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«Это по любви... »: романтические истории старого Владивостока

5
1 отзыв
Лидия Н.
Лидия Н. – Гид из Владивостока
Прогулка 👣 по самым камерным и необычным местам Владивостока.

Вы увидите «Дом с призраками», «Замок любви» и особняк братьев Синкевичей.

Услышите легенды о местных Мастере и Маргарите, Роковом любовнике и загадочном Призраке несчастной любви.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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«Это по любви... »: романтические истории старого Владивостока
«Это по любви... »: романтические истории старого Владивостока

Что вы увидите

  • Памятник и дом Элеоноры Прей
  • Памятник графу Николаю Муравьеву-Амурскому
  • «Замок любви»
  • Доходный дом братьев Синкевичей
  • ... и другие достопримечательности
Во Владивостоке есть всё и даже если чего-то нет, то здесь это обязательно придумают! Так, во Владивостоке есть свои собственные Мастер и Маргарита, Роковой любовник или загадочный призрак Несчастной любви. Участникам этой экскурсии 🧭 предстоит прогуляться 👣 по тихим и уютным улочкам Владивостока Почтовый переулок и ул. Пушкинская. Это создаст самую подходящую атмосферу для того, чтобы поговорить о тяготах и прелестях жизни дам, оказавшихся на краю света в числе первых, о страстях, кипевших в эпоху рассвета дуэльных кодексов, о верности и достоинстве, и, уж точно, о вере, любви и надежде.
Что входит
  • Пешеходная прогулка
Что не входит
  • Трансфер
  • Личные расходы
Начало
🚩 Арка Цесаревича. Ул. Петра Великого, 6.
Место завершения
🏁 Ул. Пушкинская, 33
«Это по любви... »: романтические истории старого Владивостока
«Это по любви... »: романтические истории старого Владивостока
«Это по любви... »: романтические истории старого Владивостока
«Это по любви... »: романтические истории старого Владивостока

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лидия Н.
Лидия Н.
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Лидия Н. проводит ещё 1 экскурсию

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