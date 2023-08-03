Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник

Плыть в лучах заходящего солнца и лакомиться свежими морепродуктами

5
2 отзыва
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Устроим вам незабываемый релакс-вечер: познакомим с чистым и тихим морем, научим управлять сапом и есть морские гребешки.

Отправимся на прогулку по закатной солнечной дорожке, а потом прокатимся на машине по мостам города и незабываемому ночному Владивостоку.
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Комфорт и безопасность. Проведём небольшой инструктаж. Расскажем, как вести себя на воде, управлять сапом, и что надо знать, когда вы находитесь в море. Во время заплыва будем рядом. На прогулку можно отправиться даже с ребёнком. 6-летнему малышу будет безопасно на носу сапа, 10-летний справится с управлением самостоятельно.

Бухта Новик. Мы выбрали эту бухту для водной прогулки, потому что она закрытая, здесь потрясающие виды на закат и не бывает волн. Даже новичкам будет спокойно и приятно. А ещё в этой бухте есть ферма морепродуктов, где мы купим гребешки для нашего пикника.

Лёгкий ужин на фоне заката. Угостим вас морскими деликатесами, травяным чаем и десертом. Научим, как правильно есть гребешок.

Мосты и бухты Владивостока. Проедем через Золотой и Русский мосты до острова Русский. На обратном пути покажем полуостров Тобизина, который выходит в открытое море. Дорога от места встречи до бухты займёт 30–40 минут, обратно — до 1 часа.

Организационные детали

  • До бухты Новик и обратно доедем на автомобиле Toyota Surf. Детское кресло есть.
  • В стоимость прогулки включены трансфер, сопровождение гида, пикник, аренда сапа, снаряжения и спасательных жилетов
  • Вместо сапа по вашему желанию можем предложить каяк на 1, 2 или 3 человек. Управлять им так же легко, как и сапом.
  • Возьмите с собой купальник

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
Е
3 авг 2023
Добрый день! Спасибо большое ребятам, Кире и Константину, за прекрасную организацию отдыха! Все было очень интересно, увлекательно и вкусно! Кире, огромное спасибо за вкуснейший кекс с чаем! Косте, отдельное спасибо за прогулку на каяке, так далеко мы ещё не ходили, это было великолепно! Сами каяки заслуживают отдельной похвалы! Ребятам спасибо за мастер класс по приготовлению гребешков! Рекомендую данный тур, с ребятами очень легко, приятно и интересно проводить время! Супер пунктуальные, предусмотрительные и надежные!
Добрый день! Спасибо большое ребятам, Кире и Константину, за прекрасную организацию отдыха! Все было очень интересно,
А
26 июля 2023
Ездили вчетвером с друзьями. Все понравилось!

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