Владивосток кутёжный
Индивидуальная экскурсия во Владивостоке

Путешествие в алкогольную историю города - от первого коктейля до первого сухого закона

Кутить во Владивостоке умеют издавна. А давайте вспомним, как научились? И как пытались отучить тех, кто втянулся. Проследим алкопуть от основания города до гибели империи. Обсудим рецепты коктейлей, проект превращения Приморья в Шампань, местных звёзд кутежа — ланцепупов. И непременно заглянем в 3-4 бара, чтобы смочить горло и добавить спирта в наши огненные разговоры.
Владивосток кутёжный
Владивосток кутёжный
Владивосток кутёжный
Владивосток кутёжный
Владивосток кутёжный
Владивосток кутёжный
Владивосток кутёжный
Владивосток кутёжный
Владивосток кутёжный
Владивосток кутёжный
Владивосток кутёжный
Владивосток кутёжный
Владивосток кутёжный
Владивосток кутёжный
Ближайшие даты:
1
янв
2
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

  • Вы побываете в местах, где когда-то стояли старые манзовские пивоварни. Заодно узнаете, что это такое — манзовские? Там же открывались первые владивостокские кабаре и кафе-шантаны.
  • Увидите здание легендарной гостиницы «Тихий океан» и узнаете, из чего сделаны стены дома Герасима Антипаса
  • Познакомитесь с проектами превращения Приморья в русскую Шампань
  • Узнаете, какие страсти кипели в России во времена борьбы за народную трезвость
  • Послушаете о великом и ужасном «Клубе ланцепупов» и его самых одиозных выходках
  • Запишете (или запомните) рецепт первого алкогольного владивостокского коктейля

А ещё получите ответы на множество вопросов, которые сами бы не задали:

  • зачем в чайной самовар
  • что такое охота за подснежниками
  • как выгонять медведя, играть в кукушку и ловить тигра
  • почему ханка — это не только озеро
  • и на многие другие!

Организационные детали

  • Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии. Мы посетим 3-4 питейных заведения со средним чеком от 500 до 1000 руб. за человека
  • Можем скорректировать маршрут с учётом ваших предпочтений в алкоголе. Употребление, кстати, вовсе необязательно — мы рады всем, кто пришёл просто получить удовольствие от прогулки и хорошей истории.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

ИндивидуальныеПешеходныеДля пенсионеровНеобычныеНочныеЛетниеГастрономическиеНеобычные домаБары и ночная жизньДля студентовПочувствовать себя местным

Похожие туры из Владивостока

Знакомьтесь, Владивосток
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
89 отзывов
Знакомьтесь, Владивосток
Главные достопримечательности города и бухта Стеклянная на обзорной автомобильной экскурсии
центр города
Сегодня
Завтра
30 дек
31 дек
7 800 за всё до 3 чел.
Прогулка со вкусом по Владивостоку
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
20 отзывов
Прогулка со вкусом по Владивостоку
Открыть уникальность дальневосточной кухни в теории и на практике, гуляя по центру города
сквер Невельского
Сегодня
30 дек
31 дек
1 янв
от 1 400 за человека
Из Европы в Азию не покидая Владивосток
Индивидуальная
4.5 часа
Из Европы в Азию не покидая Владивосток
ул. Светланская, 22, Владивосток
Сегодня
Завтра
30 дек
31 дек
6 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ