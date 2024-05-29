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самостоятельно, а с воды, а также заглянуть в удалённый Сафари-парк. Встреча с Тихим океаном через такие уютные и непохожие бухточки прошла взаимно и тепло 🩵💙 Раиса не только прекрасно чувствует, но и вкусно обрисовывает атмосферу каждого места, которое она любит (или не любит ☺️). Из-за непогоды мои катерные экскурсии были отменены, и Раиса составила для меня подробный must-have по Владивостоку с учётом моих гастрономических вкусов 😏 К тому же, теперь мне знакомы тонкости пляжного отдыха в Приморье 💪 Про сам Сафари-парк здесь писать не буду: гиды там свои, они сами и ухаживают, и любовно рассказывают о своих питомцах. Если вы не мечтали покормить с рук лисиц, енотов или львов и/или подразнить амурского тигра, тогда бы вы ничего и не узнавали бы про Сафари-парк. В тот день я была очень усталой после долгого перелёта и учебы и прямо-таки засыпала на ходу по возвращении из парка. И всё-таки, воодушевлённые рассказы о своем городе вытащили меня из отеля после недолгого отдыха, чтобы я насладилась закатом на 3-х набережных и побродила по ночному Арбату. Благодарю 💜 Во всех отношениях на этой экскурсии были правильные люди в правильном месте.