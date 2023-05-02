Сафари-парк: В гости к животным Приморского края

Индивидуальная экскурсия в Приморский Сафари-парк на автобусе из Владивостока

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Приморский Сафари-парк — уникальный проект не только для Приморья, но и для всей России, так как позволяет своим посетителям познакомиться с представителями удивительного животного мира Приморского края, обитающими в условиях максимально приближенных к природным. На участке леса свободно гуляют дикие животные.

Все как в природе, без решёток! Можно сфотографироваться, а также покормить и погладить ручных зверей.
Сафари-парк: В гости к животным Приморского края
Сафари-парк: В гости к животным Приморского края
Сафари-парк: В гости к животным Приморского края
Сафари-парк: В гости к животным Приморского края
Сафари-парк: В гости к животным Приморского края
Сафари-парк: В гости к животным Приморского края
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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Описание

На территории парка предлагают несколько экскурсий:

  • Парк тигров, Парк копытных, Парк леопардов, Парк медведей.
  • Продолжительность экскурсии: 1 час 10 минут.
  • Во входной зоне первой экскурсии можно посмотреть: белок, фазанов, японских перепелов, обыкновенных крякв, чёрную крякву, чернохвостых чаек, серых цапель, даурских журавлей, чёрных аистов.
  • Парк хищных, Парк птиц.
  • Продолжительность экскурсии: 30 минут.
  • Во входной зоне второй экскурсии можно посмотреть: белок, ежей, кроликов, белок-летяг.
  • Парк львов.
  • Во входной зоне третей экскурсии можно посмотреть: львов, рысей, пум, лилигр, белок-летяг, колонков.

Входные билеты в Сафари-парк за дополнительную плату:

  • Парк тигров, Парк копытных, Парк леопардов, Парк гималайских медведей.
  • Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) — 450 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 300 руб., дети до 3-х лет — бесплатно.
  • Парк хищных зверей, Парк птиц.
  • Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) — 300 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 200 руб., дети до 3-х лет — бесплатно. Любительская фото- и видеосъёмка — бесплатно.
  • Парк львов.
  • Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) — 300 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 200 руб., дети до 3-х лет — бесплатно. Дополнительные услуги: мясо львам и рысям.
  • Парк «Белый Лев» (Надежденский район).
  • Парк «Белый лев» — уникальное место: здесь собрана самая большая коллекция диких кошек на Дальнем Востоке.
  • На экскурсии вас ждут: приют медведей, парк львов, дом яков, верблюды, волки, рыси, амурские леопардовые коты, мини-козочки, кролики, цыплята, сервалы и каракалы. Африканское трио: самец и две самки африканских страусов — самых крупных птиц в мире.
  • Только в парке «Белый лев» вы сможете посмотреть на семейный прайд львов. Здесь есть львята, несколько самок, вожак прайда и второстепенный самец, который подчиняется вожаку. Познакомиться с каждым из них, покормить и сфотографировать можно на наших экскурсиях.

каждый день в 10 утра

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт и сопровождение
Что не входит
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Кинотеатр «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 10 утра
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • После бронирования просим Вас связаться с гидом по указанному в брони номеру
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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