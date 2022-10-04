Групповая SUP-прогулка вокруг острова Русский: фото и видео на память
Нашу программу обязательно оценят те, кому по душе активный отдых на природе! Мы встанем на сап-сёрфы и выйдем в море, пройдём вдоль берегов острова Русский и полюбуемся самыми живописными местами в его окрестностях. Такая прогулка под силу даже новичкам, а яркие впечатления точно стоят того, чтобы сюда добраться!
Ближайшие даты:
22
мая
мая
23
мая
мая
Что вас ожидает:
- Маяк Басаргина
- Бухта Парис
- Остров Елены
- Бухта Труда
- Остров Шкота
- Мыс Тобизина
- Мост (остров Русский)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Многие боятся воды, глубины и, как следствие, сап-прогулок, не подозревая, что все маршруты абсолютно безопасны, а встать на сап проще простого.
Увидим живописные места: маяк Басаргина, бухту Парис, остров Елены, остров Шкота.
Важно знать:
- SUP доска и весло 2021 года от Red Paddle.
- Полноценный инструктаж для тех кто в первый раз,
- Жилеты, чехлы для телефонов гидромешки,
- Сопровождение инструктором весь маршрут.
- Фото и Видео на память.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сап-сёрф и весло 2021 года от Red Paddle
- Полноценный инструктаж для тех кто в первый раз
- Жилеты, чехлы для телефонов гидромешки
- Сопровождение инструктором весь маршрут.
- Фото и Видео на память
- Что не входит
- Вода
- Обед
- Доставка до места встречи
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Расписание может меняться в связи с погодными условиями
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
4 окт 2022
И
Инна
1 окт 2022
М
Мария
14 сен 2022
Отличная экскурсия, отличные инструкторы, отличный инвентарь!!! Очень грамотный инструктаж, ну и конечно очень повезло с погодой, так что смогли насладиться Японским морем в полной мере)))
Отдельное спасибо Валерии за оперативную и исчерпывающую обратную связь до экскурсии!
Отдельное спасибо Валерии за оперативную и исчерпывающую обратную связь до экскурсии!
А
Анастасия
13 сен 2022
M
Marchenk
10 сен 2022
У
Ульфат
4 сен 2022
М
Мария
1 сен 2022
Экскурсия понравилась. Приятные, отзывчивые организаторы. Красивое место. Всё понравилось
А
Акимова
26 авг 2022
Приветливый и опытный инструктор Валерия, не было задержек, отличное путешествие!
К
Кристина
26 авг 2022
Прекрасная Валерия) позитивная и дружелюбные провела нас по водным просторам бухты Труда, находит подход как к бабулям так и к Молодежи)) в общем за два часа и поплавали и погребли и поболтали и пофоткались
Т
Татьяна
22 авг 2022
Прогулка на SAP-досках оставила только положительное впечатление. Были с ребенком 13 лет. В стали на SAP-доски впервые, но это не помешало пройти весь намеченный путь. Очень довольны, масса положительных эмоций. Советую.
А
Александер
22 авг 2022
Очень крутая экскурсия. плавали на досках в сопровождении инструкторов на остров змеиный. много позитива
Р
Рогозин
12 авг 2022
Чудесная экскурсия и гид 10/5
Ф
Федор
6 авг 2022
А
Анжелика
3 авг 2022
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