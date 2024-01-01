Путешествие в алкогольную историю города - от первого коктейля до первого сухого закона
Кутить во Владивостоке умеют издавна. А давайте вспомним, как научились? И как пытались отучить тех, кто втянулся. Проследим алкопуть от основания города до гибели империи. Обсудим рецепты коктейлей, проект превращения Приморья в Шампань, местных звёзд кутежа — ланцепупов. И непременно заглянем в 3-4 бара, чтобы смочить горло и добавить спирта в наши огненные разговоры.
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Описание
Что вас ожидает
- Вы побываете в местах, где когда-то стояли старые манзовские пивоварни. Заодно узнаете, что это такое — манзовские? Там же открывались первые владивостокские кабаре и кафе-шантаны.
- Увидите здание легендарной гостиницы «Тихий океан» и узнаете, из чего сделаны стены дома Герасима Антипаса
- Познакомитесь с проектами превращения Приморья в русскую Шампань
- Узнаете, какие страсти кипели в России во времена борьбы за народную трезвость
- Послушаете о великом и ужасном «Клубе ланцепупов» и его самых одиозных выходках
- Запишете (или запомните) рецепт первого алкогольного владивостокского коктейля
А ещё получите ответы на множество вопросов, которые сами бы не задали:
- зачем в чайной самовар
- что такое охота за подснежниками
- как выгонять медведя, играть в кукушку и ловить тигра
- почему ханка — это не только озеро
- и на многие другие!
Организационные детали
- Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии. Мы посетим 3-4 питейных заведения со средним чеком от 500 до 1000 руб. за человека
- Можем скорректировать маршрут с учётом ваших предпочтений в алкоголе. Употребление, кстати, вовсе необязательно — мы рады всем, кто пришёл просто получить удовольствие от прогулки и хорошей истории.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Светланской
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 285 туристов
Что может быть чудеснее, чем разделить с кем-то радость открытия? Дать человеку узнать тайны твоих любимых мест и почувствовать их так, как чувствуешь их ты? Честно говоря, я не знаю, что может быть чудеснее этого, по-моему — ничего. Именно для этого мы с друзьями и водим для вас наши экскурсии.
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