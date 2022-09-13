Новосильцевская и Поспеловская батареи, форт Поспелова

Военно-историческая экскурсия по объектам Владивостокской крепости на о. Русский. При въезде на остров нас встречает Новосильцевская батарея.

Делаем фото-стоп, узнаем интересную информацию об острове вообще и о батарее в частности. Совсем рядом с Новосильцевской на берегу пролива Босфор-Восточный расположилась батарея Поспеловская. Полюбовавшись морем, мостом и набережной, направляемся к форту Поспелова. Подземных сооружений на этом форте меньше, чем на других, но он впечатлит вас великолепной дренажной системой, которая уже больше века отлично выполняет свое предназначение, а также впечатляющими видами с вершины земляного вала!

Ворошиловская батарея

После направляемся к самому знаменитому военно-историческому объекту острова – к Ворошиловской батарее. И, хотя она не является объектом Владивостокской крепости, она имеет свою историю, свою уникальность, свою тайну…:

13й пороховой погреб

Возвращаемся к крепости – 13й пороховой погреб (которых на самом деле 3, но все-таки он один!). И заканчиваем погружение в крепость посещением еще двух ее интереснейших объектов — Великокняжеская и Петропавловская мортирная батарея.

Проезжая по острову, вы также увидите кампус Дальневосточного Федерального Университета – место проведения Саммита АТЭС-2012 и ежегодного Экономического форума.