1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальный трансфер в Владивостоке: от аэропорта до красот природы и города
Встреча в аэропорту и незабываемое путешествие к живописным бухтам и мысу Назимова на комфортабельном авто с личным гидом
Начало: Аэропорт города Владивостока
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
7 536₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Жемчужины Владивостока: история, мосты, остров Русский
Откройте для себя Владивосток: от величественных мостов до тайн острова Русский в увлекательной экскурсии
Начало: Заберу от отеля (пригород, аэропорт доп. плата)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
Центр Владивостока и Амурский залив с высоты птичьего полета
Начало: Аэропорт Кневичи Терминал «Б»
Расписание: Подбираем время отправления, что подходит вам.
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
19 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Начало: Аэропорта города Владивостока
13 июля в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта с экскурсией: остров Русский, бухта Стеклянная и мыс Назимова
С комфортом добраться до отеля и познакомиться с достопримечательностями региона
Начало: У аэропорта Владивостока
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 490₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил16 июня 2024все было на высшем уровне! Даже не смотря на туман 👍
- ССветлана16 мая 2024Отличная экскрсия. После ночного перелета очень нам подошла. Посещение бухт утром снимает усталость от перелета и поднимает настроение. Все четко организовано, рекомендую.
- ЕЕлена13 мая 2024Удобно, что сразу с аэропорта проехалась по бухтам, которые запланировала к посещению, тем самым освободив следующие дни для других активностей. Комфортное вождение, приятная беседа
- ННаталья7 апреля 2024Отличный формат: экскурсия по дороге в отель. Динамично, познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Из аэропорта»
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