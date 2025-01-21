читать дальше

(по крайней мере, во временных рамках истории вопроса). Стоит также отметить его прекрасное чувство юмора, что делает его рассказы ещё более легкими и запоминающимися! Важное, редкое в наши дни качество также хотели бы похвалить. На удивление правильный, даже красивый русский язык! Совершенно без новомодных слов-паразитов и универсальных словечек, обедняющий русский язык, типа «по ходу», «прикольно», «есть такая История, это - другая история!» и тд. Браво, Александр! Завидуем школьникам, которых вы обучаете в основное рабочее время! Уверены, и большинству родителям этих детей было бы полезно послушать Ваши истории на хорошем, правильном русском языке при легкой подачи с Вашим прекрасным чувством юмора. Я бы предложил руководству школы об этом подумать! Да и всяким там комитетам по культуре и воспитанию! Ещё раз спасибо и удачи!👍🙏