Тигры и гималайские медведи, косули и птицы-эндемики — в парке, занимающем 16 га, вы увидите животных, которые обитают в условиях, максимально приближенных к природным. Познакомитесь с благородной миссией парка, услышите истории о спасении зверей и их повадках. А после посетите знаменитые бухты и побываете на мысе, где сделали снимок для 2000-рублёвой купюры.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приморский Сафари-парк

На территории комплекса обитает 70 видов животных. Звери живут здесь в просторных вольерах, а посетители могут наблюдать за ними с высоты воздушных террас. Экскурсию по парку проводят только его сотрудники. Они расскажут о деятельности сафари-парка и его проектах, познакомят с особенностями представителей местной и не только фауны. А ещё вы сможете покормить с рук оленей.

Бухты Шамора и Стеклянная

Пройдете по широкому песчаному пляжу бухты Шамора, разглядите ракушки, выброшенные на берег тайфунами. Заедете в уникальную бухту Стеклянная — таких на планете всего две — в Калифорнии (США) и у нас. В летний период можно искупаться.

Мыс Назимова

Тот самый мыс, где было сделано фото 2000-ой купюры. Вы полюбуетесь видом на Русский мост и приморскими панорамами, а также познакомитесь с историей Назимовской батареи.

Организационные детали

Цена указана за 1-3 человек, за каждого последующего человека доплата — 2500 ₽. Подробности уточняйте заранее

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Land Cruiser Рrado, Nissan X-Тrail, Suzuki Jimny или Ford Focus в зависимости от количества участников

Экскурсия по сафари-парку проводится сотрудниками парка, входные билеты оплачиваются дополнительно. Парки тигров, копытных, леопардов, гималайских и бурых медведей — 700 ₽; парки мелких хищных зверей и птиц — 400 ₽; парк львов — 400 ₽

За дополнительную плату можно организовать посещение водопадов

Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды

*В сафари парке есть кафе для лёгкого перекуса и туалеты

При заказе ещё одной из наших программ даём скидку 10% на любую, кроме морских прогулок.