Мы знаем лучшие локации для встречи восхода и заката солнца во Владивостоке. Вы увидите, как отражаются первые лучи в водах Уссурийского залива, понаблюдаете за внешним рейдом кораблей, услышите шум прибоя или шёпот океана. И даже туман порой не помеха для красивого рассвета. Будем рады подарить вам особенные моменты наедине с природой!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы заберём вас и отвезём в одно из наших любимых мест для встречи заката/рассвета. Вы останетесь наедине со своими ощущениями, будете созерцать изменения вокруг — и в себе. В тёплое время года, если будет желание, можно искупаться в бухте. А в конце прогулки мы согреем вас утренним или вечерним напитком — зелёным чаем или кофе, сваренным в турке здесь же на побережье.

Организационные детали