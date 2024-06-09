Мы посетим местный Океанариум, где посмотрим впечатляющее шоу дельфинов, которое понравится и взрослым и детям.
Сразу после этого мы посетим уникальный музей авто-мото старины, где вы сможете сделать много крутых фотографий. Также Вас будет ждать экскурсия по зоопарку Садгород. И в конце пикник у озера, где вы отдохнете после увлекательной экскурсии.
Сразу после этого мы посетим уникальный музей авто-мото старины, где вы сможете сделать много крутых фотографий. Также Вас будет ждать экскурсия по зоопарку Садгород. И в конце пикник у озера, где вы отдохнете после увлекательной экскурсии.
Описание экскурсииЧто вас ждет на экскурсии? Посетив шоу дельфинов в профилактории мы отправимся гулять по территории. После нас будет ждать музей авто-мото старины для проведения нам экскурсии. Далее мы с Вами посетим зоопарк в Садгороде, где мы увидим диких животных, террариум и контактный зоопарк. В завершении нашей экскурсии устроим себе отдых возле озера с утками-мандаринками. Наша прогграмма • Сбор на центральной площади;
- Прибытие в Океанариум, шоу дельфинов;
- Экскурсия в музей авто-мото старины;
- Прогулка в зоопарке Садгород;
- Пикник из собственных продуктов у озера с утками мандаринками;
- Возвращаемся на центральную площадь.
В любое удобное время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Океанариум
- Шоу дельфинов
- Музей авто-мото старины
- Зоопарк Садгород
Что включено
- Программа по маршруту, услуги гида, транспортное сопровождение
Что не входит в цену
- Доп. расходы, личные траты на питание и др.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Завершение: Центральная площадь г. Владивосток (место корректируется)
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо большое, Вам за экскурсию, мне с сыном очень понравилось как гид Дарья провела нам экскурсию. Остались под большим впечатлением 👍👍👍
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Л
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Л
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Т
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