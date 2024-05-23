Ворошиловская батарея – экскурсии во Владивостоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Ворошиловская батарея» во Владивостоке, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
36 отзывов
Групповая экскурсия «Тайны острова Русский» во Владивостоке
Погрузитесь в историю острова Русский, насладитесь морскими пейзажами и узнайте его секреты
Начало: Площадь Борцов Революции
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800 за человека
В путешествие по островам: острова Русский и Шкота
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
В путешествие по островам: острова Русский и Шкота
Начало: Удобное вам
Расписание: по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 10:00
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Весь Владивосток за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Весь Владивосток за 5 часов
Начало: По желанию клиента
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 7 чел.
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
Начало: Я заберу вас с вашего места проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
    Экскурсия замечательная, экскурсовод Дмитрий очень интересно и познавательно рассказал о посещаемых фортах. Всем советую посетить эту экскурсию, не пожалеете.
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
    Не повезло с погодой. Был туман. Но экскурсовод Дмитрий подробно рассказал. что мы можем увидеть в тумане. На самом острове не торопил нас. интересно подавал исторические факты.
  • г
    галина
    19 мая 2024
    5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
    Произвело неизгладимое впечатление мужество, смекалка наших людей, создавших такие мощные укрепления на восточных рубежах России. Мир мужского героизма.
  • Я
    Янина
    12 мая 2024
    В путешествие по островам: острова Русский и Шкота
    Спасибо большое ребятам, Валентину и Дмитрию, провели классную экскурсию! Рассказали много новых для нас фактов о городе и природных достопримечательностях. Виды невероятные. Мы остались в восторге, обязательно будем Вас рекомендовать!! И,надеемся,что сами вернемся))))
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    Весь Владивосток за 5 часов
    Большое спасибо Александру за отличную экскурсию по Владивостоку! За 5 часов посмотрели все основные достопримечательности города, проехали по мостам, посетили остров Русский. Получили невероятное удовольствие и много прекрасных воспоминаний и фотографий!
  • Л
    Лариса
    25 марта 2024
    Весь Владивосток за 5 часов
    Были на экскурсии 22 марта 2024г. Очень понравилось! Гид Александр интересную провел экскурсию. За 5 часов и во Владивостоке достопримечательности
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    посмотрели, и остров Русский посетили. Александр, кроме экскурсии, много чего полезного рассказал о Владивостоке: где побывать, что и где купить и др. Даже в магазины завёз и подсказал что попробовать местного производства. Спасибо ему огромное за такое внимание к клиентам!

  • С
    Светлана
    8 августа 2023
    Остров Русский и «Ворошиловская батарея»
    Хорошая экскурсия, гид Елена хорошо рассказывает.
  • Е
    Евгений
    22 ноября 2022
    Обзорная экскурсия по о. Русский
    Отличная, сбалансированная экскурсия. Рекомендую.
  • Ш
    Шестакова
    19 октября 2022
    Обзорная экскурсия по о. Русский
    Экскурсия понравилась. Гид Сергей дал полную информацию об о. Русском, делал остановки на площадках, с которых открываются прекрасные виды.
  • B
    Berezina
    14 октября 2022
    Остров Русский и «Ворошиловская батарея»
    Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо гиду Сергею Викторовичу! Очень интересно, познавательно и увлекательно рассказывал. Будет интересно взрослым и детям. Ехать
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    обязательно только в удобной нескользящей обуви, потому что придется спускаться и подниматься по железным узким лестницам. По дороге обратно автобус заехал к океанариуму, где вышли все желающие.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Ворошиловская батарея»

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  7. Полуостров Гамова
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  9. Сафари-парк
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Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Ворошиловская батарея" можно забронировать 4 экскурсии от 2 800 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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