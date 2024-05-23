Е Елена 5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский» Экскурсия замечательная, экскурсовод Дмитрий очень интересно и познавательно рассказал о посещаемых фортах. Всем советую посетить эту экскурсию, не пожалеете.

О Ольга 5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский» Не повезло с погодой. Был туман. Но экскурсовод Дмитрий подробно рассказал. что мы можем увидеть в тумане. На самом острове не торопил нас. интересно подавал исторические факты.

г галина 5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский» Произвело неизгладимое впечатление мужество, смекалка наших людей, создавших такие мощные укрепления на восточных рубежах России. Мир мужского героизма.

Я Янина В путешествие по островам: острова Русский и Шкота Спасибо большое ребятам, Валентину и Дмитрию, провели классную экскурсию! Рассказали много новых для нас фактов о городе и природных достопримечательностях. Виды невероятные. Мы остались в восторге, обязательно будем Вас рекомендовать!! И,надеемся,что сами вернемся))))

А Анастасия Весь Владивосток за 5 часов Большое спасибо Александру за отличную экскурсию по Владивостоку! За 5 часов посмотрели все основные достопримечательности города, проехали по мостам, посетили остров Русский. Получили невероятное удовольствие и много прекрасных воспоминаний и фотографий!

Л Лариса Весь Владивосток за 5 часов читать дальше посмотрели, и остров Русский посетили. Александр, кроме экскурсии, много чего полезного рассказал о Владивостоке: где побывать, что и где купить и др. Даже в магазины завёз и подсказал что попробовать местного производства. Спасибо ему огромное за такое внимание к клиентам! Были на экскурсии 22 марта 2024г. Очень понравилось! Гид Александр интересную провел экскурсию. За 5 часов и во Владивостоке достопримечательности

С Светлана Остров Русский и «Ворошиловская батарея» Хорошая экскурсия, гид Елена хорошо рассказывает.

Е Евгений Обзорная экскурсия по о. Русский Отличная, сбалансированная экскурсия. Рекомендую.

Ш Шестакова Обзорная экскурсия по о. Русский Экскурсия понравилась. Гид Сергей дал полную информацию об о. Русском, делал остановки на площадках, с которых открываются прекрасные виды.