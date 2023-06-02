Тур в Приморский Сафари-парк
Приглашаем на экскурсию всех желающих познакомиться с необыкновенными природными объектами близ Владивостока, побывать в живописных бухтах Уссурийского залива, узнать интересные факты о местности и увидеть диких животных в Приморском Сафаре-парке.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Уссурийский залив
- Амурский залив
- Сафари-парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробнее об экскурсии
Мы совершим уникальное путешествие в Стеклянную бухту Уссурийского залива, где вы пройдетесь по смеси из гальки и стекла. Интересно, что у кромки воды берег покрыт отполированной стеклянной галькой. Вы узнаете причину уникального явления и почему через несколько лет стеклянная галька исчезнет.
Далее побываем в одном из самых живописных мест Приморского края – бухте Шамора, а после непосредственно в Сафаре-парке, который занимает площадь 16 га, где в естественных условиях живут обитатели Уссурийской тайги.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Билеты
- Место начала и завершения?
- По договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании