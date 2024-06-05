О Оксана Топ-8 мест для фото во Владивостоке Михаил вы лучший экскурсовод!!!!! Мы замечательно провели время, много увидели красивых мест, послушали советов где купить вкусных и не дорогих крабов, куда сходить по магазинам, и далее едем в Находку!!!! Спасибо вам огромное, всём советуют Мишаня ты👍💯

К Ксения Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!

Т Татьяна Остров Русский и бухта Стеклянная Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер Никки😍 точно вернусь, теперь на мыс Тобизина🥰

К Ксения Топ-8 мест для фото во Владивостоке Михаил прекрасный гид, харизматичный, который действительно любит то, чем занимается, любит свой город и край. Экскурсия прошла легко и очень занимательно, спасибо ☺️

е екатерина Остров Русский и бухта Стеклянная Экскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно и нас сопровождал пёс Ник. Рекомендуем

Н Надежда Привет, я Владивосток! Нам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. Прекрасное знание истории Владивостока, верно выстроенный маршрут, легко и доступно изложенная информация… Рекомендую Наталью как опытного и любящего свою работу гида!!!

В Валерий Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком Понравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсии. Анна прекрасно владеет материалом, оперирует множеством деталей и подробностей по истории и текущих событиях во Владивостоке. Рекомендую этого Гида всем.

М Марина Топ-8 мест для фото во Владивостоке Очень понравилась экскурсия, спасибо Михаилу, а отдельное прекрасной Анне, которая была гидом. Было очень интересно, комфортно и красиво! За день успела немного познакомиться с чудесным городом😊 Определенно рекомендую!

С Сергей Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день Обязательная экскурсия для тех, кто впервые в городе, потому как своими силами вы все это не осмотрите не то, что за день, но и, наверное, за два дня. Отличный гид, отличные панорамы, отличная экскурсия.