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Сопка Монастырская – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Сопка Монастырская» во Владивостоке, цены от 4700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Все видовые Владивостока за 4 часа
На машине
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Все видовые Владивостока за 4 часа
Увлекательное путешествие по живописным местам Владивостока. Панорамы мостов, шум портов и морские просторы ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
12 221 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
На машине
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
Начните своё путешествие во Владивостоке с комфорта и интереса! Погрузитесь в атмосферу города, посетив бухты и сопки, а также узнав историю региона
Сегодня в 15:00
1 авг в 08:00
10 990 ₽ за всё до 4 чел.
Владивосток для своих - с фотосессией и пикником
На машине
6 часов
Фотопрогулка
Владивосток для своих - с фотосессией и пикником
Нестандартные места, живая съёмка и мидии
24 июл в 11:30
25 июл в 11:30
4700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    28 июня 2025
    Все видовые Владивостока за 4 часа
    Абсолютно рекомендую всем, кто первый раз во Владивостоке! Виды на море и город с сопок, его мосты, бухты и маяки
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    - это неповторимый образ города, мгновенно в себя влюбляющий. И оптимальный способ все это увидеть - автопрогулка. Если по времени не успеете заехать в Нагорный парк - сделайте это потом, самостоятельно. С верхней его обзорной площадки красивейший вид 👍

    Абсолютно рекомендую всем, кто первый раз во Владивостоке! Виды на море и город с сопок, егоАбсолютно рекомендую всем, кто первый раз во Владивостоке! Виды на море и город с сопок, егоАбсолютно рекомендую всем, кто первый раз во Владивостоке! Виды на море и город с сопок, его
  • Д
    Дмитрий
    25 июня 2025
    Все видовые Владивостока за 4 часа
    Очень признательны и благодарны нашему гиду Анне за две экскурсии:"Видовые места Владивостока" и "Экскурсия по острову Русский с посещением фермы
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    морепродуктов". Она любит свой город и очень постаралась поделиться с нами всеми красотами, историческими и природными достопримечательностями. Огромное ей спасибо!!! Экскурсии проходили в без оглядки на время, в удобном для нас темпе

    Очень признательны и благодарны нашему гиду Анне за две экскурсии:"Видовые места Владивостока" и "Экскурсия по островуОчень признательны и благодарны нашему гиду Анне за две экскурсии:"Видовые места Владивостока" и "Экскурсия по островуОчень признательны и благодарны нашему гиду Анне за две экскурсии:"Видовые места Владивостока" и "Экскурсия по островуОчень признательны и благодарны нашему гиду Анне за две экскурсии:"Видовые места Владивостока" и "Экскурсия по островуОчень признательны и благодарны нашему гиду Анне за две экскурсии:"Видовые места Владивостока" и "Экскурсия по островуОчень признательны и благодарны нашему гиду Анне за две экскурсии:"Видовые места Владивостока" и "Экскурсия по острову
  • С
    Светлана
    5 мая 2025
    Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
    Нашим гидом была Анна. Для нас маршрут был построен просто идеально: выбраны именно те локации, которые хотелось увидеть в первую
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    очередь. Анна прекрасно владеет информацией, знает историю и интересные факты из жизни города, подробно отвечает на все вопросы. Особенно хочется отметить грамотную речь, стальные нервы и виртуозное владение автомобилем. Однозначно рекомендуем!

    Нашим гидом была Анна. Для нас маршрут был построен просто идеально: выбраны именно те локации, которыеНашим гидом была Анна. Для нас маршрут был построен просто идеально: выбраны именно те локации, которыеНашим гидом была Анна. Для нас маршрут был построен просто идеально: выбраны именно те локации, которыеНашим гидом была Анна. Для нас маршрут был построен просто идеально: выбраны именно те локации, которыеНашим гидом была Анна. Для нас маршрут был построен просто идеально: выбраны именно те локации, которые
  • М
    Марк
    31 декабря 2024
    Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
    Все очень понравилось, отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Очень подробно все рассказала нам Анна)
    Все очень понравилось, отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Очень подробно все рассказала нам Анна)Все очень понравилось, отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Очень подробно все рассказала нам Анна)Все очень понравилось, отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Очень подробно все рассказала нам Анна)
  • А
    Алексей
    2 августа 2024
    Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
    Если оценивать с точки зрения экскурсии - это не была экскурсия. Больше разговоры на бытовые темы. Маршрут и видовые точки - отличные, общение - отличное.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Сопка Монастырская»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Владивосток для своих - с фотосессией и пикником
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Бухта Теляковского
  6. Набережная
  7. Полуостров Гамова
  8. Остров Аскольд
  9. Кравцовские водопады
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июле 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Сопка Монастырская" можно забронировать 3 экскурсии от 4700 до 12 221. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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