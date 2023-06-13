Такой вот парадокс: чтобы пролить свет на прошлое, порой нужно обратиться к сумраку. Для знакомства с извечной борьбой порока и добродетели нет места лучше, чем Владивосток — порт на краю света, где ветер и расстояние выжимают всё лишнее, оставляя самую суть. Герои моей экскурсии — предприниматели и меценаты, прославившие город, а также те, кто окутывал его дурной славой.

Описание

Что вас ожидает

Чёрное в белом, белое в чёрном

«Тёмная сторона» — это не метафора, а совершенно конкретное место, изнанка парадных улиц и проспектов. Вы обнаружите, что за доходными домами, которые красуются на центральных улицах, стоят те, кто оттенял их блеск своей «нищетой». Алкоголики и жрицы любви, бандиты и развратные чиновники — их жизни и судьбы тоже достойны упоминания. Поговорим о том, откуда на центральной улице Владивостока столовая с бодрым названием «Не рыдай!» и чем в 19 столетии будоражили город первые неформалы. Вы узнаете, за что был отстранён первый комендант города спустя год после назначения и почему гимназистки кидали цветочные горшки на голову вице-губернатора.

Понять и пройти

Начнём от одной из престижнейших гостиниц Старого Владивостока и в группе до 8 ччеловек пройдём множеством двориков и переулков в районе улиц Адмирала Фокина (местного «Арбата») и Океанского проспекта. По пути заглянем к дому владивостокского рыцаря и в бывший квартал красных фонарей. Закончим мы на улице, когда-то носившей название Косой переулок. Она и сегодня скрывает чудеса не менее интересные, чем одноимённый переулок в книгах о Гарри Поттере. Маршрут изобилует барами (как раз в тему!), поэтому по желанию сможете запить некоторые истории местными алкогольными настойками.

Организационные детали