Тигры и гималайские медведи, косули и птицы-эндемики — в парке, занимающем 16 га, вы увидите животных, которые обитают в условиях, максимально приближенных к природным. Познакомитесь с благородной миссией парка, услышите истории о спасении зверей и их повадках. А после посетите живописный водопад и побываете на мысе, где сделали снимок для 2000-рублёвой купюры.

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Описание

Что вас ожидает

Приморский Сафари-парк

На территории комплекса обитает 70 видов животных. Звери живут здесь в просторных вольерах, а посетители могут наблюдать за ними с высоты воздушных террас. Экскурсию по парку проводят только его сотрудники. Они расскажут о деятельности сафари-парка и его проектах, познакомят с особенностями представителей местной и не только фауны. А ещё вы сможете покормить с рук оленей.

Водопад Неожиданный, или Горбатый

Также вы посетите самый высокий и посещаемый водопад Шкотовского плато. Он находится на высоте 570 метров над уровнем моря — но не переживайте, мы поднимемся на авто и пару десятков метров пройдём пешком к водопаду. А сама дорога к нему станет отдельным приключением — в сезон дождей вас ждёт настоящий оффроад-трип.

Мыс Назимова

Тот самый мыс, где было сделано фото 2000-ой купюры. Вы полюбуетесь видом на Русский мост и приморскими панорамами, а также познакомитесь с историей Назимовской батареи.

Организационные детали