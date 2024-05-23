Е Елена 5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский» Экскурсия замечательная, экскурсовод Дмитрий очень интересно и познавательно рассказал о посещаемых фортах. Всем советую посетить эту экскурсию, не пожалеете.

О Ольга 5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский» Не повезло с погодой. Был туман. Но экскурсовод Дмитрий подробно рассказал. что мы можем увидеть в тумане. На самом острове не торопил нас. интересно подавал исторические факты.

П Павел Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест читать дальше огромномный обьем информации, но понятно и удобоваримо!! Конечно времени было маловато (4 с лишним часа!!), всего что хотелось не успели, поэтому мы уверены в следующее наше посещение Владивостока однозначно продолжим общение с вашей компанией и желательно с гидом Павлом!! А вообще нам понравились люди во Владивостоке!! Впечатления только положительные!!! Нашему гиду Павлу респект и уважение! Терпеливо, подробно, в тоже время ненавязчиво и одновременно слушая екскурсируемых выдал

г галина 5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский» Произвело неизгладимое впечатление мужество, смекалка наших людей, создавших такие мощные укрепления на восточных рубежах России. Мир мужского героизма.

Е Екатерина Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест читать дальше чтобы можно было посмотреть все запланированные места в городе. Отдельное спасибо экскурсоводу Роману-поэту - интересно рассказывал о городе, фотографировал на разных интересных локациях. Несмотря на то, что экскурсия была в праздник 9 мая, центр города был перекрыт - экскурсовод максимально сделали все возможное,

О Ольга Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест Очень информативная экскурсия. Гид Раиса очень позитивный, теплый человек, 4 часа с ней прошли просто незаметно.

М Марина Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто Огромная благодарность Степану за чудесный день. Очень понравилась данная экскурсия, были во Владивостоке впервые, очень познавательно.

Е Елена Архипелаг Императрицы, о. Русский и форты Отличная поездка по острову Русский, объехать удалось практически весь, маршрут продуман, прекрасные виды, Михаил как сопровождающий и как водитель - на высоте!! Очень понравился парк Патриот, в частности Ворошиловская батарея, восторг! Огорчило заброшенное состояние фортов, но это проблема не экскурсовода)

О Ольга Архипелаг Императрицы, о. Русский и форты Добрый день! Рекомендую всем данную экскурсию с Фаридом. Провели замечательный день. Было дано много информации и исторических фактов. Гид прекрасно владеет темой. Прекрасная история Дальнего Востока и шикарная природа. Фарид доброжелательный человек и знающий специалист.