Алексей Б. проводит ещё 3 экскурсии

Эта экскурсия ⛳ чтобы посмотреть на вечерний Владивосток. Вы посмотрите на город 🏙️ с двух берегов бухты, проедете по Золотому мосту.

Во время экскурсии 🧭 узнаете истории 📖 о ночной жизни города.

Владивосток весь построен на сопках, поэтому ночью он особенно красив и играет множеством огней!

Экскурсии проводятся в любой день вечером.