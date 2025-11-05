Индивидуальная
Владивосток для своих
Нестандартные места, живая съёмка и мидии
12 дек в 11:30
13 дек в 11:30
от 6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владивостока - на юг Приморья
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:30
Завтра в 00:00
29 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Невероятные бухты Шамора, Стеклянная и Десантная
Погрузитесь в мир природы и истории Владивостока, посетив бухты Шамора, Стеклянная и Десантная. Уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасильева5 ноября 2025Владивосток для своихДата посещения: 3 ноября 2025Максим большой молодец. любит свой город, любит туристов и его отношение очень располагает! Экскурсия полностью совпадает с описанием. Советую!
- ССветлана3 ноября 2025Максим поразил своей эрудированностью и интеллектом. Родители, которым мы подарили эту экскурсию, в восторге. Смело рекомендую 👏👌
- ЕЕлена13 октября 2025Отличная экскурсия в очень красивое место, не смотря на не очень удачную погоду места все равно выглядят волшебно.
Нашим гидом была
- ЛЛилия1 октября 2025Прекрасная экскурсия! Прекрасный гид! Максим хороший фотограф, рассказчик, слушатель и собеседник! Нисколько не пожалела, что заказала данную экскурсию. Максим организовывает
- ККсения21 сентября 2025Город глазами его жителя. Поднимались на сопки, гуляли по Нагорному парку, ловили эхо в сфере ПВО 🔥 всем реко!
- ССветлана14 сентября 2025Необычный формат, поели вкусных гребешков и много положительного общения
- ММарина8 сентября 2025Максим молодой активный парень, перемещались на такси, локации для фотосъемки он выбирал отличные, где прекрасные виды, по пути рассказывал про город. Обед был в Нагорном парке. Максим угостил гребешками, приготовленными на костре, с вкусным соусом! Прекрасно провели время
- ТТатьяна28 августа 2025Молодой приятный парень, большой багаж знаний. Делает фото и паралельно рассказывает о данном месте. Очень ответственный. Советую Вам воспользоваться услугами 27.08.25
- ААнна16 июня 2025Большое спасибо организаторам и гиду Екатерине за прекрасную поездку. Красота невероятная, даже несмотря на туман. Если повезёт попасть в ясную погоду, вы увидите нереальную красоту.
Дорога местами тяжёлая, кому актуально, берите таблетки от укачивания.
- ННадежда22 октября 2024Обязательно поучаствуйте в этом приключении!! Завораживающие виды, воздух и море - впитайте в себя и влюбитесь в этот замечательный край!!
- ЕЕлена14 сентября 2024Экскурсия понравилась, виды необыкновенно прекрасные. Многое зависит от погоды и от гида. В нашем случае погода была ясная и солнечная,
- ССветлана31 июля 2024Недавно я с мужем посетила эту экскурсию, и мы остались в полном восторге! Наш гид, Анастасия, была просто замечательной. Она
- ООлег25 июня 2024В поездке сопровождала Екатерина, очень приятная и легкая в общении, обладающая эмпатией и способностью настроиться на волну гостя. Это обстоятельство
- MMarina21 мая 2024Потрясающая экскурсия (во всех смыслах) с великолепным гидом Екатериной. На полуострове Гамова почти нет дорог, только направления, но это не
- ИИрина23 апреля 2024У нас была замечательная экскурсия с гидом Екатериной. Виды великолепные, дорога долгая и местами сложная, но Екатерина увлекала и отличной беседой и профессиональной ездой. Всем рекомендуем, места очень красивые!
- ААнна20 января 2024Июнь. Дождь. Загадочный, туманный берег японского моря. Маршрут построен так, что в любую погоду залюбуетесь видами. Экскурсия для тех, кто хочет забыть про цивилизацию.
- ЮЮля25 августа 2023С нами поехала гид Катя. Веселая, легкая, интересная. Общий язык нашли быстро и дорога не была утомительной. Вместе с Катей
- ООксана17 мая 2023Большое спасибо Дмитрию за интересную, комфортную и очень познавательную экскурсию! Рекомендую всем, кто хочет в рамках одной экскурсии открыть и своими глазами увидеть разнообразие ландшафта и особую красоту Приморского края!
- ММария16 апреля 2023Организация супер, все очень понравилось. Гребешок, который при нас достали из воды, это очень вкусно)
- ААртём10 апреля 2023Эти места стоит посетить, несмотря на расстояние, время в дороге пролетело не заметно.
