Алексей Б. проводит ещё 3 экскурсии

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Вечерний Владивосток

3
2 отзыва
Алексей Б.
Алексей Б. – Гид из Владивостока
Вечерний Владивосток
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 800 ₽ за экскурсию

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Вечерний Владивосток
Вечерний Владивосток
Эта экскурсия ⛳ чтобы посмотреть на вечерний Владивосток. Вы посмотрите на город 🏙️ с двух берегов бухты, проедете по Золотому мосту.
Во время экскурсии 🧭 узнаете истории 📖 о ночной жизни города.
Владивосток весь построен на сопках, поэтому ночью он особенно красив и играет множеством огней!
Экскурсии проводятся в любой день вечером.
Начало и место завершения
🚩 Корабельная Набережная, 1а

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей Б.
Алексей Б.
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