7 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Авантюризм и надежда: жить на краю света

4.7
7 отзывов
Лидия Н.
Лидия Н. – Гид из Владивостока
Мы пройдёмся по самым сокровенным местам Владивостока и узнаем о том, как зарождался город 🏙️ на окраине огромной империи.

Я проведу вас сквозь самые обычные, на первый взгляд, улицы, которые станут декорациями к нашей прогулке 👣.

Мы увидим и ключевые достопримечательности 🏛️, и «Золотую милю» Владивостока, и бывший китайский квартал «Миллионка».

Посмотрим с лучших обзорных площадок на панорамы Владивостока.

Я расскажу о тех, с кого начинался город, о людях, оказавшихся первыми на краю света.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Авантюризм и надежда: жить на краю света
Авантюризм и надежда: жить на краю света
Мы пройдемся по местам, где разворачивались не только личные истории 📖 жителей Владивостока, но и события, наложившие отпечаток на сам город 🏙️ этой прогулки предстоит узнать о жизни тех, с кого начинался город, о людях, оказавшихся на краю света в числе первых, а ключевые достопримечательности 🏛️ города послужат декораций к этому рассказу.
Мы посетим Памятник первооткрывателям, установленный там, где сошли на берег с корабля первые жители города, пройдём к Триумфальной арке цесаревича Николая и прогуляемся по «Золотой миле» Владивостока, где в стенах спрятаны отнюдь не метафорические сокровища и скелеты, заглянем в окутанные криминальным прошлым узкие дворники бывшего китайского квартала - Миллионки.
Мы попробуем вместе понять, какой он - Владивосток в прошлом и настоящем.
Что входит
  • Пешеходная прогулка
Что не входит
  • Трансфер
  • Личные расходы
Начало
🚩 Центральная площадь Владивостока
Место завершения
🏁 Кофейня "Кафема" по адресу Светланская, 17.
Авантюризм и надежда: жить на краю света
Авантюризм и надежда: жить на краю света
Авантюризм и надежда: жить на краю света
Авантюризм и надежда: жить на краю света
Авантюризм и надежда: жить на краю света
Авантюризм и надежда: жить на краю света
Авантюризм и надежда: жить на краю света

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лидия Н.
Лидия Н.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

7 отзывов оставили туристы

Лидия Н. проводит ещё 1 экскурсию

«Это по любви... »: романтические истории старого Владивостока
3 000
2 часа
«Это по любви... »: романтические истории старого Владивостока
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

Город у Тихого океана
6 500
3 часа
Город у Тихого океана
77 отзывов
Побывать в лучших панорамных точках Владивостока и познакомиться с историческим центром
Владивосток как на ладони
5 200
3 часа
Владивосток как на ладони
40 отзывов
Вдохновиться красотой портового города с лучших обзорных площадок на авто-пешеходной прогулке
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
От 3 000
2 часа
Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»
35 отзывов
Узнать город через судьбы людей, которые оказались на окраине империи, — пешеходная прогулка
Путешествие к мысу Тобизина
6 500
3.5 часа
Путешествие к мысу Тобизина
22 отзыва
Побывать в одном из красивейших мест Приморского края
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
3 000
1.5 часа
История китайского квартала «Миллионка». Конец XIX-начало XX вв.
21 отзыв
О важной роли китайцев в жизни Владивостока и их отношениях с коренными жителями
Морские деликатесы острова Русский
7 800
6 часов
Морские деликатесы острова Русский
15 отзывов
Посетить три бухты, услышать о разведении трепангов и попробовать местные морепродукты