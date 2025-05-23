Как насчёт пройти вдоль берегов и под мостами Владивостока на комфортабельном катере? Увидеть розовое небо над морем, послушать шум волн? Вечерний Владивосток очаровывает.
Маяк Токаревского, остров Елены, бухта Золотой Рог, огромные корабли — эти и другие места будут на нашем маршруте. А мы расскажем вам о них всё самое основное.
Маяк Токаревского, остров Елены, бухта Золотой Рог, огромные корабли — эти и другие места будут на нашем маршруте. А мы расскажем вам о них всё самое основное.
Описание экскурсии
Садимся на катер в районе станции «Моргородок», кутаемся в тёплые пледы и отправляемся смотреть:
- маяк Токаревского
- остров Елены
- маяк Шкотовского створа
- торговые и военные корабли
- бухту Золотой Рог
- Золотой мост
- Спасо-Преображенский собор
- морской вокзал
- и другие места, о которых мы расскажем интересные факты
Организационные детали
- Прогулка проходит либо на большом, либо на 12-местном катере, в зависимости от кол-ва участников
- На борту есть пледы, гальюн (туалет), тёплая каюта
- Суда укомплектованы всеми необходимыми спасательными средствами, в том числе детскими спасательными жилетами
- Экскурсионное сопровождение транслируется через громкоговоритель
- Просьба не проносить на борт красные напитки
- С вами буду я или другой гид-капитан из нашей команды
ежедневно в 19:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции «Моргородок»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 48 туристов
Я родился и вырос на берегу моря. Наблюдая за волнами, я мечтал о том, чтобы исследовать все уголки этого удивительного мира. Я прошёл специальные курсы, изучил навигацию и основы безопасности
Отзывы и рейтинг
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Все понравилось,виды очень красивые,не хватало музыки.
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Е
👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
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