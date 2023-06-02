Тур в Приморский Сафари-парк (Шкотовский район)

Тур в Приморский Сафари-парк

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Приглашаем на экскурсию всех желающих познакомиться с необыкновенными природными объектами близ Владивостока, побывать в живописных бухтах Уссурийского залива, узнать интересные факты о местности и увидеть диких животных в Приморском Сафаре-парке.
Тур в Приморский Сафари-парк (Шкотовский район)
Тур в Приморский Сафари-парк (Шкотовский район)
Тур в Приморский Сафари-парк (Шкотовский район)
Тур в Приморский Сафари-парк (Шкотовский район)
Тур в Приморский Сафари-парк (Шкотовский район)
Тур в Приморский Сафари-парк (Шкотовский район)
Ближайшие даты:
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
8
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Уссурийский залив
  • Амурский залив
  • Сафари-парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее об экскурсии

Мы совершим уникальное путешествие в Стеклянную бухту Уссурийского залива, где вы пройдетесь по смеси из гальки и стекла. Интересно, что у кромки воды берег покрыт отполированной стеклянной галькой. Вы узнаете причину уникального явления и почему через несколько лет стеклянная галька исчезнет.
Далее побываем в одном из самых живописных мест Приморского края – бухте Шамора, а после непосредственно в Сафаре-парке, который занимает площадь 16 га, где в естественных условиях живут обитатели Уссурийской тайги.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Билеты
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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