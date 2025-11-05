Мои заказы

Приморская картинная галерея – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Приморская картинная галерея» во Владивостоке, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Владивосток для своих
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
Владивосток для своих
Нестандартные места, живая съёмка и мидии
12 дек в 11:30
13 дек в 11:30
от 6000 ₽ за человека
Из Владивостока - на юг Приморья
На машине
12 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владивостока - на юг Приморья
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:30
Завтра в 00:00
29 500 ₽ за всё до 3 чел.
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
На машине
3.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
Погрузитесь в мир природы и истории Владивостока, посетив бухты Шамора, Стеклянная и Десантная. Уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Васильева
    5 ноября 2025
    Владивосток для своих
    Дата посещения: 3 ноября 2025
    Максим большой молодец. любит свой город, любит туристов и его отношение очень располагает! Экскурсия полностью совпадает с описанием. Советую!
  • С
    Светлана
    3 ноября 2025
    Владивосток для своих
    Максим поразил своей эрудированностью и интеллектом. Родители, которым мы подарили эту экскурсию, в восторге. Смело рекомендую 👏👌
  • Е
    Елена
    13 октября 2025
    Из Владивостока - на юг Приморья
    Отличная экскурсия в очень красивое место, не смотря на не очень удачную погоду места все равно выглядят волшебно.
    Нашим гидом была
    

    замечательная девушка Екатерина, отличный водитель, интересный рассказчик. Так как выехали достаточно рано из Владивостока, успели приехать на мыс до большинства туристов. Спускались на пляж, от посещения острова мы сами отказались из-за погодных условий, так как были уже там раньше. Посетили разные локации с красивыми видами на побережье, а так же смотровую площадку перед Витязем и развалины замка Янековского.

    Екатерина рассказывала много интересного, советовала что можно посетить в окрестностях Владивостока, подсказала как лучше выбрать настоящий местный кишмиш. Поделилась фотографиями со своего телефона с нашими фотографиями.

  • Л
    Лилия
    1 октября 2025
    Владивосток для своих
    Прекрасная экскурсия! Прекрасный гид! Максим хороший фотограф, рассказчик, слушатель и собеседник! Нисколько не пожалела, что заказала данную экскурсию. Максим организовывает
    

    маршрут, ориентируясь на желания клиента, выбирает интересные места и ракурсы для наилучших снимков. Фото присылает в течение часа после окончания экскурсии, что очень радует! Ну а в конце прогулки для любителей морепродуктов "вишенка на торте" - угощение вкуснейшими копчëными гребешками!
    Очень рекомендую данную экскурсию! Заказывайте, не пожалеете! А Максиму желаю процветания и успеха!

  • К
    Ксения
    21 сентября 2025
    Владивосток для своих
    Город глазами его жителя. Поднимались на сопки, гуляли по Нагорному парку, ловили эхо в сфере ПВО 🔥 всем реко!
  • С
    Светлана
    14 сентября 2025
    Владивосток для своих
    Необычный формат, поели вкусных гребешков и много положительного общения
  • М
    Марина
    8 сентября 2025
    Владивосток для своих
    Максим молодой активный парень, перемещались на такси, локации для фотосъемки он выбирал отличные, где прекрасные виды, по пути рассказывал про город. Обед был в Нагорном парке. Максим угостил гребешками, приготовленными на костре, с вкусным соусом! Прекрасно провели время
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2025
    Владивосток для своих
    Молодой приятный парень, большой багаж знаний. Делает фото и паралельно рассказывает о данном месте. Очень ответственный. Советую Вам воспользоваться услугами 27.08.25
  • А
    Анна
    16 июня 2025
    Из Владивостока - на юг Приморья
    Большое спасибо организаторам и гиду Екатерине за прекрасную поездку. Красота невероятная, даже несмотря на туман. Если повезёт попасть в ясную погоду, вы увидите нереальную красоту.
    Дорога местами тяжёлая, кому актуально, берите таблетки от укачивания.
  • Н
    Надежда
    22 октября 2024
    Из Владивостока - на юг Приморья
    Обязательно поучаствуйте в этом приключении!! Завораживающие виды, воздух и море - впитайте в себя и влюбитесь в этот замечательный край!!
    

    Екатерина прекрасный рассказчик и фотограф, внимательный слушатель, опытный гид и отличный водитель. Познакомила нас не только с историей и географией, но и с кухней Приморья. Гребешки бесподобны!! Спасибо!!

  • Е
    Елена
    14 сентября 2024
    Из Владивостока - на юг Приморья
    Экскурсия понравилась, виды необыкновенно прекрасные. Многое зависит от погоды и от гида. В нашем случае погода была ясная и солнечная,
    

    все красоты рассмотрели. Правда, слегка подпортил прогулку сильный ветер - в некоторых местах чуть ли не сдувал со скалы. И, конечно, далеко ехать, но впечатления от увиденного окупили все. Огромное спасибо гиду Екатерине: хорошие впечатления от поездки во многом ее заслуга, она прекрасно водит автомобиль по самым сложным дорогам, заботится о туристах, замечательная рассказчица, излучает энергию и оптимизм.

  • С
    Светлана
    31 июля 2024
    Из Владивостока - на юг Приморья
    Недавно я с мужем посетила эту экскурсию, и мы остались в полном восторге! Наш гид, Анастасия, была просто замечательной. Она
    

    делилась увлекательными фактами и интересными историями, что сделало нашу поездку поистине незабываемой. Особенно нас впечатлила морская прогулка — она была великолепной! Красота окружающих пейзажей и умиротворяющее спокойствие моря создали невероятную атмосферу, в которой хотелось бы находиться бесконечно.

    Эта экскурсия подарила нам яркие эмоции и незабываемые моменты, и я определенно рекомендую её всем, кто хочет насладиться прекрасными впечатлениями и открыть для себя что-то новое!

  • О
    Олег
    25 июня 2024
    Из Владивостока - на юг Приморья
    В поездке сопровождала Екатерина, очень приятная и легкая в общении, обладающая эмпатией и способностью настроиться на волну гостя. Это обстоятельство
    

    сделало поездку непринужденной и не утомительной. Ну а завораживающая красота здешних мест вряд ли кого может оставить равнодушным. Рекомендую для посещения

  • M
    Marina
    21 мая 2024
    Из Владивостока - на юг Приморья
    Потрясающая экскурсия (во всех смыслах) с великолепным гидом Екатериной. На полуострове Гамова почти нет дорог, только направления, но это не
    

    препятствие для такого отличного водителя как Катя. Благодаря ее мастерству мы добрались до всех объектов нашего маршрута и увидели незабываемые пейзажи, услышали интересный рассказ. Стоит отметить, что для этого маршрута нужна достаточно хорошая физическая подготовка, иначе самые интересные места будут недоступны. Спасибо большое организаторам и Екатерине лично.

  • И
    Ирина
    23 апреля 2024
    Из Владивостока - на юг Приморья
    У нас была замечательная экскурсия с гидом Екатериной. Виды великолепные, дорога долгая и местами сложная, но Екатерина увлекала и отличной беседой и профессиональной ездой. Всем рекомендуем, места очень красивые!
  • А
    Анна
    20 января 2024
    Из Владивостока - на юг Приморья
    Июнь. Дождь. Загадочный, туманный берег японского моря. Маршрут построен так, что в любую погоду залюбуетесь видами. Экскурсия для тех, кто хочет забыть про цивилизацию.
  • Ю
    Юля
    25 августа 2023
    Из Владивостока - на юг Приморья
    С нами поехала гид Катя. Веселая, легкая, интересная. Общий язык нашли быстро и дорога не была утомительной. Вместе с Катей
    

    мы в брод перебрались на Остров Томящегося сердца, нам показали крутые локации для фото. Каья позаботилась об обуви для перехода моря в борд.
    Однозначно рекомендую эту экскурсию, хотя дорога для кого-то может быть и тяжеловата. Но красота увиденного и море бирюзового цвета перекрывает всю усталость.
    Катя - крутая, спасибо за впечатления!

  • О
    Оксана
    17 мая 2023
    Из Владивостока - на юг Приморья
    Большое спасибо Дмитрию за интересную, комфортную и очень познавательную экскурсию! Рекомендую всем, кто хочет в рамках одной экскурсии открыть и своими глазами увидеть разнообразие ландшафта и особую красоту Приморского края!
  • М
    Мария
    16 апреля 2023
    Из Владивостока - на юг Приморья
    Организация супер, все очень понравилось. Гребешок, который при нас достали из воды, это очень вкусно)
  • А
    Артём
    10 апреля 2023
    Из Владивостока - на юг Приморья
    Эти места стоит посетить, несмотря на расстояние, время в дороге пролетело не заметно.

