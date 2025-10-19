Уникальный шанс увидеть красоту вечернего Владивостока: город с сопок очарует морем огней, блеском ночной волны, великолепием старинных зданий, площадей, набережных и улиц.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииВладивосток в блеске вечерних огней Вечерний Владивосток с сопок очарует морем огней, блеском ночной волны, великолепием. Город, расположенный на берегах бухты Золотой Рог, Амурского и Уссурийского заливов и отрогах Сихоте — Алиньского хребта, позволяет любоваться собою с необычных ракурсов окружающего ландшафта. Наша экскурсия начинается с центральной площади. Мы начнем любоваться вечерним городом с одной знаковой сопки — Тюменская, на которой расположен Нагорный парк города. Далее посмотрим на ночной Владивосток с сопки Бурачка, смотровой площадки филиала Приморской сцены Мариинского театра. Затем прогуляемся мимо набережной Цесаревича и по Корабельной набережной и поднимемся на смотровую площадку Морского вокзала. Важная информация:
- Вниманию экскурсантов! В неблагоприятные погодные условия необходимо иметь средства защиты, желательно плащи!
- Обращаем внимание на необходимость прививки от энцефалитного клеща. В случае ее отсутствия в период активности клещей (май – июнь) необходимо иметь для экскурсии репелленты от клещей.
Ежедневно в 20:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Золотой Рог
- Амурский залив
- Уссурийский залив
- Тюменская сопка
- Нагорный парк
- Сопка Бурачка
- Филиал Приморской сцены Мариинского театра
- Набережная Цесаревича
- Корабельная набережная
- Морской вокзал
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Владивосток, ул. Светланская, 22
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Вниманию экскурсантов! В неблагоприятные погодные условия необходимо иметь средства защиты, желательно плащи
- Обращаем внимание на необходимость прививки от энцефалитного клеща. В случае ее отсутствия в период активности клещей (май - июнь) необходимо иметь для экскурсии репелленты от клещей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Корганова
19 окт 2025
Очень понравился город, считаю, что в этом заслуга, в том числе и нашего прекрасного гида по этой экскурсии. Он показал город с разных сторон, грамотно выстроив места для посещения. Каждая следующая видовая площадка вызывала новый восторг, хотя казалось, что уже все самое красивое было показано. Все это было дополнено отличным рассказом про город и его жителей. Рекомендую!!!
П
Полина
5 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Красивые виды, гид, влюблённый в свой город и хорошая погода сделали своё дело. Спасибо большое, всё было на высшем уровне!
А
Анна
10 июн 2024
Брали экскурсию «Вечерний Владивосток» для всей семьи. Очень приятные впечатления об экскурсоводе Сергее Егоровиче. Кажется он знает каждый кусочек Владивостока, было познавательно! Открылись неожиданные и интересные факты о городе. А какой он красивый, вечером! Ни разу не пожалели, что съездили. Рекомендую!
Ю
Юлия
15 мая 2024
Очень интересно нам провели ВЕЧЕРНИЙ Владивосток, рекомендую, очень понравилось!
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВечером всё только начинается: Владивосток после заката
Откройте для себя вечерний Владивосток с его уникальными мостами и историческими улицами. Узнайте, как город живёт и меняется с наступлением ночи
1 дек в 20:00
2 дек в 20:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Встретить рассвет или закат
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии, наблюдая за первым светом дня или закатом на берегу залива. Это уникальный опыт для каждого
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
30 ноя в 05:00
6800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться во Владивосток за 1 день
Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
15 500 ₽ за всё до 3 чел.