Во Владивостоке есть всё и даже если чего-то нет, то здесь это обязательно придумают! Так, во Владивостоке есть свои собственные Мастер и Маргарита, Роковой любовник или загадочный призрак Несчастной любви. Участникам этой экскурсии 🧭 предстоит прогуляться 👣 по тихим и уютным улочкам Владивостока Почтовый переулок и ул. Пушкинская. Это создаст самую подходящую атмосферу для того, чтобы поговорить о тяготах и прелестях жизни дам, оказавшихся на краю света в числе первых, о страстях, кипевших в эпоху рассвета дуэльных кодексов, о верности и достоинстве, и, уж точно, о вере, любви и надежде.
Что входит
Пешеходная прогулка
Что не входит
Трансфер
Личные расходы
Начало
🚩 Арка Цесаревича. Ул. Петра Великого, 6.
Место завершения
🏁 Ул. Пушкинская, 33
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.