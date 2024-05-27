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и не простой. Нужно готовиться к тому что придется немного устать:) Но, ребята адаптировали маршрут под пожелания - можно погулять подольше и посмотреть больше объектов, можно поменьше - и посмотреть только основные. Мы посмотрели маяки, артиллерийские батареи, наблюдательные пункты, остатки РЛС и техники. На самой высокой точке острова, недавно поставили новую часовню из кедра - к ней, уже подниматься не стали, но уверен что вид оттуда - отличный. На морской части прогулки подходили к лежбищу сивучей и ларг. Их было довольно много, одни с интересом наблюдали за нами, близко подплывали к катеру, а другие с настроенностью смотрели со стороны. Подходили на катере близко, но очень аккуратно и бережно. Мы не купались, так как еще было холодно, но если будете в летнее время - пляж на острове отличный, обязательно берите купальные принадлежности. Смело могу рекомендовать эту экскурсию!