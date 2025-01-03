Жемчужина Приморья — остров Русский.
По дороге к нему мы прокатимся по красивейшим мостам России, проедем огромный кампус ДВФУ и немного позавидуем современным студентам.
А затем отправимся любоваться невероятными пейзажами мысов Тобизина и Вятлина, а также посетим часть Владивостокской крепости.
Если вы до сих пор не пили чай с дальневосточными травами с видом на море, то сейчас самое время наверстать упущенное!
По дороге к нему мы прокатимся по красивейшим мостам России, проедем огромный кампус ДВФУ и немного позавидуем современным студентам.
А затем отправимся любоваться невероятными пейзажами мысов Тобизина и Вятлина, а также посетим часть Владивостокской крепости.
Если вы до сих пор не пили чай с дальневосточными травами с видом на море, то сейчас самое время наверстать упущенное!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- Золотой мост — визитная карточка Владивостока, которая украсила приморскую столицу и книгу рекордов Гиннесса
- Русский мост, изображённый на купюре 2000 рублей. Соединяет материк и остров Русский. Входит в топ вантовых мостов мира
- Кампус ДВФУ — большая и ухоженная территория с множеством университетов и колледжей. В ДВФУ учится 23 тысячи студентов
- Бухта Богдановича. Отличается покорным нравом и богатой морской фауной. Отличное место для созерцания и чаепития (входит в стоимость)
- Мыс Вятлина. Окружён большой грядой подводных камней. Хранит в своих водах останки английского парохода «Люция — Виктория»
- Бухта Чернышова. Знаменита кекурами и живописными скалами. В шторм здесь собираются лучшие сёрферы Приморья
- Мыс Тобизина — впечатляющая природная достопримечательность, которую мы посетим пешком. Пройдём около 6 км, по пути наслаждаясь скалами и невероятной красотой прилегающих бухт
- Береговая батарея «Поспеловская» — одно из мощных укреплений комплекса «Владивостокская крепость»
По пути я дам вам основную информацию об острове и городе. Поделюсь легендами о Японском тоннеле. Но главное — покажу всю красоту этого невероятного места!
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Mazda CX-30. Забираю гостей из отеля в центре или по пути следования
- Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет, готовым пройти 6 км пешком
- Отдельно оплачиваются входные билеты на батарею «Поспеловская» — 100 ₽ с человека. Также по желанию в программу можно включить:
— Посещение бухты Стеклянная — 2500 ₽
— Ферму морепродуктов — 2000 ₽
— Посещение бухты Новик — 1500 ₽
— Обед — по меню
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид во Владивостоке
Открою для вас новые маршруты с видами, от которых захватывает дух. Обожаю природу, путешествия и чай с запахом леса.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
3 янв 2025
Мы приехали в этот чудесный город впервые. Важно, как тебя встретит город, его ритм, его жители. Нам повезло! Заказали экскурсию на остров Русский с гидом Екатериной и просто влюбились в
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