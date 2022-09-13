Мы отправимся на остров Русский на внедорожнике: он позволит проехать к лучшим смотровым площадкам в любое время и в любую погоду. Вы побываете на мысах Шмидта и Тобизина, искупаетесь в Японском море и, по желанию, устроите пикник. А я расскажу о связанных с островом людях, поделюсь местными легендами и сделаю всё, чтобы путешествие вам запомнилось.

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Описание

Что вас ожидает

Мыс Шмидта и мыс Тобизина

Мы отправимся по мостам на остров Русский. Остановимся на обзорной площадке мыса Шмидта и насладимся прекрасным видом на южное побережье острова. Заедем на пустынный пляж и проникнемся величием приморской природы. А на мысе Тобизина совершим короткую, но максимально живописную прогулку до края Земли. Кроме того, у вас будет свободное время, чтобы устроить пикник или искупаться в чистейшем Японском море.

История, природа и легенды

Остров Русский — одно из самых интересных мест Дальнего Востока. Вы узнаете, в честь кого он получил свое название, как он связан с графом Муравьевым-Амурским и какие важные события на нем происходили. Раскроете, где располагалась пиратская база, и услышите ее историю. Познакомитесь с особенностями местной природы и, если повезет, увидите ее обитателей.

Организационные детали