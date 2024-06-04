🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4 часа 29 отзывов Популярное предложение По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа Насыщенная экскурсия по Владивостоку и острову Русский. Увидите знаковые места города и узнаете интересные факты о регионе Начало: На центральной площади Владивостока (улица Светлан... Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 3 400 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Популярное предложение Владивосток - первая встреча: индивидуальная экскурсия Откройте для себя Владивосток с его захватывающими видами и историческими местами. Погрузитесь в атмосферу города-порта и ощутите его неповторимый колорит Начало: У вашего отеля 8 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 39 отзывов Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку Начало: На площади Борцов Революции Расписание: ежедневно в 10:00 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 22 отзыва Популярное предложение Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории и знаковым местам Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест Начало: на Корабельной набережной Расписание: ежедневно в 11:00 1 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 39 отзывов Вечерний Владивосток: путешествие по светящемуся городу мостов Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь красотой Владивостока в свете заката. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной тайн и историй Начало: В центре города 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 197 отзывов Город у Тихого океана: эксклюзивная экскурсия по Владивостоку Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от исторических памятников до захватывающих видов Тихого океана и Сихотэ-Алиня Начало: От гостиницы 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Вечерняя экскурсия по Владивостоку: мосты, история и панорамы Приглашаем на захватывающее путешествие по вечернему Владивостоку, где история и современность переплетаются в незабываемом свете Начало: В центре города 6 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 95 отзывов Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе Начало: Центр города 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 90 отзывов Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории города Познакомьтесь с Владивостоком через истории людей, чья смелость и решимость сформировали его судьбу Начало: На Корабельной набережной 5 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Топ-5 лучших мест Владивостока: индивидуальная экскурсия Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом Начало: По договоренности 9 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 94 отзыва Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по символам города Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны Начало: Отель туристов 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6.5 часов 114 отзывов Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии 11900 11 305 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 46 отзывов Влюбиться во Владивосток за 1 день Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский 11 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 65 отзывов Городские легенды Владивостока Ощутите дух старого Владивостока за пару часов. Узнайте о людях, оставивших след в истории, и посетите ключевые места города Начало: На ж/д станции Владивостока Расписание: во вторник и пятницу в 15:00 1 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 31 отзыв Владивосток и остров Русский: путешествие по символам и природе за один день Откройте для себя красоту и историю Владивостока и острова Русский в уникальной однодневной экскурсии 12 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Групповая 6 часов 11 отзывов Популярное предложение Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00 3 800 ₽ за человека

🚤 На катере Групповая 10 часов 2 отзыва В тренде Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты Приглашаем на захватывающее морское приключение во Владивостоке! Посетите мыс Тобизина, остров Шкота и насладитесь свежими морепродуктами на ферме Начало: На ул. Катерной, 6в 6 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 14 отзывов Владивосток и остров Русский на авто Посетить главные места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🏄 SUP-прогулки 15% скидка Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края Начало: У вашего отеля 14880 12 648 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Групповая 5 часов 2 отзыва Владивосток: море, форты, маяки Насладиться живописными пейзажами в групповой поездке по городу и острову Русский Начало: Возле площади Борцов за Власть Советов Расписание: ежедневно в 10:00 3 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 23 отзыва Европейская культура и азиатская мудрость Уловить единение двух частей света и открыть историю портового города на авто-прогулке 9 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Индивидуальный трансфер в Владивостоке: от аэропорта до красот природы и города Встреча в аэропорту и незабываемое путешествие к живописным бухтам и мысу Назимова на комфортабельном авто с личным гидом Начало: Аэропорт города Владивостока 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Владивосток и Русский остров: полное погружение за один день Хотите увидеть лучшее из Владивостока и Русского острова всего за один день? Эта экскурсия создана для вас 18300 16 470 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 9 отзывов Иммерсивная прогулка «Городские легенды» Услышать голос Владивостока через наушники и последовать за его жителем из прошлого Начало: На Корабельной набережной 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк: путешествие по символам города Приглашаем на увлекательное путешествие по Владивостоку, где история и современность переплетаются на фоне захватывающих пейзажей Начало: на улице Светланская от 9 980 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 9 отзывов Владивосток и его живописные окрестности: от маяка до сопок Погрузитесь в уникальный мир Владивостока: от портовой жизни до захватывающих видов с сопок Начало: Г. Владивосток 10 750 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Необитаемый остров Шкота и мысы Русского острова Изучить самые интересные места двух островов за 1 день на автопешеходной экскурсии Начало: У вашей гостиницы 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Увлекательное путешествие по Находке: от мыса Пасека до скалы Пржевальского Откройте для себя великолепие Находки: от величественных скал до мифических гор. Погрузитесь в мир природы и легенд в уютной атмосфере 30 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 5 часов 1 отзыв Владивосток и остров Русский: незабываемая фото-прогулка с профессионалом Откройте для себя красоту Владивостока и острова Русского через объектив профессиональной камеры во время уникальной фото-прогулки Начало: Заберу из вашего отеля 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина Посетить старинные военные укрепления и открыть вдохновляющие панорамы Японского моря 9 600 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой Начало: У вашего отеля 17 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 2 часа 21 отзыв Владивосток на закате солнца Вдохновиться панорамами и сюжетами морского города на вечерней обзорной экскурсии Начало: На центральной площади 1 250 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Владивосток - вид сверху Осмотреть город с природных возвышенностей и лучших обзорных площадок Начало: возле площади Борцам за власть Советов от 3 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 11 отзывов Весь Владивосток за один день. Групповая экскурсия Познакомиться с главными местами города у океана - на автобусе и пешком Начало: На центральной площади 1 400 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов Маяк Бюссе и мысы Славянки Посетить знаменитый посёлок и его живописные окраины: мысы, кекуры и водопады 19490 17 541 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Приморский сафари-парк, бухты Шамора и Стеклянная и мыс Назимова Познакомиться с природой дальневосточного края и посетить яркие панорамные места Начало: От вашего отеля 14 940 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере 10% скидка Индивидуальная 3 часа Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого Расслабиться на волнах, увидеть визитные карточки города и понять, почему маяки так манят к себе Начало: В бухте Улисс 33120 29 808 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Трансфер из аэропорта с экскурсией: остров Русский, бухта Стеклянная и мыс Назимова С комфортом добраться до отеля и познакомиться с достопримечательностями региона Начало: У аэропорта Владивостока 8 490 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов На моторной лодке - вдоль побережья острова Русский Посмотреть на острова с воды, а затем сойти на берег и изучить их вдоль и поперёк Начало: У вашего отеля 15 000 ₽ за всё до 3 чел.