замечательная девушка Екатерина, отличный водитель, интересный рассказчик. Так как выехали достаточно рано из Владивостока, успели приехать на мыс до большинства туристов. Спускались на пляж, от посещения острова мы сами отказались из-за погодных условий, так как были уже там раньше. Посетили разные локации с красивыми видами на побережье, а так же смотровую площадку перед Витязем и развалины замка Янековского.



Екатерина рассказывала много интересного, советовала что можно посетить в окрестностях Владивостока, подсказала как лучше выбрать настоящий местный кишмиш. Поделилась фотографиями со своего телефона с нашими фотографиями.