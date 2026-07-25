Приморский сафари-парк, бухта Стеклянная и мыс с двухтысячной купюры. Индивидуальная экскурсия
Познакомиться с природой дальневосточного края и посетить яркие панорамные места
Тигры и гималайские медведи, косули и птицы-эндемики — в парке, занимающем 16 га, вы увидите животных, которые обитают в условиях, максимально приближенных к природным. Познакомитесь с благородной миссией парка, услышите истории о спасении зверей и их повадках. А после посетите знаменитые бухты и побываете на мысе, где сделали снимок для 2000-рублёвой купюры.
На территории комплекса обитает 70 видов животных. Звери живут здесь в просторных вольерах, а посетители могут наблюдать за ними с высоты воздушных террас. Экскурсию по парку проводят только его сотрудники. Они расскажут о деятельности сафари-парка и его проектах, познакомят с особенностями представителей местной и не только фауны. А ещё вы сможете покормить с рук оленей.
Бухты Шамора и Стеклянная
Пройдете по широкому песчаному пляжу бухты Шамора, разглядите ракушки, выброшенные на берег тайфунами. Заедете в уникальную бухту Стеклянная — таких на планете всего две — в Калифорнии (США) и у нас. В летний период можно искупаться.
Мыс Назимова
Тот самый мыс, где было сделано фото 2000-ой купюры. Вы полюбуетесь видом на Русский мост и приморскими панорамами, а также познакомитесь с историей Назимовской батареи.
Организационные детали
Цена указана за 1-3 человек, за каждого последующего человека доплата — 2500 ₽. Подробности уточняйте заранее
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Land Cruiser Рrado, Nissan X-Тrail, Suzuki Jimny или Ford Focus в зависимости от количества участников
Экскурсия по сафари-парку проводится сотрудниками парка, входные билеты оплачиваются дополнительно. Парки тигров, копытных, леопардов, гималайских и бурых медведей — 700 ₽; парки мелких хищных зверей и птиц — 400 ₽; парк львов — 400 ₽
За дополнительную плату можно организовать посещение водопадов
*В сафари парке есть кафе для лёгкого перекуса и туалеты
Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
При заказе ещё одной из наших программ даём скидку 10% на любую, кроме морских прогулок.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1560 туристов
Всем привет, меня зовут Ксения! Я родилась и живу во Владивостоке. Веду активный образ жизни, люблю общаться и заводить новые знакомства. На Трипстере представляю команду гидов. Мы обожаем наш невероятно живописный край, украшенный горами, морем и островами. С радостью поделимся с вами его красотой.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
2
3
1
2
–
1
–
Надежда
Спасибо гиду Андрею за экскурсию. Было интересно познавательно. Он любит свой родной край и рассказывает много интересных фактов о историй региона жизни людей. Рекомендую. Спасибо ему огромное.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Очень понравилась поездка в сафари-парк. Наш гид Александра очень много знает и рассказала нам о городе, о достопримечательностях по дороге в парк и обратно. Доброжелательное общение и хорошая погода сделали путешествие незабываемым! Спасибо огромное Александре и всей команде! До новых встреч!
Вам был полезен этот отзыв?
Евгений
Спасибо - было интересно 👍🇷🇺
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Хорошая экскурсия, для тех кто не может по каким-то причинам построить маршрут самостоятельно. Гид Алёна заранее созвонилась, договорилась о месте и времени встречи. Ксения контролировала программу.
Сафари парк безусловно рекомендую для посещения. читать дальшеуменьшить
Очень интересно и наглядно! Бухта Лазурная (Стеклянная) издалека выглядит не очень привлекательно, но вблизи приятно порадовала нас в солнечную погоду, стеклянными камнями! Пляж Шамора, в сезон приятное место для купания. Бухта Назимовая - отличное место для фото, с 2000 купюрой и мостом вживую.
В итоге, рекомендуем тур для путешественников, пока не ориентирующихся в городе и окрестностях.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Отличная экскурсия, Денис великолепный гид. Сафари парк будет интересен и детям и взрослым. К сожалению не искупались, погода подвела.
Вам был полезен этот отзыв?
Ева
Экскурсия прошла незаметно, всё было супер! Гид очень понравилась, открытая и общительная, всегда подстраивалась под нас и видно, что от души всё рассказывает и преподносит) Маршрут построен грамотно, заехали даже перекусить. В сафари парке советуем обязательно сходить на 2 программу (была самая лучшая).
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «Приморский сафари-парк, бухта Стеклянная и мыс с двухтысячной купюры. Индивидуальная экскурсия»