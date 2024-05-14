Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем на экскурсию всех желающих познакомиться с необыкновенными природными объектами близ Владивостока, побывать в живописных бухтах Уссурийского залива, узнать интересные факты о местности и увидеть диких животных в Приморском Сафаре-парке. 5 6 отзывов

Александр Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 17 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 6 отзывов 5 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Подробнее об экскурсии Мы совершим уникальное путешествие в Стеклянную бухту Уссурийского залива, где вы пройдетесь по смеси из гальки и стекла. Интересно, что у кромки воды берег покрыт отполированной стеклянной галькой. Вы узнаете причину уникального явления и почему через несколько лет стеклянная галька исчезнет. Далее побываем в одном из самых живописных мест Приморского края – бухте Шамора, а после непосредственно в Сафаре-парке, который занимает площадь 16 га, где в естественных условиях живут обитатели Уссурийской тайги.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Уссурийский залив

Бухта Стеклянная

Бухта Шамора

Сафари-парк Что включено Услуги гида

Транспорт. Что не входит в цену Питание

Билеты в Сафапи-парк. Место начала и завершения? По договоренности с туристом Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.