Эта экскурсия ⛳ чтобы посмотреть на вечерний Владивосток. Вы посмотрите на город 🏙️ с двух берегов бухты, проедете по Золотому мосту.
Во время экскурсии 🧭 узнаете истории 📖 о ночной жизни города.
Владивосток весь построен на сопках, поэтому ночью он особенно красив и играет множеством огней!
Экскурсии проводятся в любой день вечером.
Начало и место завершения
🚩 Корабельная Набережная, 1а
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Б.
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Алексей Б. проводит ещё 3 экскурсии
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