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Провели экскурсии для 48 туристов

читать дальше уменьшить на воде. Каждый раз, когда мы выходим в море, я чувствую, что это именно то, о чём мечтал. Теперь у меня есть возможность делиться своей страстью к путешествиям и открывать для людей новые горизонты. Работаю вместе с командой профессиональных капитанов и гидов.

Я родился и вырос на берегу моря. Наблюдая за волнами, я мечтал о том, чтобы исследовать все уголки этого удивительного мира. Я прошёл специальные курсы, изучил навигацию и основы безопасности