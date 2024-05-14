Приглашаем на экскурсию всех желающих познакомиться с необыкновенными природными объектами близ Владивостока, побывать в живописных бухтах Уссурийского залива, узнать интересные факты о местности и увидеть диких животных в Приморском Сафаре-парке.
Описание экскурсииПодробнее об экскурсии Мы совершим уникальное путешествие в Стеклянную бухту Уссурийского залива, где вы пройдетесь по смеси из гальки и стекла. Интересно, что у кромки воды берег покрыт отполированной стеклянной галькой. Вы узнаете причину уникального явления и почему через несколько лет стеклянная галька исчезнет. Далее побываем в одном из самых живописных мест Приморского края – бухте Шамора, а после непосредственно в Сафаре-парке, который занимает площадь 16 га, где в естественных условиях живут обитатели Уссурийской тайги.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Уссурийский залив
- Бухта Стеклянная
- Бухта Шамора
- Сафари-парк
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты в Сафапи-парк.
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Добрый день! Экскурсия была великолепной, все прошло согласно маршруту и договорённости. Гид-водитель Александр, очень позитивный и коммуникабельный, готов был ответить на любой вопрос и многое рассказал о местах в которых побывали. Нигде не торопил, терпеливо ждал пока мы посмотрим все что интересно. От экскурсии остались самые положительные впечатления!
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Е
Увидели диких и домашних животных, понравилось в каких условиях они содержатся. Хотелось бы пожелать сафари парку процветания, чтобы было больше разных животных, территория сафари парка позволяет. Буду рекомендовать друзьями 👍
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И
Замечательная экскурсия. 2 красивущих пляжа, дорога и тигр Амур впечатляют. Александр очень увлекательно все рассказывает. Рекомендуем!
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Д
Было интересно и познавательно) Общение с гидом лёгкое и непринуждённое. Бухты и Сафари-парк полный восторг!
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Т
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М
Все понравилось. Спасибо.
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