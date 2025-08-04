Героинями экскурсии будут сильные женщины, судьбы которых по любви и не только связаны с Дальним Востоком. Вы увидите памятники им и их мужьям, услышите трогательные, героические и мудрые сюжеты из их жизни. Узнаете, как и благодаря кому начинались и развивались этот край и город. И задумаетесь, как много во все времена решает преданность, вера в себя и случайность.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
- Вы узнаете, как Николай Муравьёв-Амурский познакомился со своей будущей женой, француженкой Элизабет Буржуа де Ришмон, и как её женские чары укрощали крутой нрав супруга, спасая жизни подчинённых
- Увидите Владивосток глазами влюблённой в город Элеоноры Лорд Прей и представите себе, какие заботы были у женщины во Владивостоке в начале 20 века: сколько метров уходило на платье и что входило в меню праздничного обеда
- Поразитесь решимости Маргариты Арсеньевой, которая отстояла после смерти имя любимого мужа — исследователя Владимира Арсеньева
- Ощутите простор океана и запах солёного моря, который стал смыслом жизни для юной и отважной Анны Щетининой — первой в мире женщины-капитана дальнего плавания
- Услышите рассказы о многих других жизненных сюжетах: как в военном городке искали невест, почему за «временной женой» отправлялись в Японский квартал и как мимолётная встреча стала вдохновением для создания прекрасного вальса
Вы увидите:
- памятник Геннадию Невельскому
- сквер Николая Муравьёва-Амурского
- памятник Элеоноре Лорд Прей
- дом-музей Владимира Арсеньева
- памятник Анне Щетининой в сквере с прекрасной панорамой на пролив Босфор Восточный и мост на остров Русский
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит на автомобиле Honda Vesel
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 16 лет
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Светланской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид во Владивостоке
Провела экскурсии для 309 туристов
Любовь к Владивостоку привела меня к любимой профессии. Вместе со мной вы посмотрите на город с восхищением и узнаете о его богатой истории! Современный Владивосток — это мощь военно-морской базы,Задать вопрос
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