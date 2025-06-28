Индивидуальная
до 4 чел.
Все видовые Владивостока за 4 часа
Увлекательное путешествие по живописным местам Владивостока. Панорамы мостов, шум портов и морские просторы ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
12 221 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
Начните своё путешествие во Владивостоке с комфорта и интереса! Погрузитесь в атмосферу города, посетив бухты и сопки, а также узнав историю региона
Сегодня в 15:00
1 авг в 08:00
10 990 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
Владивосток для своих - с фотосессией и пикником
Нестандартные места, живая съёмка и мидии
24 июл в 11:30
25 июл в 11:30
4700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария28 июня 2025Абсолютно рекомендую всем, кто первый раз во Владивостоке! Виды на море и город с сопок, его мосты, бухты и маяки
- ДДмитрий25 июня 2025Очень признательны и благодарны нашему гиду Анне за две экскурсии:"Видовые места Владивостока" и "Экскурсия по острову Русский с посещением фермы
- ССветлана5 мая 2025Нашим гидом была Анна. Для нас маршрут был построен просто идеально: выбраны именно те локации, которые хотелось увидеть в первую
- ММарк31 декабря 2024Все очень понравилось, отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Очень подробно все рассказала нам Анна)
- ААлексей2 августа 2024Если оценивать с точки зрения экскурсии - это не была экскурсия. Больше разговоры на бытовые темы. Маршрут и видовые точки - отличные, общение - отличное.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Сопка Монастырская»
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Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июле 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Сопка Монастырская" можно забронировать 3 экскурсии от 4700 до 12 221. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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