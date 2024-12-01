Столица Приморья преображается с заходом солнца как по волшебству. Вы увидите подсвеченные набережные, проедете по мостам и впечатлитесь панорамами города с лучших смотровых площадок. А мы поделимся лирическими и романтическими историями, связанными с Владивостоком.

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Описание экскурсии

Четыре смотровые площадки. В Нагорном парке вы насладитесь видом на бухту Золотой Рог. С сопки Орлиная — панорамами Владивостока. С Петропавловской батареи — проливом Босфор Восточной, бухтой Малый Улисс и мостом Русский. Последняя площадка станет сюрпризом.

Набережные и мосты. Вы полюбуетесь в свете вечерних огней Корабельной и Спортивной набережными. А также проедете по двум мостам: Русскому и Золотому.

Организационные детали