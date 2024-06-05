Бухта Стеклянная – экскурсии во Владивостоке

Найдено 32 экскурсии в категории «Бухта Стеклянная» во Владивостоке, цены от 1 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ-8 мест для фото во Владивостоке
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
281 отзыв
Популярное предложение
Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram
Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии
Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог...
Завтра в 15:00
10 июня в 07:00
10 950 за всё до 3 чел.
Владивосток - русский Сан-Франциско
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 200 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Владивосток
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
95 отзывов
Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе
Начало: Центр города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Привет, я Владивосток!
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
114 отзывов
Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края
Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1190011 305 за всё до 3 чел.
Топ-места в окрестностях Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
50 отзывов
Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт
Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас
Начало: Отель туристов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 500 за всё до 4 чел.
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
47 отзывов
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
Погрузитесь в мир природы и истории Владивостока, посетив бухты Шамора, Стеклянная и Десантная. Уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Приморский сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
40 отзывов
Приморский сафари-парк и Лазурная бухта: Путешествие по живописным уголкам Владивостока
Вас ждет захватывающее путешествие по Приморскому сафари-парку и Лазурной бухте, где природа и дикая фауна Владивостока оживают перед вашими глазами
Начало: У вашего отеля
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
🚗 На машине
Групповая
6 часов
11 отзывов
Популярное предложение
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 800 за человека
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
Познакомиться с историей и главными достопримечательностями центра Приморского края
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная
Очутиться среди главных чудес Приморья, природных и рукотворных
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
18 190 за всё до 7 чел.
Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальный трансфер в Владивостоке: от аэропорта до красот природы и города
Встреча в аэропорту и незабываемое путешествие к живописным бухтам и мысу Назимова на комфортабельном авто с личным гидом
Начало: Аэропорт города Владивостока
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
7 500 за всё до 4 чел.
Владивосток и Русский остров за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Владивосток и Русский остров: полное погружение за один день
Хотите увидеть лучшее из Владивостока и Русского острова всего за один день? Эта экскурсия создана для вас
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
1830016 470 за всё до 4 чел.
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Лучшие панорамы Владивостока и остров Русский: экскурсия за 1 день
Погрузитесь в красоту Приморского края с экскурсией, которая откроет вам секретные места и захватывающие виды Владивостока
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 3 чел.
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Водопад Горбатый и сафари-парк: приключение на внедорожнике
Погрузитесь в уникальный мир дикой природы Приморья, встречая редких животных и открывая исторические тайны на эксклюзивной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
19 999 за всё до 3 чел.
Второе знакомство с Владивостоком
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Второе знакомство с Владивостоком
Исследовать восточные берега города и насладиться природой Приморья
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
11 900 за всё до 3 чел.
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 990 за всё до 4 чел.
Остров Русский и бухта Стеклянная
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Экскурсия по острову Русский и бухте Стеклянная во Владивостоке
Узнайте секреты острова Русский и бухты Стеклянная во Владивостоке. Прогулка по мостам, историческим местам и уникальным природным объектам
Начало: По месту вашего проживания во Владивостоке
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
10 010 за всё до 3 чел.
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
98 отзывов
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам в 10:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 900 за человека
Все видовые места Владивостока за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам
Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды
Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 900 за всё до 4 чел.
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
Начало: Возле вашего Отеля/Аппартаментов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
17 500 за всё до 3 чел.
Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Отель клиента, уточняется после бронирования
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Весь Владивосток за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Весь Владивосток за 5 часов
Начало: По желанию клиента
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 7 чел.
Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
84 отзыва
Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 3 чел.
Из Владивостока к острову Томящего сердца
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Из Владивостока к острову Томящего сердца
Начало: В любом месте города
Расписание: Ежедневно в 8:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
27 000 за всё до 4 чел.
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Начало: Аэропорта города Владивостока
13 июля в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Приморский сафари-парк, бухты Шамора и Стеклянная и мыс Назимова
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Приморский сафари-парк, бухты Шамора и Стеклянная и мыс Назимова
Познакомиться с природой дальневосточного края и посетить яркие панорамные места
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
14 940 за всё до 4 чел.
Знаменитый сафари-парк и бухта Стеклянная
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Знаменитый сафари-парк и бухта Стеклянная
Начало: В любом месте города
Сегодня в 11:00
14 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Из Владивостока - в ущелье Дарданеллы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Владивостока - в ущелье Дарданеллы
Прикоснуться к первозданной таежной природе, не уезжая далеко от города
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
22 900 за всё до 5 чел.
Бухты Стеклянная и Шамора, ущелье Дарданеллы и сафари-парк за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Бухты Стеклянная и Шамора, ущелье Дарданеллы и сафари-парк за 1 день
Погрузиться в природу Приморского края
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
22 900 за всё до 7 чел.
Два пляжа: бухта Стеклянная и Шамора
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Два пляжа: бухта Стеклянная и Шамора
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 11:00
15 июля в 11:00
17 июля в 11:00
2 300 за человека
Трансфер из аэропорта с экскурсией: остров Русский, бухта Стеклянная и мыс Назимова
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта с экскурсией: остров Русский, бухта Стеклянная и мыс Назимова
С комфортом добраться до отеля и познакомиться с достопримечательностями региона
Начало: У аэропорта Владивостока
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
8 490 за всё до 4 чел.
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
Увидеть диких животных, погулять по бухтам и найти камень в виде сердца
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в понедельник в 09:15
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
2 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Михаил вы лучший экскурсовод!!!!! Мы замечательно провели время, много увидели красивых мест, послушали советов где купить вкусных и не дорогих крабов, куда сходить по магазинам, и далее едем в Находку!!!! Спасибо вам огромное, всём советуют Мишаня ты👍💯
  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
    Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
    Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Остров Русский и бухта Стеклянная
    Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер Никки😍 точно вернусь, теперь на мыс Тобизина🥰
    Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Михаил прекрасный гид, харизматичный, который действительно любит то, чем занимается, любит свой город и край. Экскурсия прошла легко и очень занимательно, спасибо ☺️
  • е
    екатерина
    1 июня 2024
    Остров Русский и бухта Стеклянная
    Экскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно и нас сопровождал пёс Ник. Рекомендуем
    Экскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно и
  • Н
    Надежда
    1 июня 2024
    Привет, я Владивосток!
    Нам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. Прекрасное знание истории Владивостока, верно выстроенный маршрут, легко и доступно изложенная информация… Рекомендую Наталью как опытного и любящего свою работу гида!!!
    Нам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. Прекрасное
  • В
    Валерий
    31 мая 2024
    Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
    Понравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсии. Анна прекрасно владеет материалом, оперирует множеством деталей и подробностей по истории и текущих событиях во Владивостоке. Рекомендую этого Гида всем.
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  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Топ-8 мест для фото во Владивостоке
    Очень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидом. Было очень интересно, комфортно и красиво! За день успела немного познакомиться с чудесным городом😊 Определенно рекомендую!
    Очень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидомОчень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидомОчень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидомОчень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидомОчень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидом
  • С
    Сергей
    30 мая 2024
    Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
    Обязательная экскурсия для тех, кто впервые в городе, потому как своими силами вы все это не осмотрите не то, что за день, но и, наверное, за два дня. Отличный гид, отличные панорамы, отличная экскурсия.
  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
    Отличный вариант экскурсии когда приезжаешь в город первый раз, особенно понравилось что гид Анна добрая, приветливая и позитивная девушка, много беседовали на разные темы, а так же она подсказала куда можно сходить вечером погулять и что еще посмотреть самостоятельно)

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Стеклянная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Топ-8 мест для фото во Владивостоке
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  3. Знакомьтесь, Владивосток
  4. Привет, я Владивосток!
  5. Топ-места в окрестностях Владивостока
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Бухта Стеклянная" можно забронировать 32 экскурсии от 1 900 до 27 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 969 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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