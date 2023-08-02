Лучшее время для прогулки на сапах - с июня по август, когда погода тёплая и море спокойное. В мае и сентябре также комфортно, но может быть прохладнее. В другие месяцы возможны прогулки, но стоит учитывать более прохладные условия и частые дожди.

Насладитесь уникальной водной прогулкой на сапах в бухте Новик.Участники смогут освоить управление сапом, безопасно прокатиться по спокойной воде и насладиться видами заката. Пикник с морскими деликатесами и травяным чаем добавит

особый шарм вечеру. После водной части экскурсии ожидает поездка по знаменитым мостам Владивостока, включая Золотой и Русский мосты, с посещением острова Русский. Это идеальный способ провести вечер, наслаждаясь природой и городской атмосферой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Комфорт и безопасность. Проведём небольшой инструктаж. Расскажем, как вести себя на воде, управлять сапом, и что надо знать, когда вы находитесь в море. Во время заплыва будем рядом. На прогулку можно отправиться даже с ребёнком. 6-летнему малышу будет безопасно на носу сапа, 10-летний справится с управлением самостоятельно.

Бухта Новик. Мы выбрали эту бухту для водной прогулки, потому что она закрытая, здесь потрясающие виды на закат и не бывает волн. Даже новичкам будет спокойно и приятно. А ещё в этой бухте есть ферма морепродуктов, где мы купим гребешки для нашего пикника.

Лёгкий ужин на фоне заката. Угостим вас морскими деликатесами, травяным чаем и десертом. Научим, как правильно есть гребешок.

Мосты и бухты Владивостока. Проедем через Золотой и Русский мосты до острова Русский. На обратном пути покажем полуостров Тобизина, который выходит в открытое море. Дорога от места встречи до бухты займёт 30–40 минут, обратно — до 1 часа.

Организационные детали