Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Если по прилёте во Владивосток вам не терпится отправиться исследовать его самые живописные уголки — вам точно нужно к нам! Мы встретим вас в аэропорту и сразу же отправимся исследовать бухту Стеклянную, остров Русский и мыс Назимова. Вы узнаете историю города и тех мест, которые мы посетим. А ещё получите рекомендации о ресторанах и магазинах от местных жителей.