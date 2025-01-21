скидка
20%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
Путешествие в алкогольную историю города - от первого коктейля до первого сухого закона
Начало: На улице Светланской
Завтра в 20:00
12 фев в 18:00
50004000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия в Миллионку Владивостока с чайной церемонией
Откройте для себя тайны Миллионки, исторического района Владивостока, и насладитесь традиционной чайной церемонией
Начало: У входа в музей
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00, в четверг и субботу в 12:00
Завтра в 10:00
12 фев в 11:00
1500₽ за человека
скидка
10%
8 часов
Водная прогулка
На острова с игристым, морепродуктами и баней на воде
Из Владивостока отправиться на катере к диким пляжам, насладиться дарами моря и отдохнуть
Начало: На катерной стоянке
Расписание: ежедневно в 09:00 и 10:00
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
95698613₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина21 января 2025Очень понравилась экскурсия. Евгения очень интересно рассказала, показала старые фотографии. В завершении попилили вкусного чайку с конфетами. Мы настолько зарядились
- ССветлана13 января 2025Экскурсия очень понравилась. Нам повезло с погодой, было не очень холодно, и не пришлось прятаться от мороза и ветра. Евгения хорошо продумала маршрут. Очень информативно и интересно рассказывала. Была дружелюбная обстановка. В завершение угостила чаем.
- ССтанислав4 января 2025экскурсия прошла в соответствии с программой, все понравилось
- ЛЛеонид18 октября 2024У нас остались самые лучшие впечатления от экскурсии и от экскурсовода. Александр - замечательный рассказчик, эрудированный человек, хорошо знающий историю
- ЯЯна6 октября 2024В целом все отлично. Прекрасный материал, слушать было интересно. Кроме того, Александр гибко подстроился под наше расписание. Единственное, что, пожалуй,
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Почувствовать себя местным»
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