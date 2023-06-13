Групповая прогулка «Тёмная сторона Владивостока»

Городские хроники, приправленные отчаянным угаром и перчинкой безумия

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Такой вот парадокс: чтобы пролить свет на прошлое, порой нужно обратиться к сумраку.

Для знакомства с извечной борьбой порока и добродетели нет места лучше, чем Владивосток — порт на краю света, где ветер и расстояние выжимают всё лишнее, оставляя самую суть.

Герои моей экскурсии — предприниматели и меценаты, прославившие город, а также те, кто окутывал его дурной славой.
Групповая прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Групповая прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Групповая прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Групповая прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Групповая прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Групповая прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Групповая прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Чёрное в белом, белое в чёрном

«Тёмная сторона» — это не метафора, а совершенно конкретное место, изнанка парадных улиц и проспектов. Вы обнаружите, что за доходными домами, которые красуются на центральных улицах, стоят те, кто оттенял их блеск своей «нищетой». Алкоголики и жрицы любви, бандиты и развратные чиновники — их жизни и судьбы тоже достойны упоминания. Поговорим о том, откуда на центральной улице Владивостока столовая с бодрым названием «Не рыдай!» и чем в 19 столетии будоражили город первые неформалы. Вы узнаете, за что был отстранён первый комендант города спустя год после назначения и почему гимназистки кидали цветочные горшки на голову вице-губернатора.

Понять и пройти

Начнём от одной из престижнейших гостиниц Старого Владивостока и в группе до 8 ччеловек пройдём множеством двориков и переулков в районе улиц Адмирала Фокина (местного «Арбата») и Океанского проспекта. По пути заглянем к дому владивостокского рыцаря и в бывший квартал красных фонарей. Закончим мы на улице, когда-то носившей название Косой переулок. Она и сегодня скрывает чудеса не менее интересные, чем одноимённый переулок в книгах о Гарри Поттере. Маршрут изобилует барами (как раз в тему!), поэтому по желанию сможете запить некоторые истории местными алкогольными настойками.

Организационные детали

  • Это экскурсия для путешественников 18+
  • Прогулка проходит в пешеходном формате и включает посещение 3 баров. Местные авторские настойки отлично дополнят услышанное, но вы вправе ограничиться водой, чаем или кофе. Напитки оплачиваются отдельно.

во вторник в 18:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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