за всё до 3 чел.

9 800 ₽ за всё до 3 чел.

Приглашаем на уникальную экскурсию по Владивостоку, где вы увидите город с новых высот и откроете для себя неизведанные места

за всё до 3 чел.

10 670 ₽ за всё до 3 чел.

Увидеть город как на ладони с разных ракурсов

Расписание: каждый день в 20.00

Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память

🚶 Пешая

Индивидуальная

4 часа 45 отзывов

Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности