1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Топ-5 смотровых площадок Владивостока: путешествие по секретным местам
Приглашаем на уникальную экскурсию по Владивостоку, где вы увидите город с новых высот и откроете для себя неизведанные места
Завтра в 06:00
10 июня в 19:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Все видовые Владивостока за 4 часа
Увидеть город как на ладони с разных ракурсов
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
10 670₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Ночные огни Дальневосточной Столицы: Групповая экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: каждый день в 20.00
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам
Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды
Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная по Владивостоку
Начало: В любом месте города
Сегодня в 15:00
14 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
6 часов
По Владивостоку и острову Русский
Путешествие с фотографом-пейзажистом, который покажет самые живописные уголки города и окрестностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 мая 2024Поднялись на разные сопки города, погуляли по красивым паркам. Очень понравилось! И живописные места и общительность гида: он с удовольствием отвечал на разные вопросы, шутил, рассказывал историю из жизни. Вот такой должна быть экскурсия! Насыщенной и живой))
- ТТатьяна28 мая 2024Сочетание пешей прогулки с автобусными проездами к самым интересным местам города - это самое лучшее решение для экскурсии! Получила массу
- ВВалерий27 мая 2024Великолепные виды ночного Владивостока! Незабываемые впечатления! Отдельное спасибо Дмитрию, великолепный рассказчик и просто душевный человек! Даже непогода (дождь и ветер), не смогли испортить впечатление от экскурсии, только внесли своеобразного дальневосточного колорита.
- ИИнна17 мая 2024Мы побывали на обзорных площадках города, а так же на мысе. Очень красивый вид на город и на море! Всё было классно.
- ТТатьяна6 мая 2024Прекрасная экскурсия, рекомендую
- ЮЮлия30 апреля 2024Прекрасная прогулка по лучшим местам города!
- ММарина27 марта 2024Побывали на обзорной экскурсии за 4 часа. Экскурсовод Анна провела по очень интересным местам, посоветовала разные кафе и магазины, мы узнали много нового и необычного. Спасибо большое 😍
- РРябых9 января 2024Не плохо. Мало истории и, собственно, экскурсии - рассказов о городе. Дороже, чем у других.
- ААнна7 ноября 202310 лучших мест ВладивостокаУ нас проводил экскурсию Алексей, 9 часов пролетели очень быстро) рассказы гида были интересные, а места которые мы увидели просто покорили! Всем советую именно эту экскурсию, если вы ограничены по времени.
- ТТатьяна29 октября 2023Экскурсия очень понравилась! Во-первых, понравился город, а экскурсовод показал его с лучших сторон и ракурсов. В следующие дни, когда мы
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Нагорный парк»
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