Авторские экскурсии от местных гидов Владивостока

Найдено 5 экскурсий в категории «Авторские» во Владивостоке, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
22 отзыва
Популярное предложение
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории и знаковым местам
Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест
Начало: на Корабельной набережной
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 800 за человека
Владивосток - не благодаря, а вопреки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
90 отзывов
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории города
Познакомьтесь с Владивостоком через истории людей, чья смелость и решимость сформировали его судьбу
Начало: На Корабельной набережной
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 800 за всё до 4 чел.
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
Городские хроники, приправленные отчаянным угаром и перчинкой безумия
Начало: На улице Светланской
«Местные авторские настойки отлично дополнят услышанное, но вы вправе ограничиться водой, чаем или кофе»
Расписание: во вторник в 18:30
11 июня в 18:30
25 июня в 18:30
1 700 за человека
Авторский тур Ущелье Дарданеллы и Скала Орел
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Авторский тур Ущелье Дарданеллы и Скала Орел
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Расписание: 07:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 17 000 за всё до 3 чел.
Авторская экскурсия «Кругосветка по острову Русский» (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
Авторская экскурсия «Кругосветка по острову Русский» (в мини-группе)
Проехать почти весь остров по кругу и посетить его значимые объекты
Начало: на площади Борцам Революции
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
    Неожиданный и непривычный формат экскурсии, но тем она и удивила, захватила и оставила неизгладимые впечатления! Лидия - наш экскурсовод - человек, влюбленный в свой город, дело, которым она занимается! Слушать ее можно бесконечно!!! Огромная благодарность за полученное удовольствие!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки
    Прекрасная прогулка, со множеством интересных исторических фактов и рассуждений, прогулка по городу до видовки с красивейшим видом города. Интеллигентный и
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    доброжелательный гид. Экскурсия не для первого знакомства с городом, а для тех, кто хочет не только увидеть, а именно узнать больше, для гурманов исторических фактов и загадок

  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
    Шикарная экскурсия!!! Не буду рассказывать подробности. Но история города в том формате, в котором ее преподносит Анатолий, интересна не только
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    для гостей города. Я думаю и сами жители Владивостока узнали бы много интересного. Я настоятельно рекомендую эту экскурсию всем. Я благодарю, Анатолия, за любовь в своему городу.

  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки
    Замечательная экскурсия, замечательный гид, мы в восторге! Спасибо Анатолию!
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки
    Благодарим Анатолия за очень живой рассказ, информация была структурирована и привязана по месту. Экскурсия напоминала не экскурсию, а небольшое театральное представление в настоящих декорациях города. С удовольствием бы послушали и посмотрели еще раз!! Спасибо!
  • Я
    Ярослав
    21 мая 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
    Время прошло незаметно: экскурсовод рассказал массу интересных фактов о городе и уделил много внимания личностям благодаря которым он появился) Мы успели прокатиться на фуникулере, погулять по городу, осмотреть множество достопримечательностей и получить советы куда нам отправиться дальше! Успехов Вам!
  • В
    Валерий
    20 мая 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
    Очень живая и содержательная история о возникновении города. Спасибо огромное Анатолию!
  • В
    Валентина
    19 октября 2023
    Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
    Это нестандартная, увлекательная экскурсия, которая понравится не только гостям города, но и его жителям. Лидия - не просто гид, она
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    великолепный спутник, который ведет диалог со своими гостями, рассказывая увлекательные истории города и его жителей, а в каждом баре ее встречают как старого друга. Сами заведения настолько аутентичные, что вам непременно захочется заглянуть сюда самостоятельно и попробовать еще несколько настоек, которых бесчисленное количество)

  • М
    Мария
    22 сентября 2023
    Прогулка «Тёмная сторона Владивостока»
    Экскурсия оригинальная, освещает о стороне жизни Владивостока, о которой скорее принято умалчивать. Как гостю города мне было сложновато ориентироваться в
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    большом количесве имен, которые, скорее всего, привычны местным жителям. Но я сделала себе несколько пометок, чтобы почитать самостоятельно об озвученном. Обязательно посетите и другие обзорные экскурсии, чтобы не сложилось впечатление, что город был наполнен исключительно аферистами, шпионами, преступниками и т. п. Есть вероятность расстроиться, если вы любите четкость организации. На нашей прогулке было большее количество людей, чем планировалось, так как регистрация, по словам Лидии, не была закрыта ей вовремя. Лидия опоздала более чем на полчаса, и поэтому маршрут был сокращен на посещение одного бара.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Авторские»

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  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Авторские" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 700 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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