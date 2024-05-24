Мы знаем лучшие локации для встречи восхода и заката солнца во Владивостоке.
Вы увидите, как отражаются первые лучи в водах Уссурийского залива, понаблюдаете за внешним рейдом кораблей, услышите шум прибоя или шёпот океана. И даже туман порой не помеха для красивого рассвета. Будем рады подарить вам особенные моменты наедине с природой!
Вы увидите, как отражаются первые лучи в водах Уссурийского залива, понаблюдаете за внешним рейдом кораблей, услышите шум прибоя или шёпот океана. И даже туман порой не помеха для красивого рассвета. Будем рады подарить вам особенные моменты наедине с природой!
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы заберём вас и отвезём в одно из наших любимых мест для встречи заката/рассвета. Вы останетесь наедине со своими ощущениями, будете созерцать изменения вокруг — и в себе. В тёплое время года, если будет желание, можно искупаться в бухте. А в конце прогулки мы согреем вас утренним или вечерним напитком — зелёным чаем или кофе, сваренным в турке здесь же на побережье.
Организационные детали
- Мы заберём вас из гостиницы и отправимся к месту на легковом авто
- Если с вами будут дети, просим указать это в сообщении. Не все точки и маршруты подходят для прогулки с детьми, так как начало пути происходит в тёмное время суток.
- Из-за погодных условий (шторм, сильный туман) даты прогулки могут быть изменены
- Часть локаций находится в зоне Владивостокской крепости, поэтому нужно будет приобрести билет — от 100 руб. до 350 руб. на человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1854 туристов
Здравствуйте! Провожу экскурсии в составе профессиональной команды гидов и с радостью покажу вам красоты Приморского края. Ведь это удивительное место с прекрасной природой и уникальными людьми. Морской заповедник, национальные природные парки и заповедники, маяки, побережье Тихого океана, город Владивосток — все это Приморский край, где я живу и работаю.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
24 мая 2024
Это было чудесно. Александра с коллегой были чудо как заботливы, знающи и интеллигентны. Лучшая встреча рассвета за много лет!
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