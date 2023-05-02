Приморский Сафари-парк — уникальный проект не только для Приморья, но и для всей России, так как позволяет своим посетителям познакомиться с представителями удивительного животного мира Приморского края, обитающими в условиях максимально приближенных к природным. На участке леса свободно гуляют дикие животные.



Все как в природе, без решёток! Можно сфотографироваться, а также покормить и погладить ручных зверей.