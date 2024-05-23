1 чел.
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Групповая
5 часов
Групповая экскурсия «Тайны острова Русский» во Владивостоке
Погрузитесь в историю острова Русский, насладитесь морскими пейзажами и узнайте его секреты
Начало: Площадь Борцов Революции
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
В путешествие по островам: острова Русский и Шкота
Начало: Удобное вам
Расписание: по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 10:00
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Владивосток за 5 часов
Начало: По желанию клиента
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
Начало: Я заберу вас с вашего места проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 мая 2024Экскурсия замечательная, экскурсовод Дмитрий очень интересно и познавательно рассказал о посещаемых фортах. Всем советую посетить эту экскурсию, не пожалеете.
- ООльга23 мая 2024Не повезло с погодой. Был туман. Но экскурсовод Дмитрий подробно рассказал. что мы можем увидеть в тумане. На самом острове не торопил нас. интересно подавал исторические факты.
- ггалина19 мая 2024Произвело неизгладимое впечатление мужество, смекалка наших людей, создавших такие мощные укрепления на восточных рубежах России. Мир мужского героизма.
- ЯЯнина12 мая 2024Спасибо большое ребятам, Валентину и Дмитрию, провели классную экскурсию! Рассказали много новых для нас фактов о городе и природных достопримечательностях. Виды невероятные. Мы остались в восторге, обязательно будем Вас рекомендовать!! И,надеемся,что сами вернемся))))
- ААнастасия30 апреля 2024Большое спасибо Александру за отличную экскурсию по Владивостоку! За 5 часов посмотрели все основные достопримечательности города, проехали по мостам, посетили остров Русский. Получили невероятное удовольствие и много прекрасных воспоминаний и фотографий!
- ЛЛариса25 марта 2024Были на экскурсии 22 марта 2024г. Очень понравилось! Гид Александр интересную провел экскурсию. За 5 часов и во Владивостоке достопримечательности
- ССветлана8 августа 2023Остров Русский и «Ворошиловская батарея»Хорошая экскурсия, гид Елена хорошо рассказывает.
- ЕЕвгений22 ноября 2022Обзорная экскурсия по о. РусскийОтличная, сбалансированная экскурсия. Рекомендую.
- ШШестакова19 октября 2022Обзорная экскурсия по о. РусскийЭкскурсия понравилась. Гид Сергей дал полную информацию об о. Русском, делал остановки на площадках, с которых открываются прекрасные виды.
- BBerezina14 октября 2022Остров Русский и «Ворошиловская батарея»Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо гиду Сергею Викторовичу! Очень интересно, познавательно и увлекательно рассказывал. Будет интересно взрослым и детям. Ехать
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Ворошиловская батарея»
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