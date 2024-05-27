1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Владивосток и остров Русский: история, природа и панорамы
Приглашаем в увлекательное путешествие по острову Русский, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: По договоренности
«А еще зарядитесь положительной энергией от голубоглазого хаски Ника, который будет нас сопровождать»
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:30
11 270₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
26 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Увидеть лежбище нерп и сивучей, полюбоваться кекурами и водопадами и отыскать старинный маяк
Начало: В городе Фокино
«понаблюдать за такими местными жителями, как японские бакланы, тюлени, морские львы, нерпы, сивучи, дельфины, акулы и даже киты (опять же, если повезёт)»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
39 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
6 часов
Популярное предложение
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
За яркими снимками - по красивейшим местам Приморского края
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
1491012 674₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока: уникальное путешествие
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией, где вас ждут невероятные встречи и захватывающие виды
Начало: У места вашего проживания во Владивостоке
«Зоопарк «Белый лев»: взрослые — 1000 руб»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1999918 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
Насладиться уединением среди живописной природы, покататься на сапах и искупаться вдали от берегов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4934044 406₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
Начало: Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка
Расписание: 10-11 в любой день по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
Начало: По договоренности
«Вы услышите увлекательные истории про японских интервентов, «серую лошадь» и даже гуляющих в общественных местах тиграх»
Расписание: По договоренности
2 авг в 09:00
90008 100₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
«Затем через здание железнодорожного вокзала, Серая Лошадь мы отправимся прокатиться на горном трамвайчике, восхитившись панорамой на бухту Золотой Рог, мы поспешим на о»
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Прикасаясь к приморью по-новому! Конная прогулка вдоль моря. Изумительные бухты Стеклянная и Шамора
Начало: Кинотеатр Уссури
«Прогулка на лошадях – это прекрасная возможность прикоснуться к Приморью по-новому»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
Начало: По договоренности
«Рыбалка в Уссурийском заливе/ свежий гребешок от капитана»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Катание на хаски с дегустацией вин: эксклюзивный тур в Владивостоке
Исследуйте зимний Владивосток: уникальное катание на санях с хаски и дегустация местных вин
Начало: Согласуем с вами по телефону
«Перед катанием вы побываете в питомнике, где заводчики расскажут вам про особенности поведения и содержания этой дивной породы — хаски»
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Начало: Удобное вам
«Такой выход на рыбалку запомниться довольно на долго, ведь Сима занесена в красную книгу и добыча возможна в ограниченный период времени, поэтому просто пойти и купить её становиться практически невозможным»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По Японскому морю - на прогулочном катере
Отвлечься от рутины и забот на комфортабельном судне со всеми удобствами
Начало: На проспекте 100-летия Владивостока
«Далее по вашему желанию отправимся или на рыбалку, или в одну из лазурных бухт, где вы сможете искупаться и понырять»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
Полюбоваться природой края, посетить военное укрепление и увидеть, как выращивают морепродукты
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия27 мая 2024Всем, всем путешественникам! Увидеть Владивосток можно в любую погоду, если есть такие неравнодушные гиды, как Игорь! Индивидуальный подход, позитивный настрой
- РРоман26 мая 2024Экскурсия очень понравилась Виды великолепные - скалы, животные, птицы - все как в передаче про природу) Трекинг по острову не сложный, но
- ССтанислав24 мая 2024Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно! Игорь полностью подстраивался под наше состояние. Мы были очень активные, подвижные и просились
- ММария21 мая 2024Все было шикарно 😍 Ангелина, по индивидуальным запросам, немного изменила маршрут, за что были очень благодарны! Также Ник (хаски) просто чудо пес, составил нам компанию. и экскурсия была более увлекательная Всем рекомендую 👍🏻
- MMarina21 мая 2024Потрясающая экскурсия (во всех смыслах) с великолепным гидом Екатериной. На полуострове Гамова почти нет дорог, только направления, но это не
- ППавел20 мая 2024Впечатления только положительные!!! Нашему гиду Павлу респект и уважение! Терпеливо, подробно, в тоже время ненавязчиво и одновременно слушая екскурсируемых выдал
- ММаксим16 мая 2024Нам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) и остались очень приятно удивлены
- ЕЕкатерина16 мая 2024Несмотря на то, что экскурсия была в праздник 9 мая, центр города был перекрыт - экскурсовод максимально сделали все возможное,
- ИИлья10 мая 2024" Я из Москвы, на Дальнем Востоке в первый раз. Были на экскурсии с друзьями, компанией, три человека. Великолепно! Ангелина чудесный
- ММарина8 мая 2024Спасибо Константину за обзорную экскурсию. Хорошие впечатления остались после прогулки по миллионке, интересных рассказах об исторических фактах и живописных мест портового города.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Животные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Животные" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 3 800 до 50 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 247 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий во Владивостоке на 2024 год по теме «Животные», 247 ⭐ отзывов, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август