Прогулка на сап-сёрфах

Групповая SUP-прогулка вокруг острова Русский: фото и видео на память

5
14 отзывов
Описание
Фото
Отзывы
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Ответы на вопросы
Нашу программу обязательно оценят те, кому по душе активный отдых на природе! Мы встанем на сап-сёрфы и выйдем в море, пройдём вдоль берегов острова Русский и полюбуемся самыми живописными местами в его окрестностях. Такая прогулка под силу даже новичкам, а яркие впечатления точно стоят того, чтобы сюда добраться!
Прогулка на сап-сёрфах
Прогулка на сап-сёрфах
Прогулка на сап-сёрфах
Прогулка на сап-сёрфах
Прогулка на сап-сёрфах
Ближайшие даты:
22
мая
23
мая

Что вас ожидает:

  • Маяк Басаргина
  • Бухта Парис
  • Остров Елены
  • Бухта Труда
  • Остров Шкота
  • Мыс Тобизина
  • Мост (остров Русский)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Многие боятся воды, глубины и, как следствие, сап-прогулок, не подозревая, что все маршруты абсолютно безопасны, а встать на сап проще простого.
Увидим живописные места: маяк Басаргина, бухту Парис, остров Елены, остров Шкота.

Важно знать:

  • SUP доска и весло 2021 года от Red Paddle.
  • Полноценный инструктаж для тех кто в первый раз,
  • Жилеты, чехлы для телефонов гидромешки,
  • Сопровождение инструктором весь маршрут.
  • Фото и Видео на память.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сап-сёрф и весло 2021 года от Red Paddle
  • Полноценный инструктаж для тех кто в первый раз
  • Жилеты, чехлы для телефонов гидромешки
  • Сопровождение инструктором весь маршрут.
  • Фото и Видео на память
Что не входит
  • Вода
  • Обед
  • Доставка до места встречи
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Расписание может меняться в связи с погодными условиями
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
1
3
2
1
Е
4 окт 2022
И
1 окт 2022
М
14 сен 2022
Отличная экскурсия, отличные инструкторы, отличный инвентарь!!! Очень грамотный инструктаж, ну и конечно очень повезло с погодой, так что смогли насладиться Японским морем в полной мере)))
Отдельное спасибо Валерии за оперативную и исчерпывающую обратную связь до экскурсии!
А
13 сен 2022
M
10 сен 2022
У
4 сен 2022
М
1 сен 2022
Экскурсия понравилась. Приятные, отзывчивые организаторы. Красивое место. Всё понравилось
А
26 авг 2022
Приветливый и опытный инструктор Валерия, не было задержек, отличное путешествие!
К
26 авг 2022
Прекрасная Валерия) позитивная и дружелюбные провела нас по водным просторам бухты Труда, находит подход как к бабулям так и к Молодежи)) в общем за два часа и поплавали и погребли и поболтали и пофоткались
Т
22 авг 2022
Прогулка на SAP-досках оставила только положительное впечатление. Были с ребенком 13 лет. В стали на SAP-доски впервые, но это не помешало пройти весь намеченный путь. Очень довольны, масса положительных эмоций. Советую.
А
22 авг 2022
Очень крутая экскурсия. плавали на досках в сопровождении инструкторов на остров змеиный. много позитива
Р
12 авг 2022
Чудесная экскурсия и гид 10/5
Ф
6 авг 2022
А
3 авг 2022

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