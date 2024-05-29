1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Ночные огни Дальневосточной Столицы: Групповая экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: каждый день в 20.00
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
1 500₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
Начало: Ул. Катерная, 2В
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
от 37002 960₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Обзорная по Владивостоку
Начало: В любом месте города
Сегодня в 15:00
14 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей29 мая 2024Увидел ночной Владивосток со стороны бухты Золотой рог. Показалось только дороговатым данная экскурсия, но я в ценообразовании водных экскурсий не гуру. Возможно, цена и нормальная для такого катера
- ЕЕкатерина28 мая 2024Поднялись на разные сопки города, погуляли по красивым паркам. Очень понравилось! И живописные места и общительность гида: он с удовольствием отвечал на разные вопросы, шутил, рассказывал историю из жизни. Вот такой должна быть экскурсия! Насыщенной и живой))
- ТТатьяна28 мая 2024Сочетание пешей прогулки с автобусными проездами к самым интересным местам города - это самое лучшее решение для экскурсии! Получила массу
- ВВалерий27 мая 2024Великолепные виды ночного Владивостока! Незабываемые впечатления! Отдельное спасибо Дмитрию, великолепный рассказчик и просто душевный человек! Даже непогода (дождь и ветер), не смогли испортить впечатление от экскурсии, только внесли своеобразного дальневосточного колорита.
- ППавел20 мая 2024Впечатления только положительные!!! Нашему гиду Павлу респект и уважение! Терпеливо, подробно, в тоже время ненавязчиво и одновременно слушая екскурсируемых выдал
- ЕЕкатерина16 мая 2024Несмотря на то, что экскурсия была в праздник 9 мая, центр города был перекрыт - экскурсовод максимально сделали все возможное,
- hhi+9059515 мая 2024Потрясающей красоты виды! От бухты Улисс до Золотого моста в бухте Золотого рога. Сначала светло, потом Токаревский маяк в закатном
- ООльга7 мая 2024Очень информативная экскурсия. Гид Раиса очень позитивный, теплый человек, 4 часа с ней прошли просто незаметно.
- РРябых9 января 2024Не плохо. Мало истории и, собственно, экскурсии - рассказов о городе. Дороже, чем у других.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Набережная Цесаревича»
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