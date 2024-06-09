Если по прилёте во Владивосток вам не терпится отправиться исследовать его самые живописные уголки — вам точно нужно к нам! Мы встретим вас в аэропорту и сразу же отправимся исследовать бухту Стеклянную, остров Русский и мыс Назимова. Вы узнаете историю города и тех мест, которые мы посетим. А ещё получите рекомендации о ресторанах и магазинах от местных жителей.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание трансфер
Что вас ожидает
- Первой остановкой будет бухта Стеклянная. Мы расскажем, в чём уникальность этого места и почему через 50 лет оно исчезнет.
- Далее отправимся по самому большому в мире вантовому мосту на остров Русский. Вы увидите кампус ДВФУ, Приморский океанариум и форт Поспелова.
- На закуску останется мыс Назимова — вы насладитесь шикарными видами и сделаете атмосферные фотографии.
После экскурсии мы отвезём вас во Владивосток к месту вашего проживания. По дороге вы полюбуетесь Владивостокской крепостью — самой мощной среди современников — и проедете по трём мостам — Русскому, Золотому и Низководному.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Honda Vezel или аналогичном по комфортабельности
- Если вам понадобится детское кресло, пожалуйста, сообщите заранее
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта Владивостока
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 410 туристов
Всем привет, меня зовут Ксения! Я родилась и живу во Владивостоке. Веду активный образ жизни, люблю общаться и заводить новые знакомства. На Трипстере представляю команду гидов. Мы обожаем наш невероятно живописный край, украшенный горами, морем и островами. С радостью поделимся с вами его красотой.Задать вопрос
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