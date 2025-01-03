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Приморье. Екатерина так легко и интересно рассказала нам историю освоения острова, особенности природы. Катя провела нас по красочным местам острова и устроила настоящий пикник на живописных скалах. На обратной дороге показала нам мосты Владивостока. Хотя это и не входило в программу экскурсии. Редко встретишь такого влюбленного в свой край и свое дело экскурсовода. Мы очень благодарны Екатерине за этот чудесный день в ее компании.

Обязательно будем рекомендовать экскурсии с ней друзьям и знакомым!

Спасибо!