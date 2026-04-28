Эта экскурсия-трансфер предлагает уникальную возможность не только добраться до вашего места назначения, но и насладиться красотами Владивостока в пути. Вы сможете увидеть главные достопримечательности города, не теряя времени на отдельные экскурсии. Так же это идеальный варинат для тех кто прилетел к нам утром, а заселение в отель только днем.
Описание трансфер
Наш гид встретит вас в аэропорту и доставит в город (или наоборот), чтобы обеспечить вам комфортный трансфер. Эта поездка станет полноценной экскурсией, во время которой вы посетите знаковые места Владивостока. Вы увидите феноменальную Бухту Стеклянную — одно из самых уникальных мест на планете. Мы расскажем, как море, переработав осколки, создало это невероятное пляжное «сокровище». Далее вас ждет прогулка по побережью Лазурной бухты (Шамора), где вы почувствуете атмосферу главного и самого известного пляжа города. Кульминацией станет восхождение на сопку Бурачка. Со смотровой площадки откроется впечатляющая панорама: вы сможете одновременно увидеть бухты Золотой Рог и Диомид, остров Русский, пролив Босфор Восточный и все главные сопки города. Важная информация:
Автомобиль рассчитан на трех пассажиров • Если у вас четыре и более чемоданов, предоставим минивэн • Для детей предоставляется детское кресло (предупредите заранее) • Возможна корректировка маршрута по вашему желанию • Возможно организовать трансфер на минивэне для большего количества участников за доплату — 3000 руб. Доступность минивэна на нужную вам дату уточняйте, пожалуйста, в переписке.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Стеклянная
- Бухта Лазурная (Шамора)
- Сопка Бурачка
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Владивостока имени В.К. Арсеньева, Аэропорт · Артём, улица Владимира Сайбеля, 45
Завершение: Ваш отель во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
