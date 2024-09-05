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Остров Аскольд — место, где в 19 веке добывали золото и воевали за него. Гуляя по нему, вы увидите заброшенные многоэтажные пушки, старый маяк и новенькую часовню. А ещё пятнистых оленей, которые чувствуют здесь себя королями.



По пути к острову мы зайдём на лежбище тюленей — камни Унковского — и в открыточную бухту Мраморная.