Наш гид встретит вас в аэропорту и доставит в город (или наоборот), чтобы обеспечить вам комфортный трансфер. Эта поездка станет полноценной экскурсией, во время которой вы посетите знаковые места Владивостока. Вы увидите феноменальную Бухту Стеклянную — одно из самых уникальных мест на планете. Мы расскажем, как море, переработав осколки, создало это невероятное пляжное «сокровище». Далее вас ждет прогулка по побережью Лазурной бухты (Шамора), где вы почувствуете атмосферу главного и самого известного пляжа города. Кульминацией станет восхождение на сопку Бурачка. Со смотровой площадки откроется впечатляющая панорама: вы сможете одновременно увидеть бухты Золотой Рог и Диомид, остров Русский, пролив Босфор Восточный и все главные сопки города. Важная информация:

Автомобиль рассчитан на трех пассажиров • Если у вас четыре и более чемоданов, предоставим минивэн • Для детей предоставляется детское кресло (предупредите заранее) • Возможна корректировка маршрута по вашему желанию • Возможно организовать трансфер на минивэне для большего количества участников за доплату — 3000 руб. Доступность минивэна на нужную вам дату уточняйте, пожалуйста, в переписке.