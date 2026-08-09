Приглашаю на экскурсию: Остров Русский – это «щит» города, и важный стратегический объект крепости Владивосток. Полюбуемся морем, мостом и набережной. Увидите батарею Поспеловская, Ворошиловскую батарею.
И заканчиваем погружение в крепость посещением еще двух ее интереснейших объектов — Великокняжеская и Петропавловская мортирная батарея.
И заканчиваем погружение в крепость посещением еще двух ее интереснейших объектов — Великокняжеская и Петропавловская мортирная батарея.
Описание экскурсииНовосильцевская и Поспеловская батареи, форт Поспелова Военно-историческая экскурсия по объектам Владивостокской крепости на о. Русский. При въезде на остров нас встречает Новосильцевская батарея. Делаем фото-стоп, узнаем интересную информацию об острове вообще и о батарее в частности. Совсем рядом с Новосильцевской на берегу пролива Босфор-Восточный расположилась батарея Поспеловская. Полюбовавшись морем, мостом и набережной, направляемся к форту Поспелова. Подземных сооружений на этом форте меньше, чем на других, но он впечатлит вас великолепной дренажной системой, которая уже больше века отлично выполняет свое предназначение, а также впечатляющими видами с вершины земляного вала! Ворошиловская батарея После направляемся к самому знаменитому военно-историческому объекту острова – к Ворошиловской батарее. И, хотя она не является объектом Владивостокской крепости, она имеет свою историю, свою уникальность. Береговые батареи И заканчиваем погружение в крепость посещением Великокняжеской батареи. Проезжая по острову, вы также увидите кампус Дальневосточного Федерального Университета – место проведения Саммита АТЭС-2012 и ежегодного Экономического форума.
Ежедневно в 09:00
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Русский
- Пролив Босфор Восточный
- Форт Поспелова
- Батарея Поспеловская
- Батарея Новосильцевская
- Ворошиловская батарея
- Великокняжеская батарея
Что включено
- Транспорт
- Гид
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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