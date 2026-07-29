Мы отправимся на остров Русский на внедорожнике: он позволит проехать к лучшим смотровым площадкам в любое время и в любую погоду. Вы побываете на мысах Шмидта и Тобизина, искупаетесь в Японском море и, по желанию, устроите пикник. А я расскажу о связанных с островом людях, поделюсь местными легендами и сделаю всё, чтобы путешествие вам запомнилось.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Остров Русский

Мы отправимся по мостам на остров Русский. Посетим Новосильцевскую батарею, откуда открывается великолепный вид на Русский мост и пролив Босфор Восточный, а затем — к самому дальнему форту князя Рюрика, где насладимся видом на пролив Старка и архипелаг островов императрицы Евгении или при желании прогуляемся по подземным галереям форта. Также в пути я расскажу вам историю Владивостокской крепости и некоторые ее легенды.

Мыс Шмидта и мыс Тобизина

Остановимся на обзорной площадке мыса Шмидта и полюбуемся панорамой южного побережья острова. Заедем на пустынный пляж и проникнемся величием приморской природы. А на мысе Тобизина совершим короткую, но максимально живописную прогулку до края Земли. Кроме того, у вас будет свободное время, чтобы устроить пикник или искупаться в чистейшем Японском море.

История, природа и легенды

Остров Русский — одно из самых интересных мест Дальнего Востока. Вы узнаете, в честь кого он получил свое название, как он связан с графом Муравьевым-Амурским и какие важные события на нем происходили. Раскроете, где располагалась пиратская база, и услышите ее историю. Познакомитесь с особенностями местной природы и, если повезет, увидите ее обитателей.

Организационные детали