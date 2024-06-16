Экскурсии из аэропорта Владивостока

Найдено 5 экскурсий в категории «Из аэропорта» во Владивостоке, цены от 7 536 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальный трансфер в Владивостоке: от аэропорта до красот природы и города
Встреча в аэропорту и незабываемое путешествие к живописным бухтам и мысу Назимова на комфортабельном авто с личным гидом
Начало: Аэропорт города Владивостока
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
7 536 за всё до 4 чел.
Жемчужины города V: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
157 отзывов
Жемчужины Владивостока: история, мосты, остров Русский
Откройте для себя Владивосток: от величественных мостов до тайн острова Русский в увлекательной экскурсии
Начало: Заберу от отеля (пригород, аэропорт доп. плата)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 200 за всё до 4 чел.
Центр Владивостока и Амурский залив с высоты птичьего полета
🚁 На вертолёте
Мини-группа
Центр Владивостока и Амурский залив с высоты птичьего полета
Начало: Аэропорт Кневичи Терминал «Б»
Расписание: Подбираем время отправления, что подходит вам.
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
19 500 за человека
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Начало: Аэропорта города Владивостока
13 июля в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта с экскурсией: остров Русский, бухта Стеклянная и мыс Назимова
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта с экскурсией: остров Русский, бухта Стеклянная и мыс Назимова
С комфортом добраться до отеля и познакомиться с достопримечательностями региона
Начало: У аэропорта Владивостока
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 490 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
  2. Жемчужины города V: обзорная экскурсия
  3. Центр Владивостока и Амурский залив с высоты птичьего полета
  4. Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
  5. Трансфер из аэропорта с экскурсией: остров Русский, бухта Стеклянная и мыс Назимова
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июле 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Из аэропорта" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 7 536 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 162 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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