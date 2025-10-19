К Корганова Очень понравился город, считаю, что в этом заслуга, в том числе и нашего прекрасного гида по этой экскурсии. Он показал город с разных сторон, грамотно выстроив места для посещения. Каждая следующая видовая площадка вызывала новый восторг, хотя казалось, что уже все самое красивое было показано. Все это было дополнено отличным рассказом про город и его жителей. Рекомендую!!!

П Полина Экскурсия очень понравилась. Красивые виды, гид, влюблённый в свой город и хорошая погода сделали своё дело. Спасибо большое, всё было на высшем уровне!

А Анна Брали экскурсию «Вечерний Владивосток» для всей семьи. Очень приятные впечатления об экскурсоводе Сергее Егоровиче. Кажется он знает каждый кусочек Владивостока, было познавательно! Открылись неожиданные и интересные факты о городе. А какой он красивый, вечером! Ни разу не пожалели, что съездили. Рекомендую!