Экскурсии на микроавтобусе во Владивостоке с гидом по низким ценам

Найдено 6 экскурсий в категории «На микроавтобусе» во Владивостоке, цены от 2 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
29 отзывов
Популярное предложение
По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
Насыщенная экскурсия по Владивостоку и острову Русский. Увидите знаковые места города и узнаете интересные факты о регионе
Начало: На центральной площади Владивостока (улица Светлан...
«Экскурсия проходит на автомобиле гида или минивэне (для групп от 4 человек)»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
3 400 за человека
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
96 отзывов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас
Начало: Кинотеатр Уссури
«Групповая поездка проходит на семиместном микроавтобусе Toyota Town Ace Noah»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 200 за человека
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
33 отзыва
Популярное предложение
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Вдохновляющее путешествие в одно из самых живописных мест на юге Приморья - в мини-группе
Начало: На Светланской улице
«Экскурсия проходит на полноприводном пассажирском микроавтобусе Toyota Noah»
Расписание: ежедневно в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
5 900 за человека
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
6 отзывов
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе
Начало: На улице Светланская
«Поездка проходит на семиместном микроавтобусе Toyota Town Ace Noah — машина эконом-класса, но с высоким клиренсом, для удобного проезда в труднодоступные места»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 400 за человека
Топ-8 локаций острова Русский: поездка на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Топ-8 локаций острова Русский: уникальная поездка на внедорожнике
Погрузитесь в красоту природы Приморского края, исследуя остров Русский на внедорожнике. Панорамные виды и неповторимые места ждут вас
Начало: Заберу от гостиницы
«)• Аренда микроавтобуса на 5-7 мест + 3000 руб»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
1279911 520 за всё до 3 чел.
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
🏄 SUP-прогулки
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
Покататься на сапах по спокойной воде и полюбоваться чудесными пейзажами в мини-группе
Начало: на улице Светланская
«Мы встретимся на центральной улице Владивостока и отправимся на остров Русский на моём микроавтобусе»
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    Ребята, вы супер. Эмоций буря, виды будораживающие, впечатления на год вперед. Я очень всем советую эту экскурсию. Дима чудесный, Юлька
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    ну а ты огонь- всегда со всеми на связи. вам процветания и туристов . Обязательно кто поедет к вам в гости рекомендую эту экскурсию. Большая Медведица, я вас люблю

  • E
    Evgeniia
    2 июня 2024
    Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
    Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель. Экскурсия длительная, местами
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    выматывающая. Но она необходимая. С нами был Александр. Его машина — монстр. Мы проходило по таким местам, на которые страшно взглянуть. Экскурсия длительная. Нас забрали в 7, вернули к 21. Очень много ходили (кроссовки хорошо, но если есть трекинговые ботинки — будет отлично). Ни разу не пожалела. Экскурсия — бомба

    Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
    Очень насыщенный день. Шикарная природа. Советую одевать треккинговые ботинки. Попробовали копченую акулу, свежий гребешок. Очень повезло увидеть цветущий рододендрон Шлиппенбаха. В
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    пути есть небольшой кусочек сложной дороги, но наш гид Петр прекрасно с ней справился. Отличный пикник на пляже. Сам гид очень позитивны, веселый.

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
    Поездка понравилась. Отличные виды.
  • Л
    Лора
    29 мая 2024
    Топ-8 локаций острова Русский: поездка на внедорожнике
    Потрясающая поездка. Нам немного не повезло и мы не попали на мыс Тобизина (проходили военные учения), но Константин нам сразу поменял
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    маршрут и мы увидели оооочень красивые места. А ещё он нам сделал кучу классных кадров и наконец-то с поездки у нас останутся совместные фотографии на память. Спасибо ❤️

    Потрясающая поездкаПотрясающая поездкаПотрясающая поездкаПотрясающая поездкаПотрясающая поездкаПотрясающая поездкаПотрясающая поездкаПотрясающая поездкаПотрясающая поездкаПотрясающая поездка
  • В
    Виталий
    18 мая 2024
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    😍 загляденье Как же прекрасны семейные походы 🤍 Спасибо всем, кто был рядом
    😍 загляденье
  • A
    Aleksey
    17 мая 2024
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    Нормальная экскурсия, где много времени было на фото и чтобы насладиться видами. Экскурсия на тропу леопарда кажется, что совсем лишнее, там
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    2 км прогулки по лесу и все, никаких особых видов, можно так же пойти в любой лес. В конце подъем к качелям довольно сложный и не уверен, что это интересная локация, водопады +/- нормально. Вместо качелей и тропы леопарда лучше рядом посмотреть еще интересные места и добавить их в программу.

  • A
    Aleksey
    17 мая 2024
    Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
    Хорошая экскурсия. Отличные виды. Это минусов — далековато до самого мыса из Владивостока, но тут ничего не поделаешь с этим, дорога
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    по большей части нормальная, но уже ближе к мысу уже совсем плохая. Для полного маршрута нужна небольшая физическая подготовка, иначе все не увидите. Михаил отличный экскурсовод, поймал даже морских ежей)

  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Топ-8 локаций острова Русский: поездка на внедорожнике
    Впечатляющая прогулка, принесшая море эмоций, которая начала снится по ночам))) Огромное спасибо Константину за интересную беседу, за помощь в более правильном и безопасном преодолении маршрутов и выборе тех мест, которые нам по силам пройти)))
  • Н
    Наталия
    12 мая 2024
    Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
    Михаил-отличный гид, очень доброжелательный и интересный в общении, может вам рассказать много всего интересного, т. к живет в Приморье, рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
  2. Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
  3. Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
  4. Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
  5. Топ-8 локаций острова Русский: поездка на внедорожнике
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 400 до 11 520 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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