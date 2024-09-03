За чем едут в Приморье? Конечно за морем и тиграми! Каждый раз наши гости спрашивают: «Встретим ли мы в тайге тигров, леопардов или дальневосточных котов на крайний случай?» Мы всегда отвечаем «да!», но очень надеемся, что встреча случится не в живой природе, на маршруте, а в специальном месте. Помимо сафари-парка мы обязательно заедем в бухту Лазурную и знаменитую бухту Стеклянную.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Все богатство приморской фауны Есть в Приморском крае необычный парк, где можно увидеть представителей приморской фауны и не только — Сафари-парк. Здесь живут амурские тигры, дальневосточные леопарды, дальневосточные рыси, дальневосточные лесные коты, бурые и гималайские медведи, изюбры, косули, пятнистые олени, белохвостые и белоплечие орланы, коршуны, совы, беркуты — всего 70 видов различных животных Приморского края. Вся территория разделена на 3 парка: парк копытных и крупных хищников, парк птиц и мелких хищников, парк львов. Посетители в сопровождении проводников и животные находятся на одной территории, в естественной среде обитания диких животных. Бухты Лазурная и Стеклянная Как и многие топонимы на карте Приморского края, раньше бухта Лазурная имела другое название — Шамора. Существуют разные версии перевода этого названия. Одна из них гласит, что это китайское название, в переводе — «песчаная пустыня». И действительно, весь длинный берег бухты песчаный. Вторая версия говорит о том, что «шамара» — это русское слово, означающее болотные растения. Изначально русские переселенцы «шамарой» называли падь в глубине береговой линии бухты Лазурной, тогда она была сплошь покрыта зарослями шамары. Третья версия рассказывает о «каменной чаше» (Хребет Береговой), в оригинале звучала как «самала», и именно этой версии придерживался знаменитый исследователь Дальнего Востока — Владимир Клавдиевич Арсеньев. В Лазурной мы погуляем вдоль моря, послушаем шум прибоя, посмотрим в морские дали и побудем наедине со своими мыслями. После отправимся в уникальнейшую бухту со стеклянным пляжем. Таких пляжей в мире всего два — во Владивостоке (Уссурийский залив) и США (штат Калифорния, город Форт Брэгг). История их возникновения очень похожа, бухты наполнились стеклом после консервации мусорных свалок, содержащих большое количество стеклянных бутылок. Между тем, только лишь стеклянных бутылок для образования пляжа из стекла недостаточно. Для возникновения этого природного феномена нужны ещё такие условия, как защищённость бухты от штормов крутыми и высокими мысами, постоянное перемещение воды в акватории и, конечно же, время. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.
По вторникам в июне в 09:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сафари-парк
- Бухта Лазурная (Шамора)
- Бухта Стеклянная
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Ост. Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в июне в 09:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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