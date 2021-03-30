1 отзыв оставили туристы

Сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт

Познакомиться с животным миром уссурийской тайги и не только без вольеров и решеток

5
1 отзыв
Владимир
Владимир – Гид из Владивостока
Путешествие напомнит вам фильмы 🎥, снятые в лучших традициях съемок дикой природы.

Только здесь вы будете полноценными участниками процесса.

Гуляя по обширной лесной территории, услышите о статных хищниках, изящных парнокопытных и гордых пернатых.

Узнаете о местных проектах, миссии и задачах парка.

А после отдохнете в прекрасном уголке Уссурийского залива, Шаморе 🌊.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 8 500 ₽ за экскурсию

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Сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
Сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт

Что вас ожидает

«В мире животных»
По дороге я расскажу все самое интересное, что знаю о Владивостоке и его окрестностях. А по прибытии вы отправитесь изучать комплекс, раскинувшийся на 16 га леса. В парках тигров и парнокопытных, хищных зверей и птиц, а также львов экскурсии 🧭 для вас проведут местные сотрудники. Вы узнаете о содержащихся здесь животных, главных идеях сафари-парка и проектах, в которых он участвует. Сможете пообщаться с ручными медвежатами, енотами, оленями и кабанчиками, которых можно покормить и погладить, а также сфотографироваться с ними. И конечно, увидите великолепного амурского тигра из Красной книги.

Бухты Уссурийского залива
Во второй части программы вы посетите Стеклянную бухту, усыпанную отшлифованными морем кусочками битого стекла и фарфора — в мире всего две таких! А также побываете в Шаморе, или Лазурной бухте, одном из любимых мест всех жителей Владивостока и гостей края. Здесь построены не только домики отдыха, отличные кафе и бары 🍹, но и водные аттракционы: комплексы развлечений с пунктами проката лодок, катеров и водных мотоциклов. Отдых в Лазурной бухте станет приятным завершением экскурсии 🧭.

Организационные детали

  • Трансфер из Владивостока и обратно включён в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно:
    🐺 🦅 Парк 🌳 хищных зверей и Парк 🌳 птиц: взрослые — 300 руб., дети до 13 лет и пенсионеры — 200 руб., до 3-х лет — бесплатно.
    🐅 🦌 Парк 🌳 тигров, Парк 🌳 копытных, Парк 🌳 леопардов, Парк 🌳 гималайских медведей: взрослые — 450 руб., дети до 13 лет и пенсионеры — 300 руб., до 3-х лет — бесплатно.
    🦁 Парк 🌳 львов: взрослые — 300 руб., дети до 13 лет и пенсионеры — 200 руб., до 3-х лет — бесплатно
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
Сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
Сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
Сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
Сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
Сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
Сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
Сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
Сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
Сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
Сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Здравствуйте! Меня зовут Владимир, я живу во Владивостоке и увлечен историей города и края. На моих экскурсиях вас ждет все самое увлекательное и занимательное, никакого скучного потока дат и неизвестных имен. С нетерпением жду нашей встречи.
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1 отзыв оставили туристы

30 мар 2021
Экскурсия замечательная. Владимир, наш гид, был на высоте. Рассказал нам о всех достопримечательностях. Экскурсия была очень интересной, познавательной. Рекомендуем всем. Сафари парк - очень понравился.

Владимир проводит ещё 1 экскурсию

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