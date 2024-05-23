Батарея Великокняжеская – экскурсии во Владивостоке

Найдено 7 экскурсий в категории «Батарея Великокняжеская» во Владивостоке, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
36 отзывов
Групповая экскурсия «Тайны острова Русский» во Владивостоке
Погрузитесь в историю острова Русский, насладитесь морскими пейзажами и узнайте его секреты
Начало: Площадь Борцов Революции
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800 за человека
Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 800 за человека
Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Авто-путешествие по Владивостоку: маяки, мосты и бухты
Откройте для себя красоты Владивостока и Русского острова в комфортной авто-экскурсии с фотосессией
Начало: По запросу
Расписание: каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Начало: Заберу от вашей гостиницы в пределах центра города
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 300 за всё до 3 чел.
Город-форт: посещение Владивостокской крепости
Индивидуальная
4 часа
Город-форт: посещение Владивостокской крепости
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 3 чел.
Форпост города Владивосток
Индивидуальная
5 часов
Форпост города Владивосток
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 3 чел.
Гранд-экскурсия по Владивостоку
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
    Экскурсия замечательная, экскурсовод Дмитрий очень интересно и познавательно рассказал о посещаемых фортах. Всем советую посетить эту экскурсию, не пожалеете.
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
    Не повезло с погодой. Был туман. Но экскурсовод Дмитрий подробно рассказал. что мы можем увидеть в тумане. На самом острове не торопил нас. интересно подавал исторические факты.
  • П
    Павел
    20 мая 2024
    Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
    Впечатления только положительные!!! Нашему гиду Павлу респект и уважение! Терпеливо, подробно, в тоже время ненавязчиво и одновременно слушая екскурсируемых выдал
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    огромномный обьем информации, но понятно и удобоваримо!! Конечно времени было маловато (4 с лишним часа!!), всего что хотелось не успели, поэтому мы уверены в следующее наше посещение Владивостока однозначно продолжим общение с вашей компанией и желательно с гидом Павлом!! А вообще нам понравились люди во Владивостоке!!

  • г
    галина
    19 мая 2024
    5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
    Произвело неизгладимое впечатление мужество, смекалка наших людей, создавших такие мощные укрепления на восточных рубежах России. Мир мужского героизма.
  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
    Несмотря на то, что экскурсия была в праздник 9 мая, центр города был перекрыт - экскурсовод максимально сделали все возможное,
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    чтобы можно было посмотреть все запланированные места в городе. Отдельное спасибо экскурсоводу Роману-поэту - интересно рассказывал о городе, фотографировал на разных интересных локациях.

  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
    Очень информативная экскурсия. Гид Раиса очень позитивный, теплый человек, 4 часа с ней прошли просто незаметно.
  • М
    Марина
    13 сентября 2023
    Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
    Огромная благодарность Степану за чудесный день. Очень понравилась данная экскурсия, были во Владивостоке впервые, очень познавательно.
  • Е
    Елена
    9 сентября 2023
    Архипелаг Императрицы, о. Русский и форты
    Отличная поездка по острову Русский, объехать удалось практически весь, маршрут продуман, прекрасные виды, Михаил как сопровождающий и как водитель - на высоте!! Очень понравился парк Патриот, в частности Ворошиловская батарея, восторг! Огорчило заброшенное состояние фортов, но это проблема не экскурсовода)
  • О
    Ольга
    3 августа 2023
    Архипелаг Императрицы, о. Русский и форты
    Добрый день! Рекомендую всем данную экскурсию с Фаридом. Провели замечательный день. Было дано много информации и исторических фактов. Гид прекрасно владеет темой. Прекрасная история Дальнего Востока и шикарная природа. Фарид доброжелательный человек и знающий специалист.
  • В
    Влад
    14 июля 2023
    Архипелаг Императрицы, о. Русский и форты
    Ездили на экскурсию по фортам с Фаридом. Интеллигентный и приятный человек, отвечает на любые вопросы, даже подсказал нам хороший ресторан с раменами (было вкусно!). Экскурсия увлекательная и динамичная, остались очень довольны. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Батарея Великокняжеская»

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  3. Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
  4. Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
  5. Город-форт: посещение Владивостокской крепости
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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