жизни портового города
Прогулка на изнанку жизни портового города
Прогулка на изнанку жизни портового города
Прогулка на изнанку жизни портового города

Что вас ожидает:

    Жизнь наизнанку
    Здесь мы поговорим о том, как алкоголь помогал выживать и строить, а том, как соблазнительно на краю света отравление свободной и к чему оно может привести.
    Вы узнаете о том, как поставить театральную постановку силами падших и бездомных и чем развлекались первые «панки» Владивостока сто лет назад. В общем, добавим перчинки классический истории.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: ул. Светланская, 10, Владивосток
    Завершение: ул. Алеутская 26, стр. 2, владивосток
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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