1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

«В мире животных»

По дороге я расскажу все самое интересное, что знаю о Владивостоке и его окрестностях. А по прибытии вы отправитесь изучать комплекс, раскинувшийся на 16 га леса. В парках тигров и парнокопытных, хищных зверей и птиц, а также львов экскурсии 🧭 для вас проведут местные сотрудники. Вы узнаете о содержащихся здесь животных, главных идеях сафари-парка и проектах, в которых он участвует. Сможете пообщаться с ручными медвежатами, енотами, оленями и кабанчиками, которых можно покормить и погладить, а также сфотографироваться с ними. И конечно, увидите великолепного амурского тигра из Красной книги.

Бухты Уссурийского залива

Во второй части программы вы посетите Стеклянную бухту, усыпанную отшлифованными морем кусочками битого стекла и фарфора — в мире всего две таких! А также побываете в Шаморе, или Лазурной бухте, одном из любимых мест всех жителей Владивостока и гостей края. Здесь построены не только домики отдыха, отличные кафе и бары 🍹, но и водные аттракционы: комплексы развлечений с пунктами проката лодок, катеров и водных мотоциклов. Отдых в Лазурной бухте станет приятным завершением экскурсии 🧭.

Организационные детали