Почувствовать себя местным – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» во Владивостоке, цены от 1500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
Пешая
скидка
20%
9 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
Путешествие в алкогольную историю города - от первого коктейля до первого сухого закона
Начало: На улице Светланской
Завтра в 20:00
12 фев в 18:00
50004000 за всё до 5 чел.
Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе
Пешая
90 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия в Миллионку Владивостока с чайной церемонией
Откройте для себя тайны Миллионки, исторического района Владивостока, и насладитесь традиционной чайной церемонией
Начало: У входа в музей
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду и пятницу в 11:00, в четверг и субботу в 12:00
Завтра в 10:00
12 фев в 11:00
1500 за человека
На острова с игристым, морепродуктами и баней на воде
На катере
скидка
10%
8 часов
Водная прогулка
На острова с игристым, морепродуктами и баней на воде
Из Владивостока отправиться на катере к диким пляжам, насладиться дарами моря и отдохнуть
Начало: На катерной стоянке
Расписание: ежедневно в 09:00 и 10:00
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
95698613 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    21 января 2025
    Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Евгения очень интересно рассказала, показала старые фотографии. В завершении попилили вкусного чайку с конфетами. Мы настолько зарядились
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    от этой прогулки, что потом пошли в музей им. Арсеньева восполнять пробелы в знании истории Владивостока. Самый яркий день за поездку получился ☺️

  • С
    Светлана
    13 января 2025
    Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась. Нам повезло с погодой, было не очень холодно, и не пришлось прятаться от мороза и ветра. Евгения хорошо продумала маршрут. Очень информативно и интересно рассказывала. Была дружелюбная обстановка. В завершение угостила чаем.
  • С
    Станислав
    4 января 2025
    Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе
    экскурсия прошла в соответствии с программой, все понравилось
    экскурсия прошла в соответствии с программой, все понравилось
  • Л
    Леонид
    18 октября 2024
    Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
    У нас остались самые лучшие впечатления от экскурсии и от экскурсовода. Александр - замечательный рассказчик, эрудированный человек, хорошо знающий историю
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    (по крайней мере, во временных рамках истории вопроса). Стоит также отметить его прекрасное чувство юмора, что делает его рассказы ещё более легкими и запоминающимися! Важное, редкое в наши дни качество также хотели бы похвалить. На удивление правильный, даже красивый русский язык! Совершенно без новомодных слов-паразитов и универсальных словечек, обедняющий русский язык, типа «по ходу», «прикольно», «есть такая История, это - другая история!» и тд. Браво, Александр! Завидуем школьникам, которых вы обучаете в основное рабочее время! Уверены, и большинству родителям этих детей было бы полезно послушать Ваши истории на хорошем, правильном русском языке при легкой подачи с Вашим прекрасным чувством юмора. Я бы предложил руководству школы об этом подумать! Да и всяким там комитетам по культуре и воспитанию! Ещё раз спасибо и удачи!👍🙏

  • Я
    Яна
    6 октября 2024
    Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
    В целом все отлично. Прекрасный материал, слушать было интересно. Кроме того, Александр гибко подстроился под наше расписание. Единственное, что, пожалуй,
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    рекомендовала бы скорректировать — это давать в самом начале экскурсии немного больше технических вводных по формату дальнейшей прогулки. А то поначалу мы слегка растерялись:)

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Почувствовать себя местным»

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  3. На острова с игристым, морепродуктами и баней на воде
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  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Набережная
  6. Кравцовские водопады
  7. Бухта Теляковского
  8. Полуостров Гамова
  9. Сафари-парк
  10. Приморский Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в феврале 2025
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