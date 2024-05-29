1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам в 10:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 900₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Отель клиента, уточняется после бронирования
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Начало: Аэропорта города Владивостока
13 июля в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Два пляжа: бухта Стеклянная и Шамора
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 11:00
15 июля в 11:00
17 июля в 11:00
2 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga29 мая 2024Это был день прилёта. Мини-группа в будний день не набралась, но мне ооочень хотелось познакомиться с городом не обзорно и/или
- ЯЯна27 мая 2024Игорь был потрясающим гидом. Все отлично! Рекомендую!
- ААлексей26 мая 2024Классная экскурсия и возможность увидеть дикую природу Приморья! Отличный гид!
- ООльга6 мая 2024Места очень красивые и обязательны к посещению! Природа просыпается. Мы увидели и дождь и солнце, при любой погоде мыс Тобизина,
- ФФёдор28 апреля 2024Отличный день, отличная погода, отличная экскурсия) Александра, замечательная! Забрала от отеля, аккуратно водила, никуда не торопила, обо всем по пути рассказала. Провели день с удовольствием.
- ААлександр11 апреля 2024Супер увлекательное путешествие! Всем очень понравилось, было познавательно и интересно, а места - это отдельная история. Все на высоком уровне, рекомендую.
- ННарицына13 февраля 2024Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и СтекляннаяСамая сказочно - добрая экскурсия из всех, что я посетила, побывав во Владивостоке! Мы были на стеклянном пляже, пообедали на
- ООлеся13 февраля 2024Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и СтекляннаяСпасибо большое за такие эмоции, Галина - вы просто чудо! За целый день, проведённый вместе вообще забываешь, что с человеком знакомы всего ничего))) Спасибо большое, у кого появится возможность, рекомендую ♥️
- ЭЭльмира20 января 2024С бесстрашным гидом Юлией мы совершили наше необыкновенное путешествие, посетив все заявленные в экскурсии места! Самым захватывающим местом оказался застывший
- аалексей11 октября 2023Приморский Сафари парк + три бухты (Муравьиная, Лазурная, Стеклянная)Большая благодарность гиду Роману. Высокопроыессиональный рассказ,доброжелательность,предупредительность. Самые приятные впечатления. Советую всем.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Лазурная»
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