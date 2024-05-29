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удовольствия, начиная с бронирования и заканчивая прощанием с гидом Димой после завершения экскурсии. Весь день рассматривала варианты, как попасть в новый парк, и - вуаля! - моя мечта сбылась именно на этой экскурсии! Великолепные виды города, постепенно зажигающего огни в вечернем сумраке - ну что может быть более волнующим и радостным? Наш экскурсовод - большой и надежный, интересно поведал о людях, творивших историю города - порта, города - воина, города - столицы Дальнего Востока, показал замечательные виды Владивостока с разных точек. Хотелось на прощание пожать руку гиду, что мы с удовольствием и сделали!