1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия «Тайны острова Русский» во Владивостоке
Погрузитесь в историю острова Русский, насладитесь морскими пейзажами и узнайте его секреты
Начало: Площадь Борцов Революции
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Авто-путешествие по Владивостоку: маяки, мосты и бухты
Откройте для себя красоты Владивостока и Русского острова в комфортной авто-экскурсии с фотосессией
Начало: По запросу
Расписание: каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Начало: Заберу от вашей гостиницы в пределах центра города
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Город-форт: посещение Владивостокской крепости
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Форпост города Владивосток
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 мая 2024Экскурсия замечательная, экскурсовод Дмитрий очень интересно и познавательно рассказал о посещаемых фортах. Всем советую посетить эту экскурсию, не пожалеете.
- ООльга23 мая 2024Не повезло с погодой. Был туман. Но экскурсовод Дмитрий подробно рассказал. что мы можем увидеть в тумане. На самом острове не торопил нас. интересно подавал исторические факты.
- ППавел20 мая 2024Впечатления только положительные!!! Нашему гиду Павлу респект и уважение! Терпеливо, подробно, в тоже время ненавязчиво и одновременно слушая екскурсируемых выдал
- ггалина19 мая 2024Произвело неизгладимое впечатление мужество, смекалка наших людей, создавших такие мощные укрепления на восточных рубежах России. Мир мужского героизма.
- ЕЕкатерина16 мая 2024Несмотря на то, что экскурсия была в праздник 9 мая, центр города был перекрыт - экскурсовод максимально сделали все возможное,
- ООльга7 мая 2024Очень информативная экскурсия. Гид Раиса очень позитивный, теплый человек, 4 часа с ней прошли просто незаметно.
- ММарина13 сентября 2023Огромная благодарность Степану за чудесный день. Очень понравилась данная экскурсия, были во Владивостоке впервые, очень познавательно.
- ЕЕлена9 сентября 2023Архипелаг Императрицы, о. Русский и фортыОтличная поездка по острову Русский, объехать удалось практически весь, маршрут продуман, прекрасные виды, Михаил как сопровождающий и как водитель - на высоте!! Очень понравился парк Патриот, в частности Ворошиловская батарея, восторг! Огорчило заброшенное состояние фортов, но это проблема не экскурсовода)
- ООльга3 августа 2023Архипелаг Императрицы, о. Русский и фортыДобрый день! Рекомендую всем данную экскурсию с Фаридом. Провели замечательный день. Было дано много информации и исторических фактов. Гид прекрасно владеет темой. Прекрасная история Дальнего Востока и шикарная природа. Фарид доброжелательный человек и знающий специалист.
- ВВлад14 июля 2023Архипелаг Императрицы, о. Русский и фортыЕздили на экскурсию по фортам с Фаридом. Интеллигентный и приятный человек, отвечает на любые вопросы, даже подсказал нам хороший ресторан с раменами (было вкусно!). Экскурсия увлекательная и динамичная, остались очень довольны. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Батарея Великокняжеская»
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