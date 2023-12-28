Познакомиться с природой дальневосточного края и посетить яркие панорамные места
А после посетите живописный водопад и побываете на мысе, где сделали снимок для 2000-рублёвой купюры.
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Описание
Что вас ожидает
Приморский Сафари-парк
На территории комплекса обитает 70 видов животных. Звери живут здесь в просторных вольерах, а посетители могут наблюдать за ними с высоты воздушных террас. Экскурсию по парку проводят только его сотрудники. Они расскажут о деятельности сафари-парка и его проектах, познакомят с особенностями представителей местной и не только фауны. А ещё вы сможете покормить с рук оленей.
Водопад Неожиданный, или Горбатый
Также вы посетите самый высокий и посещаемый водопад Шкотовского плато. Он находится на высоте 570 метров над уровнем моря — но не переживайте, мы поднимемся на авто и пару десятков метров пройдём пешком к водопаду. А сама дорога к нему станет отдельным приключением — в сезон дождей вас ждёт настоящий оффроад-трип.
Мыс Назимова
Тот самый мыс, где было сделано фото 2000-ой купюры. Вы полюбуетесь видом на Русский мост и приморскими панорамами, а также познакомитесь с историей Назимовской батареи.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Land Cruiser Рrado, Nissan X-Тrail, Suzuki Jimny или Ford Focus
- Экскурсия по сафари-парку проводится сотрудниками парка, входные билеты оплачиваются дополнительно. Парки тигров, копытных, леопардов, гималайских и бурых медведей — 700 руб.; парки мелких хищных зверей и птиц — 400 руб.; парк львов — 400 руб.
- По вашему желанию сафари-парк можно заменить на посещение бухт Шамора и Стеклянная
- По дороге почти не будет мест, где можно купить полноценной еды, поэтому перекус и воду возьмите с собой
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.