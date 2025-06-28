читать дальше - это неповторимый образ города, мгновенно в себя влюбляющий. И оптимальный способ все это увидеть - автопрогулка. Если по времени не успеете заехать в Нагорный парк - сделайте это потом, самостоятельно. С верхней его обзорной площадки красивейший вид 👍

Абсолютно рекомендую всем, кто первый раз во Владивостоке! Виды на море и город с сопок, его мосты, бухты и маяки