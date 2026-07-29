Посетить самые живописные места легендарного острова и прикоснуться к их истории
Мы отправимся на остров Русский на внедорожнике: он позволит проехать к лучшим смотровым площадкам в любое время и в любую погоду. Вы побываете на мысах Шмидта и Тобизина, искупаетесь в Японском море и, по желанию, устроите пикник.
А я расскажу о связанных с островом людях, поделюсь местными легендами и сделаю всё, чтобы путешествие вам запомнилось.
Мы отправимся по мостам на остров Русский. Посетим Новосильцевскую батарею, откуда открывается великолепный вид на Русский мост и пролив Босфор Восточный, а затем — к самому дальнему форту князя Рюрика, где насладимся видом на пролив Старка и архипелаг островов императрицы Евгении или при желании прогуляемся по подземным галереям форта. Также в пути я расскажу вам историю Владивостокской крепости и некоторые ее легенды.
Мыс Шмидта и мыс Тобизина
Остановимся на обзорной площадке мыса Шмидта и полюбуемся панорамой южного побережья острова. Заедем на пустынный пляж и проникнемся величием приморской природы. А на мысе Тобизина совершим короткую, но максимально живописную прогулку до края Земли. Кроме того, у вас будет свободное время, чтобы устроить пикник или искупаться в чистейшем Японском море.
История, природа и легенды
Остров Русский — одно из самых интересных мест Дальнего Востока. Вы узнаете, в честь кого он получил свое название, как он связан с графом Муравьевым-Амурским и какие важные события на нем происходили. Раскроете, где располагалась пиратская база, и услышите ее историю. Познакомитесь с особенностями местной природы и, если повезет, увидите ее обитателей.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, ко всем локациям подъезжаем максимально близко без утомительных прогулок
Для групп до 4 человек транспорт включен в стоимость. Экскурсию также можно провести и для 5-6 участников с доплатой 3000 руб. за транспорт.
В машине отсутствует детское кресло, поэтому экскурсия не подойдет для детей младше 7 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 257 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я коренной житель Владивостока. С детства интересуюсь историей родного города и края. Знаю самые небанальные места, легенды и факты — с радостью поделюсь ими с вами. А также помогу увидеть и почувствовать душу Приморского края.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
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Михаил
Экскурсий на остров Русский много, но мы выбрали эту, потому что включала она и популярные окраинные места - Новосильцевскую батарею, мыс Тобизина, бухту Чернышова, и визит вглубь острова- на форт читать дальшеуменьшить
№ 9 с посещением подземных галерей. Кроме того, наш гид Александр провёз нас окружным путём так, что мы смогли увидеть 2\3 острова и получить о нём практически полное впечатление. Александру особая благодарность за невероятно интересные разноплановые рассказы о Приморье: о его истории, о его флоре и фауне, о фортификации, о разгаданных и неразгаданных подземных коммуникациях, об особенностях жизни в этом замечательном крае. И ещё - за наглядное доказательство, почему Владивосток похож на Сан-Франциско:) Спасибо за яркие впечатления! Михаил, Анастасия, Аня
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Наталия
Были вдвоем на экскурсии в конце июля. Ни разу не пожалели в выборе гида: Александр просто топовый водитель. В день нашей экскурсии третий день шел дождь, дорогу развезло, но Александр читать дальшеуменьшить
без проблем везде проехал и подвез насколько это возможно близко к мысу Тобизина. Дальше все равно, конечно, пришлось идти около получаса по щиколотку в грязи, но тут уж ничего не поделаешь. Жаль, что видов не застали, все было в очень густом тумане. Но в этом есть своя атмосфера) Есть повод вернуться на Русский в следующую поездку.
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А
Анна
Настоятельно рекомендую именно эту экскурсию и именно этого гида для посещения острова Русский! Александр знает очень много из истории острова, при этом видно,что человек живёт этим, ему это интересно и читать дальшеуменьшить
он передал этот интерес вместе со знаниями и нам!:) Завёз нас туда, где другие проехать не могут, и показал места, где мало бывает посетителей острова. Однозначно, это была просто шикарная экскурсия!
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Светлана
Т. к. во Владивосток я приезжала по работе, то конечно была ограничена во времени. Хотелось посмотреть самые популярные места, но потратить на это не весь день. Экскурсия от Александра закрыла читать дальшеуменьшить
все запросы) Те места, которые есть в его маршруте, полностью оправдали мои ожидания. При этом его маршрут исключает повторения видов и мест. Например, смысл заезжать на каждый мыс на острове Русский, если можно выбрать один и оттуда увидеть два соседних?) Для меня это идеально. Александр забрал из отеля точно в обозначенное время. Отличный внедорожник, на котором мы проехали даже там, где остальные экскурсии идут пешком 😎😎😎 Мне понравилось повествование Александра об истории осторова и города тем, что он не сыпет на тебя бесконечными датами. Информативно, без лишней воды и с местными байками) Александр очень приятный в общении гид. Я обязательно буду рекомендовать Александра своим друзьям и знакомым, если кто соберётся приехать в такое прекрасное место как Владивосток. Да и сама хочу вернуться, может быть даже в полноценный отпуск, и конечно моим гидом с новыми историями и местами будет Александр🤩 Спасибо!
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Г
Гаева
Рекомендуем Александра всей душой! Они с Паджериком (так нежно зовут автомобиль) настоящие мастера своего дела. Интересные локации, сопровождаемые связным насыщенным рассказом об истории острова. Индивидуальный подход - все наши пожелания по маршруту были услышаны и учтены. Так выглядит профессионализм. Спасибо за то, что поделились с нами любовью к родной земле.
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О
Ольга
Впервые приехали во Владивосток с Южного Урала. Александр встретил без опозданий. Интересно и увлекательно рассказывал о жизни коренных жителей, истории острова. Мы побывали в местах, где не бывают обычные туристы🤫. Посетили много локаций с шикарными видами! Нам, путешественникам с большим стажем, очень понравилось!!! 10 из 10!!! Спасибо!!!
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