Добро пожаловать на остров Русский

Посетить самые живописные места легендарного острова и прикоснуться к их истории

5
2 отзыва
Мы отправимся на остров Русский на внедорожнике: он позволит проехать к лучшим смотровым площадкам в любое время и в любую погоду. Вы побываете на мысах Шмидта и Тобизина, искупаетесь в Японском море и, по желанию, устроите пикник.

А я расскажу о связанных с островом людях, поделюсь местными легендами и сделаю всё, чтобы путешествие вам запомнилось.
Добро пожаловать на остров Русский
Добро пожаловать на остров Русский
Добро пожаловать на остров Русский
Добро пожаловать на остров Русский
Добро пожаловать на остров Русский
Добро пожаловать на остров Русский
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мыс Шмидта и мыс Тобизина

Мы отправимся по мостам на остров Русский. Остановимся на обзорной площадке мыса Шмидта и насладимся прекрасным видом на южное побережье острова. Заедем на пустынный пляж и проникнемся величием приморской природы. А на мысе Тобизина совершим короткую, но максимально живописную прогулку до края Земли. Кроме того, у вас будет свободное время, чтобы устроить пикник или искупаться в чистейшем Японском море.

История, природа и легенды

Остров Русский — одно из самых интересных мест Дальнего Востока. Вы узнаете, в честь кого он получил свое название, как он связан с графом Муравьевым-Амурским и какие важные события на нем происходили. Раскроете, где располагалась пиратская база, и услышите ее историю. Познакомитесь с особенностями местной природы и, если повезет, увидите ее обитателей.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Транспорт включен в стоимость.
  • В машине отсутствует детское кресло, поэтому экскурсия не подойдет для детей младше 7 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ирина
13 сен 2022
Трипстер на Высоте!
Ещё и на какой!
Александр и его,,Мицубиси- Сан,, были великолепны! Мы побывали в Другом Измерении, увезём в Питер восторг от увиденного, услышанного, заплыв практически в Тихий Океан!
Спасибо Огромное и Респект Александру от Александра и Ирины!
Е
27 авг 2022
Потрясающая экскурсия с великолепными, захватывающими видами.

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