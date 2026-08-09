Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю на экскурсию: Остров Русский – это «щит» города, и важный стратегический объект крепости Владивосток. Полюбуемся морем, мостом и набережной. Увидите батарею Поспеловская, Ворошиловскую батарею.



И заканчиваем погружение в крепость посещением еще двух ее интереснейших объектов — Великокняжеская и Петропавловская мортирная батарея.

Ольга Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 13 500 ₽ за экскурсию Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 3 чел. 5 часов 1-3 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Новосильцевская и Поспеловская батареи, форт Поспелова Военно-историческая экскурсия по объектам Владивостокской крепости на о. Русский. При въезде на остров нас встречает Новосильцевская батарея. Делаем фото-стоп, узнаем интересную информацию об острове вообще и о батарее в частности. Совсем рядом с Новосильцевской на берегу пролива Босфор-Восточный расположилась батарея Поспеловская. Полюбовавшись морем, мостом и набережной, направляемся к форту Поспелова. Подземных сооружений на этом форте меньше, чем на других, но он впечатлит вас великолепной дренажной системой, которая уже больше века отлично выполняет свое предназначение, а также впечатляющими видами с вершины земляного вала! Ворошиловская батарея После направляемся к самому знаменитому военно-историческому объекту острова – к Ворошиловской батарее. И, хотя она не является объектом Владивостокской крепости, она имеет свою историю, свою уникальность. Береговые батареи И заканчиваем погружение в крепость посещением Великокняжеской батареи. Проезжая по острову, вы также увидите кампус Дальневосточного Федерального Университета – место проведения Саммита АТЭС-2012 и ежегодного Экономического форума.

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