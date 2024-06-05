1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Топ-8 фото-локаций Владивостока: эксклюзивный тур для Instagram
Откройте самые живописные уголки Владивостока и унесите с собой незабываемые впечатления и фотографии
Начало: В центральной части города (гид заберет вас по дог...
Завтра в 15:00
10 июня в 07:00
10 950₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток - русский Сан-Франциско: живописные окрестности и исторические места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе
Начало: Центр города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края
Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1190011 305₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт
Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас
Начало: Отель туристов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
Погрузитесь в мир природы и истории Владивостока, посетив бухты Шамора, Стеклянная и Десантная. Уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Приморский сафари-парк и Лазурная бухта: Путешествие по живописным уголкам Владивостока
Вас ждет захватывающее путешествие по Приморскому сафари-парку и Лазурной бухте, где природа и дикая фауна Владивостока оживают перед вашими глазами
Начало: У вашего отеля
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
Познакомиться с историей и главными достопримечательностями центра Приморского края
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная
Очутиться среди главных чудес Приморья, природных и рукотворных
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
18 190₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальный трансфер в Владивостоке: от аэропорта до красот природы и города
Встреча в аэропорту и незабываемое путешествие к живописным бухтам и мысу Назимова на комфортабельном авто с личным гидом
Начало: Аэропорт города Владивостока
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Владивосток и Русский остров: полное погружение за один день
Хотите увидеть лучшее из Владивостока и Русского острова всего за один день? Эта экскурсия создана для вас
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
1830016 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лучшие панорамы Владивостока и остров Русский: экскурсия за 1 день
Погрузитесь в красоту Приморского края с экскурсией, которая откроет вам секретные места и захватывающие виды Владивостока
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Водопад Горбатый и сафари-парк: приключение на внедорожнике
Погрузитесь в уникальный мир дикой природы Приморья, встречая редких животных и открывая исторические тайны на эксклюзивной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
19 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Второе знакомство с Владивостоком
Исследовать восточные берега города и насладиться природой Приморья
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по острову Русский и бухте Стеклянная во Владивостоке
Узнайте секреты острова Русский и бухты Стеклянная во Владивостоке. Прогулка по мостам, историческим местам и уникальным природным объектам
Начало: По месту вашего проживания во Владивостоке
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
10 010₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам в 10:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам
Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды
Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
Начало: Возле вашего Отеля/Аппартаментов
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Отель клиента, уточняется после бронирования
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Владивосток за 5 часов
Начало: По желанию клиента
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Владивостока к острову Томящего сердца
Начало: В любом месте города
Расписание: Ежедневно в 8:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Начало: Аэропорта города Владивостока
13 июля в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Приморский сафари-парк, бухты Шамора и Стеклянная и мыс Назимова
Познакомиться с природой дальневосточного края и посетить яркие панорамные места
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
14 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Знаменитый сафари-парк и бухта Стеклянная
Начало: В любом месте города
Сегодня в 11:00
14 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Владивостока - в ущелье Дарданеллы
Прикоснуться к первозданной таежной природе, не уезжая далеко от города
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
22 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Бухты Стеклянная и Шамора, ущелье Дарданеллы и сафари-парк за 1 день
Погрузиться в природу Приморского края
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
22 900₽ за всё до 7 чел.
Групповая
5 часов
Два пляжа: бухта Стеклянная и Шамора
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 11:00
15 июля в 11:00
17 июля в 11:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта с экскурсией: остров Русский, бухта Стеклянная и мыс Назимова
С комфортом добраться до отеля и познакомиться с достопримечательностями региона
Начало: У аэропорта Владивостока
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
8 490₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
Увидеть диких животных, погулять по бухтам и найти камень в виде сердца
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в понедельник в 09:15
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
2 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана5 июня 2024Михаил вы лучший экскурсовод!!!!! Мы замечательно провели время, много увидели красивых мест, послушали советов где купить вкусных и не дорогих крабов, куда сходить по магазинам, и далее едем в Находку!!!! Спасибо вам огромное, всём советуют Мишаня ты👍💯
- ККсения4 июня 2024Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
- ТТатьяна4 июня 2024Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер Никки😍 точно вернусь, теперь на мыс Тобизина🥰
- ККсения3 июня 2024Михаил прекрасный гид, харизматичный, который действительно любит то, чем занимается, любит свой город и край. Экскурсия прошла легко и очень занимательно, спасибо ☺️
- еекатерина1 июня 2024Экскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно и нас сопровождал пёс Ник. Рекомендуем
- ННадежда1 июня 2024Нам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. Прекрасное знание истории Владивостока, верно выстроенный маршрут, легко и доступно изложенная информация… Рекомендую Наталью как опытного и любящего свою работу гида!!!
- ВВалерий31 мая 2024Понравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсии. Анна прекрасно владеет материалом, оперирует множеством деталей и подробностей по истории и текущих событиях во Владивостоке. Рекомендую этого Гида всем.
- ММарина30 мая 2024Очень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидом. Было очень интересно, комфортно и красиво! За день успела немного познакомиться с чудесным городом😊 Определенно рекомендую!
- ССергей30 мая 2024Обязательная экскурсия для тех, кто впервые в городе, потому как своими силами вы все это не осмотрите не то, что за день, но и, наверное, за два дня. Отличный гид, отличные панорамы, отличная экскурсия.
- ААлександр29 мая 2024Отличный вариант экскурсии когда приезжаешь в город первый раз, особенно понравилось что гид Анна добрая, приветливая и позитивная девушка, много беседовали на разные темы, а так же она подсказала куда можно сходить вечером погулять и что еще посмотреть самостоятельно)
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Стеклянная»
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