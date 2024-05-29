1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам в 10:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
Начало: Возле вашего Отеля/Аппартаментов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Отель клиента, уточняется после бронирования
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сафари-парк: В гости к животным Приморского края
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Тур в Приморский Сафари-парк (Шкотовский район)
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Знаменитый сафари-парк и бухта Стеклянная
Начало: В любом месте города
Сегодня в 11:00
14 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga29 мая 2024Это был день прилёта. Мини-группа в будний день не набралась, но мне ооочень хотелось познакомиться с городом не обзорно и/или
- ЯЯна27 мая 2024Игорь был потрясающим гидом. Все отлично! Рекомендую!
- ААлексей26 мая 2024Классная экскурсия и возможность увидеть дикую природу Приморья! Отличный гид!
- ТТатьяна14 мая 2024Сафари-парк и релакс в трёх бухтах Уссурийского заливаУдивительная экскурсия! Гид Роман-человек многогранный, разносторонний, увлеченный своим делом, влюбленный во Владивосток, но прежде всего он-поэт!!! И это определяет его
- ТТатьяна14 мая 2024Добрый день! Экскурсия была великолепной, все прошло согласно маршруту и договорённости. Гид-водитель Александр, очень позитивный и коммуникабельный, готов был ответить
- ННарицына13 февраля 2024Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и СтекляннаяСамая сказочно - добрая экскурсия из всех, что я посетила, побывав во Владивостоке! Мы были на стеклянном пляже, пообедали на
- ООлеся13 февраля 2024Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и СтекляннаяСпасибо большое за такие эмоции, Галина - вы просто чудо! За целый день, проведённый вместе вообще забываешь, что с человеком знакомы всего ничего))) Спасибо большое, у кого появится возможность, рекомендую ♥️
- ЭЭльмира20 января 2024С бесстрашным гидом Юлией мы совершили наше необыкновенное путешествие, посетив все заявленные в экскурсии места! Самым захватывающим местом оказался застывший
- ДДенис14 ноября 2023Приморский сафари-парк и три чарующие бухтыЭто было классно.
- ААнатолий7 ноября 2023Приморский сафари-парк и три чарующие бухтыОтличная экскурсия, которая позволяет познакомиться с представителями фауны Дальнего Востока в сафари-парке и посмотреть на красивейшие бухты) Большое спасибо Юлии за организацию поездки и гиду Виктории за подробный рассказ о регионе и его культурных и природных особенностях!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Приморский Сафари-парк»
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