Незабываемый вечер на сапах в бухте Новик. Откройте для себя закат, морские деликатесы и ночной Владивосток в одном туре
Насладитесь уникальной водной прогулкой на сапах в бухте Новик.
Участники смогут освоить управление сапом, безопасно прокатиться по спокойной воде и насладиться видами заката. Пикник с морскими деликатесами и травяным чаем добавит читать дальшеуменьшить
особый шарм вечеру.
После водной части экскурсии ожидает поездка по знаменитым мостам Владивостока, включая Золотой и Русский мосты, с посещением острова Русский. Это идеальный способ провести вечер, наслаждаясь природой и городской атмосферой
Лучшее время для прогулки на сапах - с июня по август, когда погода тёплая и море спокойное. В мае и сентябре также комфортно, но может быть прохладнее. В другие месяцы возможны прогулки, но стоит учитывать более прохладные условия и частые дожди.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Золотой мост
Русский мост
Полуостров Тобизина
Описание экскурсии
Комфорт и безопасность. Проведём небольшой инструктаж. Расскажем, как вести себя на воде, управлять сапом, и что надо знать, когда вы находитесь в море. Во время заплыва будем рядом. На прогулку можно отправиться даже с ребёнком. 6-летнему малышу будет безопасно на носу сапа, 10-летний справится с управлением самостоятельно.
Бухта Новик. Мы выбрали эту бухту для водной прогулки, потому что она закрытая, здесь потрясающие виды на закат и не бывает волн. Даже новичкам будет спокойно и приятно. А ещё в этой бухте есть ферма морепродуктов, где мы купим гребешки для нашего пикника.
Лёгкий ужин на фоне заката. Угостим вас морскими деликатесами, травяным чаем и десертом. Научим, как правильно есть гребешок.
Мосты и бухты Владивостока. Проедем через Золотой и Русский мосты до острова Русский. На обратном пути покажем полуостров Тобизина, который выходит в открытое море. Дорога от места встречи до бухты займёт 30–40 минут, обратно — до 1 часа.
Организационные детали
До бухты Новик и обратно доедем на автомобиле Toyota Surf. Детское кресло есть.
В стоимость прогулки включены трансфер, сопровождение гида, пикник, аренда сапа, снаряжения и спасательных жилетов
Вместо сапа по вашему желанию можем предложить каяк на 1, 2 или 3 человек. Управлять им так же легко, как и сапом.
Возьмите с собой купальник
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кира — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 21 туриста
Привет! Меня зовут Кира, я коренная жительница Владивостока. Обожаю прогулки и спорт, живу полной жизнью. Уже 8 лет занимаюсь походами по любимому краю. С радостью покажу вам наши приморские просторы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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3
4
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3
–
2
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Елена
Добрый день! Спасибо большое ребятам, Кире и Константину, за прекрасную организацию отдыха! Все было очень интересно, увлекательно и вкусно! Кире, огромное спасибо за вкуснейший кекс с чаем! Косте, отдельное спасибо читать дальшеуменьшить
за прогулку на каяке, так далеко мы ещё не ходили, это было великолепно! Сами каяки заслуживают отдельной похвалы! Ребятам спасибо за мастер класс по приготовлению гребешков! Рекомендую данный тур, с ребятами очень легко, приятно и интересно проводить время! Супер пунктуальные, предусмотрительные и надежные!
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А
Анастасия
Ездили вчетвером с друзьями. Все понравилось!
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М
Максим
Отлично покатались!!!
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