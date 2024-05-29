Бухта Лазурная – экскурсии во Владивостоке

Найдено 5 экскурсий в категории «Бухта Лазурная» во Владивостоке, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
98 отзывов
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам в 10:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 900 за человека
Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Отель клиента, уточняется после бронирования
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
84 отзыва
Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 3 чел.
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Начало: Аэропорта города Владивостока
13 июля в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Два пляжа: бухта Стеклянная и Шамора
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Два пляжа: бухта Стеклянная и Шамора
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 11:00
15 июля в 11:00
17 июля в 11:00
2 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    29 мая 2024
    Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
    Это был день прилёта. Мини-группа в будний день не набралась, но мне ооочень хотелось познакомиться с городом не обзорно и/или
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    самостоятельно, а с воды, а также заглянуть в удалённый Сафари-парк. Встреча с Тихим океаном через такие уютные и непохожие бухточки прошла взаимно и тепло 🩵💙 Раиса не только прекрасно чувствует, но и вкусно обрисовывает атмосферу каждого места, которое она любит (или не любит ☺️). Из-за непогоды мои катерные экскурсии были отменены, и Раиса составила для меня подробный must-have по Владивостоку с учётом моих гастрономических вкусов 😏 К тому же, теперь мне знакомы тонкости пляжного отдыха в Приморье 💪 Про сам Сафари-парк здесь писать не буду: гиды там свои, они сами и ухаживают, и любовно рассказывают о своих питомцах. Если вы не мечтали покормить с рук лисиц, енотов или львов и/или подразнить амурского тигра, тогда бы вы ничего и не узнавали бы про Сафари-парк. В тот день я была очень усталой после долгого перелёта и учебы и прямо-таки засыпала на ходу по возвращении из парка. И всё-таки, воодушевлённые рассказы о своем городе вытащили меня из отеля после недолгого отдыха, чтобы я насладилась закатом на 3-х набережных и побродила по ночному Арбату. Благодарю 💜 Во всех отношениях на этой экскурсии были правильные люди в правильном месте.

  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
    Игорь был потрясающим гидом. Все отлично! Рекомендую!
  • А
    Алексей
    26 мая 2024
    Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
    Классная экскурсия и возможность увидеть дикую природу Приморья! Отличный гид!
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
    Места очень красивые и обязательны к посещению! Природа просыпается. Мы увидели и дождь и солнце, при любой погоде мыс Тобизина,
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    скалы и бухты были прекрасны. Однозначно рекомендую к посещению. И хотелось бы сказать отдельно о гиде. Александра, а именно она провела нам экскурсию, просто супер человек. Она задала тот драйв нашей экскурсии, дала много информации и исторических данных о крае и местах, которые необходимо посетить во Владивостоке. Чувствовалось, что человек любит город в котором живёт и нам эта любовь передалась. Спасибо Александра, спасибо Владивосток! Нам астраханцам очень понравилось!

  • Ф
    Фёдор
    28 апреля 2024
    Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
    Отличный день, отличная погода, отличная экскурсия) Александра, замечательная! Забрала от отеля, аккуратно водила, никуда не торопила, обо всем по пути рассказала. Провели день с удовольствием.
  • А
    Александр
    11 апреля 2024
    Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
    Супер увлекательное путешествие! Всем очень понравилось, было познавательно и интересно, а места - это отдельная история. Все на высоком уровне, рекомендую.
  • Н
    Нарицына
    13 февраля 2024
    Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
    Самая сказочно - добрая экскурсия из всех, что я посетила, побывав во Владивостоке! Мы были на стеклянном пляже, пообедали на
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    берегу моря, в Сафари-парке покормили тигров и леопардов! Огромное спасибо турагентству Турутур, в особенности Галине за тёплый приём, организацию познавательных экскурсий и дружескую атмосферу! Галина все время на связи, поможет, подскажет, расскажет! Поверьте, такое встретишь не часто, поэтому так ценно! Если ещё раз буду во Владивостоке, обязательно обращусь вновь и всем рекомендую!

  • О
    Олеся
    13 февраля 2024
    Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
    Спасибо большое за такие эмоции, Галина - вы просто чудо! За целый день, проведённый вместе вообще забываешь, что с человеком знакомы всего ничего))) Спасибо большое, у кого появится возможность, рекомендую ♥️
  • Э
    Эльмира
    20 января 2024
    Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
    С бесстрашным гидом Юлией мы совершили наше необыкновенное путешествие, посетив все заявленные в экскурсии места! Самым захватывающим местом оказался застывший
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    водопад, дорога к которому тоже была настоящим приключением. Пикник в тайге зимой - это то, что мы будем помнить очень долго! Незабываемая экскурсия! Побольше бы таких бесстрашных и влюбленных в свой край гидов! 👍🫶

  • а
    алексей
    11 октября 2023
    Приморский Сафари парк + три бухты (Муравьиная, Лазурная, Стеклянная)
    Большая благодарность гиду Роману. Высокопроыессиональный рассказ,доброжелательность,предупредительность. Самые приятные впечатления. Советую всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Лазурная»

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  1. Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
  2. Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
  3. Тур 3в1: Мыс Тобизина - остров Русский, бухты Стеклянная и Лазурная
  4. Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
  5. Два пляжа: бухта Стеклянная и Шамора
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  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Бухта Лазурная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 900 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 185 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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