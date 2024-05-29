1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Ночные огни Дальневосточной Столицы: Групповая экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: каждый день в 20.00
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
1 500₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
Начало: Ул. Катерная, 2В
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
от 37002 960₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия «Тайны острова Русский» во Владивостоке
Погрузитесь в историю острова Русский, насладитесь морскими пейзажами и узнайте его секреты
Начало: Площадь Борцов Революции
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Восемь лучших мест Русского Острова
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия29 мая 2024Нам понравилось всё. Экскурсовод Анна провела по самым красивым местам, очень вежлива, внимательно, экскурсия сопроваждалась интересными рассказами о местах посещения и городе Владивостоке.
- ААндрей29 мая 2024Увидел ночной Владивосток со стороны бухты Золотой рог. Показалось только дороговатым данная экскурсия, но я в ценообразовании водных экскурсий не гуру. Возможно, цена и нормальная для такого катера
- ЕЕкатерина28 мая 2024Поднялись на разные сопки города, погуляли по красивым паркам. Очень понравилось! И живописные места и общительность гида: он с удовольствием отвечал на разные вопросы, шутил, рассказывал историю из жизни. Вот такой должна быть экскурсия! Насыщенной и живой))
- ТТатьяна28 мая 2024Сочетание пешей прогулки с автобусными проездами к самым интересным местам города - это самое лучшее решение для экскурсии! Получила массу
- ВВалерий27 мая 2024Великолепные виды ночного Владивостока! Незабываемые впечатления! Отдельное спасибо Дмитрию, великолепный рассказчик и просто душевный человек! Даже непогода (дождь и ветер), не смогли испортить впечатление от экскурсии, только внесли своеобразного дальневосточного колорита.
- ЕЕлена23 мая 2024Экскурсия замечательная, экскурсовод Дмитрий очень интересно и познавательно рассказал о посещаемых фортах. Всем советую посетить эту экскурсию, не пожалеете.
- ООльга23 мая 2024Не повезло с погодой. Был туман. Но экскурсовод Дмитрий подробно рассказал. что мы можем увидеть в тумане. На самом острове не торопил нас. интересно подавал исторические факты.
- ППавел20 мая 2024Впечатления только положительные!!! Нашему гиду Павлу респект и уважение! Терпеливо, подробно, в тоже время ненавязчиво и одновременно слушая екскурсируемых выдал
- ггалина19 мая 2024Произвело неизгладимое впечатление мужество, смекалка наших людей, создавших такие мощные укрепления на восточных рубежах России. Мир мужского героизма.
- ЕЕкатерина16 мая 2024Несмотря на то, что экскурсия была в праздник 9 мая, центр города был перекрыт - экскурсовод максимально сделали все возможное,
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Золотой Рог»
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