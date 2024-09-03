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Все богатство приморской фауны Есть в Приморском крае необычный парк, где можно увидеть представителей приморской фауны и не только — Сафари-парк. Здесь живут амурские тигры, дальневосточные леопарды, дальневосточные рыси, дальневосточные лесные коты, бурые и гималайские медведи, изюбры, косули, пятнистые олени, белохвостые и белоплечие орланы, коршуны, совы, беркуты — всего 70 видов различных животных Приморского края. Вся территория разделена на 3 парка: парк копытных и крупных хищников, парк птиц и мелких хищников, парк львов. Посетители в сопровождении проводников и животные находятся на одной территории, в естественной среде обитания диких животных. Бухты Лазурная и Стеклянная Как и многие топонимы на карте Приморского края, раньше бухта Лазурная имела другое название — Шамора. Существуют разные версии перевода этого названия. Одна из них гласит, что это китайское название, в переводе — «песчаная пустыня». И действительно, весь длинный берег бухты песчаный. Вторая версия говорит о том, что «шамара» — это русское слово, означающее болотные растения. Изначально русские переселенцы «шамарой» называли падь в глубине береговой линии бухты Лазурной, тогда она была сплошь покрыта зарослями шамары. Третья версия рассказывает о «каменной чаше» (Хребет Береговой), в оригинале звучала как «самала», и именно этой версии придерживался знаменитый исследователь Дальнего Востока — Владимир Клавдиевич Арсеньев. В Лазурной мы погуляем вдоль моря, послушаем шум прибоя, посмотрим в морские дали и побудем наедине со своими мыслями. После отправимся в уникальнейшую бухту со стеклянным пляжем. Таких пляжей в мире всего два — во Владивостоке (Уссурийский залив) и США (штат Калифорния, город Форт Брэгг). История их возникновения очень похожа, бухты наполнились стеклом после консервации мусорных свалок, содержащих большое количество стеклянных бутылок. Между тем, только лишь стеклянных бутылок для образования пляжа из стекла недостаточно. Для возникновения этого природного феномена нужны ещё такие условия, как защищённость бухты от штормов крутыми и высокими мысами, постоянное перемещение воды в акватории и, конечно же, время. Важная информация: