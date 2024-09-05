Остров Аскольд — место, где в 19 веке добывали золото и воевали за него. Гуляя по нему, вы увидите заброшенные многоэтажные пушки, старый маяк и новенькую часовню. А ещё пятнистых оленей, которые чувствуют здесь себя королями.
По пути к острову мы зайдём на лежбище тюленей — камни Унковского — и в открыточную бухту Мраморная.
По пути к острову мы зайдём на лежбище тюленей — камни Унковского — и в открыточную бухту Мраморная.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание водной прогулки
Я заберу вас из любого удобного места в городе, и мы на машине доедем до причала, где пересядем на катер. Далее:
- отправимся на камни Унковского смотреть за семейством тюленей, фотографироваться и купаться в чистых водах
- обойдём остров Аскольд с самой красивой стороны, заходя во все гроты и красивые бухты, в которых также можно поплавать
- высадимся на берег и погуляем по острову, любуясь дикими пятнистыми оленями
- зайдём в бухту Мраморная на острове Путятина и соберём зелёные камни на память
Организационные детали
- От Владивостока до посёлка Дунай, где мы пересядем на катер, я отвезу вас на автомобиле Honda Vezel. Дорога в одну сторону займёт около 2 часов
- В качестве приятного бонуса после экскурсии я пришлю вам фото и видео с путешествия
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 190 туристов
Привет! Я родился во Владивостоке, профессионально занимаюсь созданием фото- и видеоконтента и больше всего люблю снимать природу. Мне известны самые красивые места нашего края, и я точно знаю, в какое время их лучше посещать для максимально крутых фотографий!Задать вопрос
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