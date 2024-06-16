М Михаил Жемчужины города V: обзорная экскурсия все было на высшем уровне! Даже не смотря на туман 👍

С Светлана Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока Отличная экскрсия. После ночного перелета очень нам подошла. Посещение бухт утром снимает усталость от перелета и поднимает настроение. Все четко организовано, рекомендую.

Е Елена Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока Удобно, что сразу с аэропорта проехалась по бухтам, которые запланировала к посещению, тем самым освободив следующие дни для других активностей. Комфортное вождение, приятная беседа