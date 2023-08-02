Покататься на сапах по спокойной воде и полюбоваться чудесными пейзажами в мини-группе
Всего в получасе от Владивостока расположено прекрасное место для катания на сапе — бухта Парис. Она закрыта от волн, очень удобна и безопасна для новичков. Вы пройдёте необходимый инструктаж и отправитесь на прогулку в моём сопровождении. По пути мы увидим дикие берега, Приморский океанариум и Русский мост. Отдохнём и зарядимся энергией.
Ближайшие даты:
12
авг
авг
13
авг
авг
19
авг
авг
20
авг
авг
26
авг
авг
27
авг
авг
2
сен
сен
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы встретимся на центральной улице Владивостока и отправимся на остров Русский на моём микроавтобусе. Когда приедем, я выдам вам необходимое снаряжение, проинструктирую — и мы пойдём кататься по бухте Парис. Всего проведём на воде 2-2,5 часа, затем поедем обратно. По желанию группы, по пути домой я сделаю остановку у форта Поспелова, откуда открывается лучший вид на Владивосток и остров Русский.
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер из центра Владивостока и обратно, снаряжение.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Светланская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид во Владивостоке
Меня зовут Антон. Я родился во Владивостоке, жил в Москве, немного поездил по разным городам России, бывал в Китае и Вьетнаме. Люблю кататься на сапах, подниматься на вершины, искать новые тропы и красивые виды. Всё это в изобилии можно найти в Приморском крае. И я вам в этом помогу!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
2 авг 2023
Экскурсия на сапах по бухте Парис нам очень понравилось. Даже смогли залезть на необитаемый остров. Погода была отличной, что сделало катание довольно удачным.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Групповые
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Выездные
Острова
Остров русский
Популярные места
Мосты
Водные развлечения
Приморский край
Для студентов
Природа и пейзажи
На острова
SUP-прогулки
На микроавтобусе
Похожие туры из Владивостока
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Исследовать живописные локации в окрестностях города за 3 часа
на ул. Катерная 6В
Завтра
10 авг
11 авг
12 авг
26 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
На SUP-борде по бухтам Владивостока и острова Русский
Научиться управлять доской с веслом и открыть одно из самых живописных мест в окрестностях города
в выбранной бухте
Завтра
9 авг
13 авг
14 авг
2 350₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур к бухтам Триозерье, Окуневая и Спокойная
Насладиться пляжным отдыхом на красивейших песчаных пляжах Приморья
у остановки «Луговая»
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
5 500₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании