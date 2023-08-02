Всего в получасе от Владивостока расположено прекрасное место для катания на сапе — бухта Парис. Она закрыта от волн, очень удобна и безопасна для новичков. Вы пройдёте необходимый инструктаж и отправитесь на прогулку в моём сопровождении. По пути мы увидим дикие берега, Приморский океанариум и Русский мост. Отдохнём и зарядимся энергией.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся на центральной улице Владивостока и отправимся на остров Русский на моём микроавтобусе. Когда приедем, я выдам вам необходимое снаряжение, проинструктирую — и мы пойдём кататься по бухте Парис. Всего проведём на воде 2-2,5 часа, затем поедем обратно. По желанию группы, по пути домой я сделаю остановку у форта Поспелова, откуда открывается лучший вид на Владивосток и остров Русский.

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер из центра Владивостока и обратно, снаряжение.