Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Героинями экскурсии будут сильные женщины, судьбы которых по любви и не только связаны с Дальним Востоком. Вы увидите памятники им и их мужьям, услышите трогательные, героические и мудрые сюжеты из их жизни. Узнаете, как и благодаря кому начинались и развивались этот край и город. И задумаетесь, как много во все времена решает преданность, вера в себя и случайность.