1 чел.
По популярности
Мини-группа
4 часа
Популярное предложение
По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
Насыщенная экскурсия по Владивостоку и острову Русский. Увидите знаковые места города и узнаете интересные факты о регионе
Начало: На центральной площади Владивостока (улица Светлан...
«Экскурсия проходит на автомобиле гида или минивэне (для групп от 4 человек)»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
3 400₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас
Начало: Кинотеатр Уссури
«Групповая поездка проходит на семиместном микроавтобусе Toyota Town Ace Noah»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 200₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Популярное предложение
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе
Начало: На Светланской улице
«Экскурсия проходит на полноприводном пассажирском микроавтобусе Toyota Noah»
Расписание: ежедневно в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
5 900₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе
Начало: На улице Светланская
«Поездка проходит на семиместном микроавтобусе Toyota Town Ace Noah — машина эконом-класса, но с высоким клиренсом, для удобного проезда в труднодоступные места»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 400₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Топ-8 локаций острова Русский: уникальная поездка на внедорожнике
Погрузитесь в красоту природы Приморского края, исследуя остров Русский на внедорожнике. Панорамные виды и неповторимые места ждут вас
Начало: Заберу от гостиницы
«)• Аренда микроавтобуса на 5-7 мест + 3000 руб»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
1279911 520₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
Покататься на сапах по спокойной воде и полюбоваться чудесными пейзажами в мини-группе
Начало: на улице Светланская
«Мы встретимся на центральной улице Владивостока и отправимся на остров Русский на моём микроавтобусе»
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 июня 2024Ребята, вы супер. Эмоций буря, виды будораживающие, впечатления на год вперед. Я очень всем советую эту экскурсию. Дима чудесный, Юлька
- EEvgeniia2 июня 2024Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель. Экскурсия длительная, местами
- ССветлана30 мая 2024Очень насыщенный день. Шикарная природа. Советую одевать треккинговые ботинки. Попробовали копченую акулу, свежий гребешок. Очень повезло увидеть цветущий рододендрон Шлиппенбаха. В
- ААнна30 мая 2024Поездка понравилась. Отличные виды.
- ЛЛора29 мая 2024Потрясающая поездка. Нам немного не повезло и мы не попали на мыс Тобизина (проходили военные учения), но Константин нам сразу поменял
- ВВиталий18 мая 2024😍 загляденье Как же прекрасны семейные походы 🤍 Спасибо всем, кто был рядом
- AAleksey17 мая 2024Нормальная экскурсия, где много времени было на фото и чтобы насладиться видами. Экскурсия на тропу леопарда кажется, что совсем лишнее, там
- AAleksey17 мая 2024Хорошая экскурсия. Отличные виды. Это минусов — далековато до самого мыса из Владивостока, но тут ничего не поделаешь с этим, дорога
- ААнна17 мая 2024Впечатляющая прогулка, принесшая море эмоций, которая начала снится по ночам))) Огромное спасибо Константину за интересную беседу, за помощь в более правильном и безопасном преодолении маршрутов и выборе тех мест, которые нам по силам пройти)))
- ННаталия12 мая 2024Михаил-отличный гид, очень доброжелательный и интересный в общении, может вам рассказать много всего интересного, т. к живет в Приморье, рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На микроавтобусе»
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