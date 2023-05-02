Индивидуальная экскурсия в Приморский Сафари-парк на автобусе из Владивостока
Приморский Сафари-парк — уникальный проект не только для Приморья, но и для всей России, так как позволяет своим посетителям познакомиться с представителями удивительного животного мира Приморского края, обитающими в условиях максимально приближенных к природным. На участке леса свободно гуляют дикие животные.
Все как в природе, без решёток! Можно сфотографироваться, а также покормить и погладить ручных зверей.
Все как в природе, без решёток! Можно сфотографироваться, а также покормить и погладить ручных зверей.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На территории парка предлагают несколько экскурсий:
- Парк тигров, Парк копытных, Парк леопардов, Парк медведей.
- Продолжительность экскурсии: 1 час 10 минут.
- Во входной зоне первой экскурсии можно посмотреть: белок, фазанов, японских перепелов, обыкновенных крякв, чёрную крякву, чернохвостых чаек, серых цапель, даурских журавлей, чёрных аистов.
- Парк хищных, Парк птиц.
- Продолжительность экскурсии: 30 минут.
- Во входной зоне второй экскурсии можно посмотреть: белок, ежей, кроликов, белок-летяг.
- Парк львов.
- Во входной зоне третей экскурсии можно посмотреть: львов, рысей, пум, лилигр, белок-летяг, колонков.
Входные билеты в Сафари-парк за дополнительную плату:
- Парк тигров, Парк копытных, Парк леопардов, Парк гималайских медведей.
- Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) — 450 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 300 руб., дети до 3-х лет — бесплатно.
- Парк хищных зверей, Парк птиц.
- Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) — 300 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 200 руб., дети до 3-х лет — бесплатно. Любительская фото- и видеосъёмка — бесплатно.
- Парк львов.
- Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) — 300 руб., дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 200 руб., дети до 3-х лет — бесплатно. Дополнительные услуги: мясо львам и рысям.
- Парк «Белый Лев» (Надежденский район).
- Парк «Белый лев» — уникальное место: здесь собрана самая большая коллекция диких кошек на Дальнем Востоке.
- На экскурсии вас ждут: приют медведей, парк львов, дом яков, верблюды, волки, рыси, амурские леопардовые коты, мини-козочки, кролики, цыплята, сервалы и каракалы. Африканское трио: самец и две самки африканских страусов — самых крупных птиц в мире.
- Только в парке «Белый лев» вы сможете посмотреть на семейный прайд львов. Здесь есть львята, несколько самок, вожак прайда и второстепенный самец, который подчиняется вожаку. Познакомиться с каждым из них, покормить и сфотографировать можно на наших экскурсиях.
каждый день в 10 утра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт и сопровождение
- Что не входит
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- Кинотеатр «Уссури»
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день в 10 утраЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- После бронирования просим Вас связаться с гидом по указанному в брони номеру
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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