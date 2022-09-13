Мы отправимся по мостам на остров Русский. Остановимся на обзорной площадке мыса Шмидта и насладимся прекрасным видом на южное побережье острова. Заедем на пустынный пляж и проникнемся величием приморской природы. А на мысе Тобизина совершим короткую, но максимально живописную прогулку до края Земли. Кроме того, у вас будет свободное время, чтобы устроить пикник или искупаться в чистейшем Японском море.
Остров Русский — одно из самых интересных мест Дальнего Востока. Вы узнаете, в честь кого он получил свое название, как он связан с графом Муравьевым-Амурским и какие важные события на нем происходили. Раскроете, где располагалась пиратская база, и услышите ее историю. Познакомитесь с особенностями местной природы и, если повезет, увидите ее обитателей.