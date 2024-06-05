1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории и знаковым местам
Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест
Начало: на Корабельной набережной
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории города
Познакомьтесь с Владивостоком через истории людей, чья смелость и решимость сформировали его судьбу
Начало: На Корабельной набережной
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Городские хроники, приправленные отчаянным угаром и перчинкой безумия
Начало: На улице Светланской
«Местные авторские настойки отлично дополнят услышанное, но вы вправе ограничиться водой, чаем или кофе»
Расписание: во вторник в 18:30
11 июня в 18:30
25 июня в 18:30
1 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Авторский тур Ущелье Дарданеллы и Скала Орел
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Расписание: 07:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 17 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
7 часов
Авторская экскурсия «Кругосветка по острову Русский» (в мини-группе)
Проехать почти весь остров по кругу и посетить его значимые объекты
Начало: на площади Борцам Революции
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина5 июня 2024Неожиданный и непривычный формат экскурсии, но тем она и удивила, захватила и оставила неизгладимые впечатления! Лидия - наш экскурсовод - человек, влюбленный в свой город, дело, которым она занимается! Слушать ее можно бесконечно!!! Огромная благодарность за полученное удовольствие!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Прекрасная прогулка, со множеством интересных исторических фактов и рассуждений, прогулка по городу до видовки с красивейшим видом города. Интеллигентный и
- ССветлана28 мая 2024Шикарная экскурсия!!! Не буду рассказывать подробности. Но история города в том формате, в котором ее преподносит Анатолий, интересна не только
- ООльга26 мая 2024Замечательная экскурсия, замечательный гид, мы в восторге! Спасибо Анатолию!
- ТТатьяна26 мая 2024Благодарим Анатолия за очень живой рассказ, информация была структурирована и привязана по месту. Экскурсия напоминала не экскурсию, а небольшое театральное представление в настоящих декорациях города. С удовольствием бы послушали и посмотрели еще раз!! Спасибо!
- ЯЯрослав21 мая 2024Время прошло незаметно: экскурсовод рассказал массу интересных фактов о городе и уделил много внимания личностям благодаря которым он появился) Мы успели прокатиться на фуникулере, погулять по городу, осмотреть множество достопримечательностей и получить советы куда нам отправиться дальше! Успехов Вам!
- ВВалерий20 мая 2024Очень живая и содержательная история о возникновении города. Спасибо огромное Анатолию!
- ВВалентина19 октября 2023Это нестандартная, увлекательная экскурсия, которая понравится не только гостям города, но и его жителям. Лидия - не просто гид, она
- ММария22 сентября 2023Экскурсия оригинальная, освещает о стороне жизни Владивостока, о которой скорее принято умалчивать. Как гостю города мне было сложновато ориентироваться в
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Авторские»
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