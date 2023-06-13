Городские хроники, приправленные отчаянным угаром и перчинкой безумия
Для знакомства с извечной борьбой порока и добродетели нет места лучше, чем Владивосток — порт на краю света, где ветер и расстояние выжимают всё лишнее, оставляя самую суть.
Герои моей экскурсии — предприниматели и меценаты, прославившие город, а также те, кто окутывал его дурной славой.
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Описание
Что вас ожидает
Чёрное в белом, белое в чёрном
«Тёмная сторона» — это не метафора, а совершенно конкретное место, изнанка парадных улиц и проспектов. Вы обнаружите, что за доходными домами, которые красуются на центральных улицах, стоят те, кто оттенял их блеск своей «нищетой». Алкоголики и жрицы любви, бандиты и развратные чиновники — их жизни и судьбы тоже достойны упоминания. Поговорим о том, откуда на центральной улице Владивостока столовая с бодрым названием «Не рыдай!» и чем в 19 столетии будоражили город первые неформалы. Вы узнаете, за что был отстранён первый комендант города спустя год после назначения и почему гимназистки кидали цветочные горшки на голову вице-губернатора.
Понять и пройти
Начнём от одной из престижнейших гостиниц Старого Владивостока и в группе до 8 ччеловек пройдём множеством двориков и переулков в районе улиц Адмирала Фокина (местного «Арбата») и Океанского проспекта. По пути заглянем к дому владивостокского рыцаря и в бывший квартал красных фонарей. Закончим мы на улице, когда-то носившей название Косой переулок. Она и сегодня скрывает чудеса не менее интересные, чем одноимённый переулок в книгах о Гарри Поттере. Маршрут изобилует барами (как раз в тему!), поэтому по желанию сможете запить некоторые истории местными алкогольными настойками.
Организационные детали
- Это экскурсия для путешественников 18+
- Прогулка проходит в пешеходном формате и включает посещение 3 баров. Местные авторские настойки отлично дополнят услышанное, но вы вправе ограничиться водой, чаем или кофе. Напитки оплачиваются отдельно.
во вторник в 18:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Светланской
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник в 18:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.