7 отзывов оставили туристы

Мы пройдемся по местам, где разворачивались не только личные истории 📖 жителей Владивостока, но и события, наложившие отпечаток на сам город 🏙️ этой прогулки предстоит узнать о жизни тех, с кого начинался город, о людях, оказавшихся на краю света в числе первых, а ключевые достопримечательности 🏛️ города послужат декораций к этому рассказу.

Мы посетим Памятник первооткрывателям, установленный там, где сошли на берег с корабля первые жители города, пройдём к Триумфальной арке цесаревича Николая и прогуляемся по «Золотой миле» Владивостока, где в стенах спрятаны отнюдь не метафорические сокровища и скелеты, заглянем в окутанные криминальным прошлым узкие дворники бывшего китайского квартала - Миллионки.

Мы попробуем вместе понять, какой он - Владивосток в прошлом и настоящем.