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Приморский сафари-парк, бухта Стеклянная и мыс с двухтысячной купюры. Индивидуальная экскурсия

Познакомиться с природой дальневосточного края и посетить яркие панорамные места
Тигры и гималайские медведи, косули и птицы-эндемики — в парке, занимающем 16 га, вы увидите животных, которые обитают в условиях, максимально приближенных к природным. Познакомитесь с благородной миссией парка, услышите истории о спасении зверей и их повадках. А после посетите знаменитые бухты и побываете на мысе, где сделали снимок для 2000-рублёвой купюры.
4.9
22 отзыва
Приморский сафари-парк, бухта Стеклянная и мыс с двухтысячной купюры. Индивидуальная экскурсия
Приморский сафари-парк, бухта Стеклянная и мыс с двухтысячной купюры. Индивидуальная экскурсия
Приморский сафари-парк, бухта Стеклянная и мыс с двухтысячной купюры. Индивидуальная экскурсия

Описание экскурсии

Приморский Сафари-парк

На территории комплекса обитает 70 видов животных. Звери живут здесь в просторных вольерах, а посетители могут наблюдать за ними с высоты воздушных террас. Экскурсию по парку проводят только его сотрудники. Они расскажут о деятельности сафари-парка и его проектах, познакомят с особенностями представителей местной и не только фауны. А ещё вы сможете покормить с рук оленей.

Бухты Шамора и Стеклянная

Пройдете по широкому песчаному пляжу бухты Шамора, разглядите ракушки, выброшенные на берег тайфунами. Заедете в уникальную бухту Стеклянная — таких на планете всего две — в Калифорнии (США) и у нас. В летний период можно искупаться.

Мыс Назимова

Тот самый мыс, где было сделано фото 2000-ой купюры. Вы полюбуетесь видом на Русский мост и приморскими панорамами, а также познакомитесь с историей Назимовской батареи.

Организационные детали

  • Цена указана за 1-3 человек, за каждого последующего человека доплата — 2500 ₽. Подробности уточняйте заранее
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Land Cruiser Рrado, Nissan X-Тrail, Suzuki Jimny или Ford Focus в зависимости от количества участников
  • Экскурсия по сафари-парку проводится сотрудниками парка, входные билеты оплачиваются дополнительно. Парки тигров, копытных, леопардов, гималайских и бурых медведей — 700 ₽; парки мелких хищных зверей и птиц — 400 ₽; парк львов — 400 ₽
  • За дополнительную плату можно организовать посещение водопадов
*В сафари парке есть кафе для лёгкого перекуса и туалеты
  • Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды

При заказе ещё одной из наших программ даём скидку 10% на любую, кроме морских прогулок.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1560 туристов
Всем привет, меня зовут Ксения! Я родилась и живу во Владивостоке. Веду активный образ жизни, люблю общаться и заводить новые знакомства. На Трипстере представляю команду гидов. Мы обожаем наш невероятно живописный край, украшенный горами, морем и островами. С радостью поделимся с вами его красотой.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
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Надежда
Спасибо гиду Андрею за экскурсию. Было интересно познавательно. Он любит свой родной край и рассказывает много интересных фактов о историй региона жизни людей. Рекомендую. Спасибо ему огромное.
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Н
Очень понравилась поездка в сафари-парк. Наш гид Александра очень много знает и рассказала нам о городе, о достопримечательностях по дороге в парк и обратно. Доброжелательное общение и хорошая погода сделали путешествие незабываемым! Спасибо огромное Александре и всей команде! До новых встреч!
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Евгений
Спасибо - было интересно 👍🇷🇺
Спасибо - было интересно 👍🇷🇺
Спасибо - было интересно 👍🇷🇺
Спасибо - было интересно 👍🇷🇺
Спасибо - было интересно 👍🇷🇺
Спасибо - было интересно 👍🇷🇺
Спасибо - было интересно 👍🇷🇺
Спасибо - было интересно 👍🇷🇺
Спасибо - было интересно 👍🇷🇺+2
Спасибо - было интересно 👍🇷🇺
Спасибо - было интересно 👍🇷🇺
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Алексей
Хорошая экскурсия, для тех кто не может по каким-то причинам построить маршрут самостоятельно.
Гид Алёна заранее созвонилась, договорилась о месте и времени встречи. Ксения контролировала программу.

Сафари парк безусловно рекомендую для посещения.
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Очень интересно и наглядно!
Бухта Лазурная (Стеклянная) издалека выглядит не очень привлекательно, но вблизи приятно порадовала нас в солнечную погоду, стеклянными камнями!
Пляж Шамора, в сезон приятное место для купания.
Бухта Назимовая - отличное место для фото, с 2000 купюрой и мостом вживую.

В итоге, рекомендуем тур для путешественников, пока не ориентирующихся в городе и окрестностях.

Хорошая экскурсия, для тех кто не может по каким-то причинам построить маршрут самостоятельно.
Хорошая экскурсия, для тех кто не может по каким-то причинам построить маршрут самостоятельно.
Хорошая экскурсия, для тех кто не может по каким-то причинам построить маршрут самостоятельно.
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Е
Отличная экскурсия, Денис великолепный гид.
Сафари парк будет интересен и детям и взрослым.
К сожалению не искупались, погода подвела.
Отличная экскурсия, Денис великолепный гид.
Отличная экскурсия, Денис великолепный гид.
Отличная экскурсия, Денис великолепный гид.
Отличная экскурсия, Денис великолепный гид.
Отличная экскурсия, Денис великолепный гид.
Отличная экскурсия, Денис великолепный гид.
Отличная экскурсия, Денис великолепный гид.
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Ева
Экскурсия прошла незаметно, всё было супер! Гид очень понравилась, открытая и общительная, всегда подстраивалась под нас и видно, что от души всё рассказывает и преподносит) Маршрут построен грамотно, заехали даже перекусить. В сафари парке советуем обязательно сходить на 2 программу (была самая лучшая).
Экскурсия прошла незаметно, всё было супер! Гид очень понравилась, открытая и общительная, всегда подстраивалась под нас
Экскурсия прошла незаметно, всё было супер! Гид очень понравилась, открытая и общительная, всегда подстраивалась под нас
Экскурсия прошла незаметно, всё было супер! Гид очень понравилась, открытая и общительная, всегда подстраивалась под нас
Экскурсия прошла незаметно, всё было супер! Гид очень понравилась, открытая и общительная, всегда подстраивалась под нас
Экскурсия прошла незаметно, всё было супер! Гид очень понравилась, открытая и общительная, всегда подстраивалась под нас
Экскурсия прошла незаметно, всё было супер! Гид очень понравилась, открытая и общительная, всегда подстраивалась под нас
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