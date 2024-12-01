Столица Приморья преображается с заходом солнца как по волшебству.
Вы увидите подсвеченные набережные, проедете по мостам и впечатлитесь панорамами города с лучших смотровых площадок. А мы поделимся лирическими и романтическими историями, связанными с Владивостоком.
Вы увидите подсвеченные набережные, проедете по мостам и впечатлитесь панорамами города с лучших смотровых площадок. А мы поделимся лирическими и романтическими историями, связанными с Владивостоком.
Описание экскурсии
Четыре смотровые площадки. В Нагорном парке вы насладитесь видом на бухту Золотой Рог. С сопки Орлиная — панорамами Владивостока. С Петропавловской батареи — проливом Босфор Восточной, бухтой Малый Улисс и мостом Русский. Последняя площадка станет сюрпризом.
Набережные и мосты. Вы полюбуетесь в свете вечерних огней Корабельной и Спортивной набережными. А также проедете по двум мостам: Русскому и Золотому.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на 18-местном микроавтобусе Toyota Hiace или Toyota Alphard
- Программа предполагает 20-минутные прогулки и подъём по пологой дорожке на видовую площадку Нагорного парка
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2800 ₽
|Дети до 12 лет
|2700 ₽
|Пенсионеры
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кинотеатра «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владивостоке
Провела экскурсии для 17 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья. Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членамиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
1 дек 2024
Была впервые во Владивостоке. Выбрала эту экскурсию, чтобы познакомились с достопримечательностями. Надежды оправдались. Гид интересно рассказывал, показал ночные красивые места Владивостока. В автобусе местами было плохо слышно, а так все понравилось. Организация хорошая, все доступно, где встречаемся было направлено на электронную почту, дополнительно еще позвонили по телефону. Рекомендую.
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