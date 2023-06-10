Путешествие по Дальнему ВостокуПоездка за черту города — отличный шанс увидеть настоящую дальневосточную природу и насладиться атмосферой Тихого океана. Приглашаю вас в 6-часовое путешествие по острову Русский. Мы прогуляемся по его мысам и полюбуемся сказочными видами со смотровых площадок. А у самых смелых есть шанс испытать себя и прыгнуть со специального мостика, чтобы искупаться в водах Тихого океана. Важная информация • Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь.

Захватите с собой воду и легкий перекус.