Устроим вам незабываемый релакс-вечер: познакомим с чистым и тихим морем, научим управлять сапом и есть морские гребешки. Отправимся на прогулку по закатной солнечной дорожке, а потом прокатимся на машине по мостам города и незабываемому ночному Владивостоку.

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Описание

Что вас ожидает

Комфорт и безопасность. Проведём небольшой инструктаж. Расскажем, как вести себя на воде, управлять сапом, и что надо знать, когда вы находитесь в море. Во время заплыва будем рядом. На прогулку можно отправиться даже с ребёнком. 6-летнему малышу будет безопасно на носу сапа, 10-летний справится с управлением самостоятельно.

Бухта Новик. Мы выбрали эту бухту для водной прогулки, потому что она закрытая, здесь потрясающие виды на закат и не бывает волн. Даже новичкам будет спокойно и приятно. А ещё в этой бухте есть ферма морепродуктов, где мы купим гребешки для нашего пикника.

Лёгкий ужин на фоне заката. Угостим вас морскими деликатесами, травяным чаем и десертом. Научим, как правильно есть гребешок.

Мосты и бухты Владивостока. Проедем через Золотой и Русский мосты до острова Русский. На обратном пути покажем полуостров Тобизина, который выходит в открытое море. Дорога от места встречи до бухты займёт 30–40 минут, обратно — до 1 часа.

Организационные детали