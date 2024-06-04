читать дальше 2 км прогулки по лесу и все, никаких особых видов, можно так же пойти в любой лес. В конце подъем к качелям довольно сложный и не уверен, что это интересная локация, водопады +/- нормально. Вместо качелей и тропы леопарда лучше рядом посмотреть еще интересные места и добавить их в программу.

Нормальная экскурсия, где много времени было на фото и чтобы насладиться видами. Экскурсия на тропу леопарда кажется, что совсем лишнее, там