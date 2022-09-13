Военно-историческая экскурсия на острове Русский

Приглашаю на экскурсию: Остров Русский

Приглашаю на экскурсию: Остров Русский – это «щит» города, и важный стратегический объект крепости Владивосток. Полюбуемся морем, мостом и набережной. Увидите батарею Поспеловская, Ворошиловскую батарею.

И заканчиваем погружение в крепость посещением еще двух ее интереснейших объектов — Великокняжеская и Петропавловская мортирная батарея.
Военно-историческая экскурсия на острове Русский
Военно-историческая экскурсия на острове Русский
Военно-историческая экскурсия на острове Русский
Военно-историческая экскурсия на острове Русский
Военно-историческая экскурсия на острове Русский
Военно-историческая экскурсия на острове Русский
Военно-историческая экскурсия на острове Русский
Ближайшие даты:
13
сен
14
сен
15
сен
16
сен
17
сен
18
сен
19
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Остров Русский
  • Пролив Босфор Восточный
  • Форт Поспелова
  • Батарея Поспеловская
  • Батарея Новосильцевская
  • Ворошиловская батарея
  • Великокняжеская батарея
  • Петропавловская мортирная батарея
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Новосильцевская и Поспеловская батареи, форт Поспелова
Военно-историческая экскурсия по объектам Владивостокской крепости на о. Русский. При въезде на остров нас встречает Новосильцевская батарея.
Делаем фото-стоп, узнаем интересную информацию об острове вообще и о батарее в частности. Совсем рядом с Новосильцевской на берегу пролива Босфор-Восточный расположилась батарея Поспеловская. Полюбовавшись морем, мостом и набережной, направляемся к форту Поспелова. Подземных сооружений на этом форте меньше, чем на других, но он впечатлит вас великолепной дренажной системой, которая уже больше века отлично выполняет свое предназначение, а также впечатляющими видами с вершины земляного вала!

Ворошиловская батарея

После направляемся к самому знаменитому военно-историческому объекту острова – к Ворошиловской батарее. И, хотя она не является объектом Владивостокской крепости, она имеет свою историю, свою уникальность, свою тайну…:

13й пороховой погреб

Возвращаемся к крепости – 13й пороховой погреб (которых на самом деле 3, но все-таки он один!). И заканчиваем погружение в крепость посещением еще двух ее интереснейших объектов — Великокняжеская и Петропавловская мортирная батарея.
Проезжая по острову, вы также увидите кампус Дальневосточного Федерального Университета – место проведения Саммита АТЭС-2012 и ежегодного Экономического форума.

Ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Гид
  • Входные билеты
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Одеваемся по-походному – экскурсия проводится в форме легкого военно-исторического похода (закрытая удобная обувь, куртка/ветровка/кофта, головной убор). С собой —вода
  • Перекус. По возможности иметь фонарики и перчатки (предоставляются за дополнительную плату)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

😎ИндивидуальныеПодземные☀️На весь деньМыс Тобизина🗽Популярные местаВорошиловская батареяНа острова🛡Военные

Похожие туры во Владивостоке

Гастро-экскурсия на острова Русский и Шкота
7 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Павел
Павел
Нет отзывов
Гастро-экскурсия на острова Русский и Шкота
Увлекательное гастрономическое путешествие на остров Русский
Ул. Светланская, д. 31
13 сен
14 сен
15 сен
16 сен
20 780 за всё до 4 чел.
Фантастический остров «Русский»
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
Нет отзывов
Фантастический остров «Русский»
Остров Русский в заливе Японского моря
ул. Светланская, Центральная площадь, Владивосток
15 сен
17 сен
19 сен
20 сен
6 500 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по о. Русский
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
8 отзывов
Обзорная экскурсия по о. Русский
Остров Русский - небольшой остров в заливе Петра Великого в Японском море, недалеко от Владивостока
Корабельная Набережная, 1а
от 5 000 за всё до 2 чел.
Индивидуальная прогулка на мыс Тобизина и остров Русский
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
5
10 отзывов
Очень популярно сейчас
Индивидуальная прогулка на мыс Тобизина и остров Русский
Приглашаю вас в путешествие по острову Русский
Центральная площадь, Владивосток
5 000 за всё до 4 чел.
Остров Русский - Мыс Тобизина
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Остров Русский - Мыс Тобизина
Собираемся в путешествие на остров Русский
Ваш адрес во Владивостоке
9 500 за всё до 3 чел.
Владивосток, Русский остров и видовая площадка на сопке Бурачка
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
5
2 отзыва
Владивосток, Русский остров и видовая площадка на сопке Бурачка
Начинать знакомство с Владивостоком нужно именно с этой экскурсии
ул. Алеутская, 27
10 900 за всё до 3 чел.
Топ-5 мысов острова Русский
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
5
1 отзыв
Топ-5 мысов острова Русский
Посетить самые живописные места острова и раскрыть его историю на авто-пешеходной экскурсии
По договоренности
Завтра
13 сен
14 сен
15 сен
9 750 за всё до 3 чел.
Остров Русский: красота и мощь
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
7 отзывов
Остров Русский: красота и мощь
Пройти по каменным лабиринтам, услышать военно-морские истории и добраться до мыса Тобизина
у вашей гостиницы
19 сен
20 сен
26 сен
27 сен
8 500 за всё до 3 чел.
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ангелина
Ангелина
4.9
65 отзывов
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
Посетить «визитные карточки» острова и познакомиться с милым хаски на авто-пешеходной экскурсии
по договоренности
Завтра
13 сен
14 сен
16 сен
9 745 за всё до 3 чел.
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
4 часа
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Andrey
Andrey
Нет отзывов
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Приглашаю вас на экскурсию по самым красивым природным достопримечательностям
Возле вашего отеля / апартаментов
9 999 за всё до 3 чел.
Фантастический остров Русский
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Семен
Семен
5
64 отзыва
Очень популярно сейчас
Фантастический остров Русский
Пройти с фонариками по подземным тоннелям форта и посетить Новосильцевскую батарею за 1 день
по договоренности
17 сен
18 сен
19 сен
20 сен
9 360 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать на остров Русский
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
1 отзыв
Добро пожаловать на остров Русский
Посетить самые живописные места легендарного острова и прикоснуться к их истории
13 сен
14 сен
17 сен
18 сен
7 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владивостоке
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ