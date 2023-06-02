Подробнее об экскурсии

Мы совершим уникальное путешествие в Стеклянную бухту Уссурийского залива, где вы пройдетесь по смеси из гальки и стекла. Интересно, что у кромки воды берег покрыт отполированной стеклянной галькой. Вы узнаете причину уникального явления и почему через несколько лет стеклянная галька исчезнет.

Далее побываем в одном из самых живописных мест Приморского края – бухте Шамора, а после непосредственно в Сафаре-парке, который занимает площадь 16 га, где в естественных условиях живут обитатели Уссурийской тайги.