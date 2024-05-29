Набережная Цесаревича – экскурсии во Владивостоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Набережная Цесаревича» во Владивостоке, цены от 1 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночные огни Дальневосточной Столицы
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
70 отзывов
Ночные огни Дальневосточной Столицы: Групповая экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: каждый день в 20.00
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
1 500 за человека
Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
🚤 На катере
скидка
20%
Групповая
2 часа
19 отзывов
Популярное предложение
Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
Начало: Ул. Катерная, 2В
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
от 37002 960 за человека
Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 800 за человека
Обзорная по Владивостоку
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Обзорная по Владивостоку
Начало: В любом месте города
Сегодня в 15:00
14 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
    Увидел ночной Владивосток со стороны бухты Золотой рог. Показалось только дороговатым данная экскурсия, но я в ценообразовании водных экскурсий не гуру. Возможно, цена и нормальная для такого катера
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Ночные огни Дальневосточной Столицы
    Поднялись на разные сопки города, погуляли по красивым паркам. Очень понравилось! И живописные места и общительность гида: он с удовольствием отвечал на разные вопросы, шутил, рассказывал историю из жизни. Вот такой должна быть экскурсия! Насыщенной и живой))
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Ночные огни Дальневосточной Столицы
    Сочетание пешей прогулки с автобусными проездами к самым интересным местам города - это самое лучшее решение для экскурсии! Получила массу
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    удовольствия, начиная с бронирования и заканчивая прощанием с гидом Димой после завершения экскурсии. Весь день рассматривала варианты, как попасть в новый парк, и - вуаля! - моя мечта сбылась именно на этой экскурсии! Великолепные виды города, постепенно зажигающего огни в вечернем сумраке - ну что может быть более волнующим и радостным? Наш экскурсовод - большой и надежный, интересно поведал о людях, творивших историю города - порта, города - воина, города - столицы Дальнего Востока, показал замечательные виды Владивостока с разных точек. Хотелось на прощание пожать руку гиду, что мы с удовольствием и сделали!

  • В
    Валерий
    27 мая 2024
    Ночные огни Дальневосточной Столицы
    Великолепные виды ночного Владивостока! Незабываемые впечатления! Отдельное спасибо Дмитрию, великолепный рассказчик и просто душевный человек! Даже непогода (дождь и ветер), не смогли испортить впечатление от экскурсии, только внесли своеобразного дальневосточного колорита.
  • П
    Павел
    20 мая 2024
    Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
    Впечатления только положительные!!! Нашему гиду Павлу респект и уважение! Терпеливо, подробно, в тоже время ненавязчиво и одновременно слушая екскурсируемых выдал
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    огромномный обьем информации, но понятно и удобоваримо!! Конечно времени было маловато (4 с лишним часа!!), всего что хотелось не успели, поэтому мы уверены в следующее наше посещение Владивостока однозначно продолжим общение с вашей компанией и желательно с гидом Павлом!! А вообще нам понравились люди во Владивостоке!!

  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
    Несмотря на то, что экскурсия была в праздник 9 мая, центр города был перекрыт - экскурсовод максимально сделали все возможное,
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    чтобы можно было посмотреть все запланированные места в городе. Отдельное спасибо экскурсоводу Роману-поэту - интересно рассказывал о городе, фотографировал на разных интересных локациях.

  • h
    hi+90595
    15 мая 2024
    Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
    Потрясающей красоты виды! От бухты Улисс до Золотого моста в бухте Золотого рога. Сначала светло, потом Токаревский маяк в закатном
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    солнце, многочисленные суда в портах, город в вечерних огнях и всё это в уютной атмосфере, под приятную музыку с теплыми пледами и яркими шапочками. Гостеприимный капитан Артем!

  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
    Очень информативная экскурсия. Гид Раиса очень позитивный, теплый человек, 4 часа с ней прошли просто незаметно.
  • Р
    Рябых
    9 января 2024
    Обзорная по Владивостоку
    Не плохо. Мало истории и, собственно, экскурсии - рассказов о городе. Дороже, чем у других.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Набережная Цесаревича»

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  2. Самое главное
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  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Набережная Цесаревича" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 9 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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