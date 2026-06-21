Владивосток издавна славится умением веселиться.



Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу старого города, где когда-то процветали манзовские пивоварни и кабаре. Узнайте о проекте превращения Приморья в русскую Шампань и знаменитом «Клубе ланцепупов».



Прогулка включает посещение 3-4 баров, где можно обсудить рецепты коктейлей и легенды о местных звёздах кутежа. Вопросы о самоварах, охоте за подснежниками и многое другое также найдут свои ответы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться атмосферой старого Владивостока в полной мере. В октябре и апреле также можно приятно провести время, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холодные ветра и снег, которые могут повлиять на комфорт прогулки.

Сейчас август — это идеальное время.