Во Владивостоке есть всё и даже если чего-то нет, то здесь это обязательно придумают! Так, во Владивостоке есть свои собственные Мастер и Маргарита, Роковой любовник или загадочный призрак Несчастной любви. Участникам этой экскурсии 🧭 предстоит прогуляться 👣 по тихим и уютным улочкам Владивостока Почтовый переулок и ул. Пушкинская. Это создаст самую подходящую атмосферу для того, чтобы поговорить о тяготах и прелестях жизни дам, оказавшихся на краю света в числе первых, о страстях, кипевших в эпоху рассвета дуэльных кодексов, о верности и достоинстве, и, уж точно, о вере, любви и надежде.