Приглашаю Вас в увлекательное путешествие по острову Русский.
Это — отличная возможность отправиться за пределы города, чтобы вдохнуть свежего воздуха, насладиться водными просторами и неспешно пройтись по округе. Мы проведем несколько часов, гуляя по островным мысам, делая фотографии и наслаждаясь отдыхом.
А если есть желание добавить острых ощущений, можно спрыгнуть со специального мостика прямо в Тихий океан!
Это — отличная возможность отправиться за пределы города, чтобы вдохнуть свежего воздуха, насладиться водными просторами и неспешно пройтись по округе. Мы проведем несколько часов, гуляя по островным мысам, делая фотографии и наслаждаясь отдыхом.
А если есть желание добавить острых ощущений, можно спрыгнуть со специального мостика прямо в Тихий океан!
Ближайшие даты:
11
июн
июн
12
июн
июн
13
июн
июн
14
июн
июн
15
июн
июн
16
июн
июн
17
июн
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Русский остров
- Мыс Тобизина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие по Дальнему ВостокуПоездка за черту города — отличный шанс увидеть настоящую дальневосточную природу и насладиться атмосферой Тихого океана. Приглашаю вас в 6-часовое путешествие по острову Русский. Мы прогуляемся по его мысам и полюбуемся сказочными видами со смотровых площадок. А у самых смелых есть шанс испытать себя и прыгнуть со специального мостика, чтобы искупаться в водах Тихого океана. Важная информация • Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь.
Захватите с собой воду и легкий перекус.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- Обговаривается с гидом по телефону
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Возьмите с собой воду и перекус. Надевайте удобную одежду и обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании