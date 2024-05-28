Нагорный парк – экскурсии во Владивостоке

Найдено 6 экскурсий в категории «Нагорный парк» во Владивостоке, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ-5 смотровых площадок Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Топ-5 смотровых площадок Владивостока: путешествие по секретным местам
Приглашаем на уникальную экскурсию по Владивостоку, где вы увидите город с новых высот и откроете для себя неизведанные места
Завтра в 06:00
10 июня в 19:00
9 800 за всё до 3 чел.
Все видовые Владивостока за 4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Все видовые Владивостока за 4 часа
Увидеть город как на ладони с разных ракурсов
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
10 670 за всё до 3 чел.
Ночные огни Дальневосточной Столицы
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
70 отзывов
Ночные огни Дальневосточной Столицы: Групповая экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: каждый день в 20.00
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
1 500 за человека
Все видовые места Владивостока за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам
Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды
Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 900 за всё до 4 чел.
Обзорная по Владивостоку
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Обзорная по Владивостоку
Начало: В любом месте города
Сегодня в 15:00
14 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
По Владивостоку и острову Русский
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
По Владивостоку и острову Русский
Путешествие с фотографом-пейзажистом, который покажет самые живописные уголки города и окрестностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Ночные огни Дальневосточной Столицы
    Поднялись на разные сопки города, погуляли по красивым паркам. Очень понравилось! И живописные места и общительность гида: он с удовольствием отвечал на разные вопросы, шутил, рассказывал историю из жизни. Вот такой должна быть экскурсия! Насыщенной и живой))
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Ночные огни Дальневосточной Столицы
    Сочетание пешей прогулки с автобусными проездами к самым интересным местам города - это самое лучшее решение для экскурсии! Получила массу
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    удовольствия, начиная с бронирования и заканчивая прощанием с гидом Димой после завершения экскурсии. Весь день рассматривала варианты, как попасть в новый парк, и - вуаля! - моя мечта сбылась именно на этой экскурсии! Великолепные виды города, постепенно зажигающего огни в вечернем сумраке - ну что может быть более волнующим и радостным? Наш экскурсовод - большой и надежный, интересно поведал о людях, творивших историю города - порта, города - воина, города - столицы Дальнего Востока, показал замечательные виды Владивостока с разных точек. Хотелось на прощание пожать руку гиду, что мы с удовольствием и сделали!

  • В
    Валерий
    27 мая 2024
    Ночные огни Дальневосточной Столицы
    Великолепные виды ночного Владивостока! Незабываемые впечатления! Отдельное спасибо Дмитрию, великолепный рассказчик и просто душевный человек! Даже непогода (дождь и ветер), не смогли испортить впечатление от экскурсии, только внесли своеобразного дальневосточного колорита.
  • И
    Инна
    17 мая 2024
    Все видовые места Владивостока за 4 часа
    Мы побывали на обзорных площадках города, а так же на мысе. Очень красивый вид на город и на море! Всё было классно.
  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Все видовые Владивостока за 4 часа
    Прекрасная экскурсия, рекомендую
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Все видовые места Владивостока за 4 часа
    Прекрасная прогулка по лучшим местам города!
  • М
    Марина
    27 марта 2024
    Все видовые места Владивостока за 4 часа
    Побывали на обзорной экскурсии за 4 часа. Экскурсовод Анна провела по очень интересным местам, посоветовала разные кафе и магазины, мы узнали много нового и необычного. Спасибо большое 😍
  • Р
    Рябых
    9 января 2024
    Обзорная по Владивостоку
    Не плохо. Мало истории и, собственно, экскурсии - рассказов о городе. Дороже, чем у других.
  • А
    Анна
    7 ноября 2023
    10 лучших мест Владивостока
    У нас проводил экскурсию Алексей, 9 часов пролетели очень быстро) рассказы гида были интересные, а места которые мы увидели просто покорили! Всем советую именно эту экскурсию, если вы ограничены по времени.
  • Т
    Татьяна
    29 октября 2023
    Топ-5 смотровых площадок Владивостока
    Экскурсия очень понравилась! Во-первых, понравился город, а экскурсовод показал его с лучших сторон и ракурсов. В следующие дни, когда мы
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    ездили по городу и окрестностям и нам что-то показывали и рассказывали, мы обнаруживали, сто уже знаем это!!! Словом, экскурсоводу респект, он знает и любит край в котором он живёт и поделился этой любовью с нами.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Нагорный парк»

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Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Нагорный парк" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 500 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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