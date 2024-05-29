Приморский Сафари-парк – экскурсии во Владивостоке

Найдено 7 экскурсий в категории «Приморский Сафари-парк» во Владивостоке, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
98 отзывов
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам в 10:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 900 за человека
Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
Начало: Возле вашего Отеля/Аппартаментов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
17 500 за всё до 3 чел.
Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Отель клиента, уточняется после бронирования
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Сафари-парк: В гости к животным Приморского края
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Сафари-парк: В гости к животным Приморского края
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 за человека
Тур в Приморский Сафари-парк (Шкотовский район)
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Тур в Приморский Сафари-парк (Шкотовский район)
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Знаменитый сафари-парк и бухта Стеклянная
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Знаменитый сафари-парк и бухта Стеклянная
Начало: В любом месте города
Сегодня в 11:00
14 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    29 мая 2024
    Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
    Это был день прилёта. Мини-группа в будний день не набралась, но мне ооочень хотелось познакомиться с городом не обзорно и/или
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    самостоятельно, а с воды, а также заглянуть в удалённый Сафари-парк. Встреча с Тихим океаном через такие уютные и непохожие бухточки прошла взаимно и тепло 🩵💙 Раиса не только прекрасно чувствует, но и вкусно обрисовывает атмосферу каждого места, которое она любит (или не любит ☺️). Из-за непогоды мои катерные экскурсии были отменены, и Раиса составила для меня подробный must-have по Владивостоку с учётом моих гастрономических вкусов 😏 К тому же, теперь мне знакомы тонкости пляжного отдыха в Приморье 💪 Про сам Сафари-парк здесь писать не буду: гиды там свои, они сами и ухаживают, и любовно рассказывают о своих питомцах. Если вы не мечтали покормить с рук лисиц, енотов или львов и/или подразнить амурского тигра, тогда бы вы ничего и не узнавали бы про Сафари-парк. В тот день я была очень усталой после долгого перелёта и учебы и прямо-таки засыпала на ходу по возвращении из парка. И всё-таки, воодушевлённые рассказы о своем городе вытащили меня из отеля после недолгого отдыха, чтобы я насладилась закатом на 3-х набережных и побродила по ночному Арбату. Благодарю 💜 Во всех отношениях на этой экскурсии были правильные люди в правильном месте.

  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
    Игорь был потрясающим гидом. Все отлично! Рекомендую!
  • А
    Алексей
    26 мая 2024
    Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
    Классная экскурсия и возможность увидеть дикую природу Приморья! Отличный гид!
  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Сафари-парк и релакс в трёх бухтах Уссурийского залива
    Удивительная экскурсия! Гид Роман-человек многогранный, разносторонний, увлеченный своим делом, влюбленный во Владивосток, но прежде всего он-поэт!!! И это определяет его
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    жизнелюбие и оптимизм! Мы получили колоссальное удовольствие от чарующих рассказов Романа, его творчества. Увидели столько красот, которые так показать может только он. Внимательный и чуткий, Роман открыл нам удивительный мир Дальнего востока. Домой мы увезли массу дивных фото и желание непременно вернуться в эти богатейшие Российские края. Спасибо большое, Роман и Евгения! До новых встреч! Здоровья, удачи и всего самого лучшего вам! От души рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Тур в Приморский Сафари-парк (Шкотовский район)
    Добрый день! Экскурсия была великолепной, все прошло согласно маршруту и договорённости. Гид-водитель Александр, очень позитивный и коммуникабельный, готов был ответить
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    на любой вопрос и многое рассказал о местах в которых побывали. Нигде не торопил, терпеливо ждал пока мы посмотрим все что интересно. От экскурсии остались самые положительные впечатления!

  • Н
    Нарицына
    13 февраля 2024
    Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
    Самая сказочно - добрая экскурсия из всех, что я посетила, побывав во Владивостоке! Мы были на стеклянном пляже, пообедали на
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    берегу моря, в Сафари-парке покормили тигров и леопардов! Огромное спасибо турагентству Турутур, в особенности Галине за тёплый приём, организацию познавательных экскурсий и дружескую атмосферу! Галина все время на связи, поможет, подскажет, расскажет! Поверьте, такое встретишь не часто, поэтому так ценно! Если ещё раз буду во Владивостоке, обязательно обращусь вновь и всем рекомендую!

  • О
    Олеся
    13 февраля 2024
    Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
    Спасибо большое за такие эмоции, Галина - вы просто чудо! За целый день, проведённый вместе вообще забываешь, что с человеком знакомы всего ничего))) Спасибо большое, у кого появится возможность, рекомендую ♥️
  • Э
    Эльмира
    20 января 2024
    Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
    С бесстрашным гидом Юлией мы совершили наше необыкновенное путешествие, посетив все заявленные в экскурсии места! Самым захватывающим местом оказался застывший
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    водопад, дорога к которому тоже была настоящим приключением. Пикник в тайге зимой - это то, что мы будем помнить очень долго! Незабываемая экскурсия! Побольше бы таких бесстрашных и влюбленных в свой край гидов! 👍🫶

  • Д
    Денис
    14 ноября 2023
    Приморский сафари-парк и три чарующие бухты
    Это было классно.
  • А
    Анатолий
    7 ноября 2023
    Приморский сафари-парк и три чарующие бухты
    Отличная экскурсия, которая позволяет познакомиться с представителями фауны Дальнего Востока в сафари-парке и посмотреть на красивейшие бухты) Большое спасибо Юлии за организацию поездки и гиду Виктории за подробный рассказ о регионе и его культурных и природных особенностях!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Приморский Сафари-парк»

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  2. Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов
  3. Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
  4. Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
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  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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