Владивосток издавна славится умением веселиться.
Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу старого города, где когда-то процветали манзовские пивоварни и кабаре. Узнайте о проекте превращения Приморья в русскую Шампань и знаменитом «Клубе ланцепупов».
Прогулка включает посещение 3-4 баров, где можно обсудить рецепты коктейлей и легенды о местных звёздах кутежа. Вопросы о самоварах, охоте за подснежниками и многое другое также найдут свои ответы
Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу старого города, где когда-то процветали манзовские пивоварни и кабаре. Узнайте о проекте превращения Приморья в русскую Шампань и знаменитом «Клубе ланцепупов».
Прогулка включает посещение 3-4 баров, где можно обсудить рецепты коктейлей и легенды о местных звёздах кутежа. Вопросы о самоварах, охоте за подснежниками и многое другое также найдут свои ответы
5 причин купить эту экскурсию
- 🍸 Уникальная история Владивостока
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🍹 Рецепты старинных коктейлей
- 🎭 Легенды о «Клубе ланцепупов»
- 📜 Интересные факты и истории
Лучшее время для посещения
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мар
апр
май
июн
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сен
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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться атмосферой старого Владивостока в полной мере. В октябре и апреле также можно приятно провести время, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холодные ветра и снег, которые могут повлиять на комфорт прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гостиница «Тихий океан»
- Старые манзовские пивоварни
Описание экскурсии
- Вы побываете в местах, где когда-то стояли старые манзовские пивоварни. Заодно узнаете, что это такое — манзовские? Там же открывались первые владивостокские кабаре и кафе-шантаны.
- Увидите здание легендарной гостиницы «Тихий океан» и узнаете, из чего сделаны стены дома Герасима Антипаса
- Познакомитесь с проектами превращения Приморья в русскую Шампань
- Узнаете, какие страсти кипели в России во времена борьбы за народную трезвость
- Послушаете о великом и ужасном «Клубе ланцепупов» и его самых одиозных выходках
- Запишете (или запомните) рецепт первого алкогольного владивостокского коктейля
А ещё получите ответы на множество вопросов, которые сами бы не задали:
- зачем в чайной самовар
- что такое охота за подснежниками
- как выгонять медведя, играть в кукушку и ловить тигра
- почему ханка — это не только озеро
- и на многие другие!
Организационные детали
- Еда и напитки не входят в стоимость. Мы посетим 3-4 питейных заведения со средним чеком от 500 до 1000 руб. за человека
- Можем скорректировать маршрут с учётом ваших предпочтений в алкоголе. Употребление, кстати, вовсе необязательно — мы рады всем, кто пришёл просто получить удовольствие от прогулки и хорошей истории.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 884 туристов
Что может быть чудеснее, чем разделить с кем-то радость открытия? Дать человеку узнать тайны твоих любимых мест и почувствовать их так, как чувствуешь их ты? Честно говоря, я не знаю, что может быть чудеснее этого, по-моему — ничего. Именно для этого мы с друзьями и водим для вас наши экскурсии.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
много интересной исторической информации в непринуждённой обстановке. это был мой подарок сыну! Ему все понравилось, он под впечатлением! Спасибо!
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Экскурсии по питейным заведениям берем в разных городах, потому что это тоже история, связанная с мировой. Александр увлекательно рассказал о развитии событий потребления спиртных напитков во Владивостоке, привлекая знания истории и окружающих народов, слушать было интересно! А еще показал интересные места в центре, не каждое из которых мы бы нашли самостоятельно 😊. Спасибо!
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А
Мы с мужем остались в невероятном восторге от этой экскурсии! Неспроста говорят, что суть не в рассказе, а в рассказчике. Подача материала на очень высоком уровне! Не передать словами атмосферу,
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Невероятно интересная и познавательная экскурсия. Александр удивительный рассказчик, прекрасно владеющий уникальными знаниями. Мы посетили 4 питейных заведения, каждое из которых само по себе заманчиво и со своим шармом. Все было подкреплено структурированной информацией, соответствующей месту. Восторг! Спасибо за увлекательное путешествие в историю!
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Спасибо Александру! И маршрут, и рассказ, и выбор заведений, и ориентация на клиента - все выше всяких похвал. Очень довольна, что выбрала именно эту экскурсию 🤙🌹
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Несколько часов рассказов о всём, что пилось во Владивостоке с момента его основания (и даже чуть раньше).
Гид знает меру, гостям экскурсии это тоже строго рекомендовано - на пути будет много баров, рассчитывайте свои силы!
Гид знает меру, гостям экскурсии это тоже строго рекомендовано - на пути будет много баров, рассчитывайте свои силы!
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