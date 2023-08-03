Плыть в лучах заходящего солнца и лакомиться свежими морепродуктами
Отправимся на прогулку по закатной солнечной дорожке, а потом прокатимся на машине по мостам города и незабываемому ночному Владивостоку.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Комфорт и безопасность. Проведём небольшой инструктаж. Расскажем, как вести себя на воде, управлять сапом, и что надо знать, когда вы находитесь в море. Во время заплыва будем рядом. На прогулку можно отправиться даже с ребёнком. 6-летнему малышу будет безопасно на носу сапа, 10-летний справится с управлением самостоятельно.
Бухта Новик. Мы выбрали эту бухту для водной прогулки, потому что она закрытая, здесь потрясающие виды на закат и не бывает волн. Даже новичкам будет спокойно и приятно. А ещё в этой бухте есть ферма морепродуктов, где мы купим гребешки для нашего пикника.
Лёгкий ужин на фоне заката. Угостим вас морскими деликатесами, травяным чаем и десертом. Научим, как правильно есть гребешок.
Мосты и бухты Владивостока. Проедем через Золотой и Русский мосты до острова Русский. На обратном пути покажем полуостров Тобизина, который выходит в открытое море. Дорога от места встречи до бухты займёт 30–40 минут, обратно — до 1 часа.
Организационные детали
- До бухты Новик и обратно доедем на автомобиле Toyota Surf. Детское кресло есть.
- В стоимость прогулки включены трансфер, сопровождение гида, пикник, аренда сапа, снаряжения и спасательных жилетов
- Вместо сапа по вашему желанию можем предложить каяк на 1, 2 или 3 человек. Управлять им так же легко, как и сапом.
- Возьмите с собой купальник
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.