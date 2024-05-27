Экскурсии с животными во Владивостоке

Найдено 15 экскурсий в категории «Животные» во Владивостоке, цены от 3 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
129 отзывов
Владивосток и остров Русский: история, природа и панорамы
Приглашаем в увлекательное путешествие по острову Русский, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: По договоренности
«А еще зарядитесь положительной энергией от голубоглазого хаски Ника, который будет нас сопровождать»
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:30
11 270 за всё до 3 чел.
Из Владивостока - на юг Приморья
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
23 отзыва
Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
26 500 за всё до 3 чел.
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Увидеть лежбище нерп и сивучей, полюбоваться кекурами и водопадами и отыскать старинный маяк
Начало: В городе Фокино
«понаблюдать за такими местными жителями, как японские бакланы, тюлени, морские львы, нерпы, сивучи, дельфины, акулы и даже киты (опять же, если повезёт)»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
39 000 за всё до 4 чел.
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
6 часов
12 отзывов
Популярное предложение
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
За яркими снимками - по красивейшим местам Приморского края
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
1491012 674 за всё до 6 чел.
Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока: уникальное путешествие
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией, где вас ждут невероятные встречи и захватывающие виды
Начало: У места вашего проживания во Владивостоке
«Зоопарк «Белый лев»: взрослые — 1000 руб»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1999918 000 за всё до 3 чел.
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
На парусной яхте - вокруг островов Владивостока
Насладиться уединением среди живописной природы, покататься на сапах и искупаться вдали от берегов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4934044 406 за всё до 4 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
🚤 На катере
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере по Японскому морю
Начало: Стоянка «Вольный шкипер», район Моргородка
Расписание: 10-11 в любой день по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000 за всё до 8 чел.
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
Начало: По договоренности
«Вы услышите увлекательные истории про японских интервентов, «серую лошадь» и даже гуляющих в общественных местах тиграх»
Расписание: По договоренности
2 авг в 09:00
90008 100 за всё до 4 чел.
Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
«Затем через здание железнодорожного вокзала, Серая Лошадь мы отправимся прокатиться на горном трамвайчике, восхитившись панорамой на бухту Золотой Рог, мы поспешим на о»
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 800 за человека
Прикасаясь к приморью по-новому! Конная прогулка вдоль моря. Изумительные бухты Стеклянная и Шамора
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Прикасаясь к приморью по-новому! Конная прогулка вдоль моря. Изумительные бухты Стеклянная и Шамора
Начало: Кинотеатр Уссури
«Прогулка на лошадях – это прекрасная возможность прикоснуться к Приморью по-новому»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 за человека
Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Морской вояж по островам: рыбалка, тюлени, купание и обед от шефа
Начало: По договоренности
«Рыбалка в Уссурийском заливе/ свежий гребешок от капитана»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50 000 за всё до 4 чел.
Катание на голубоглазых хаски и дегустация Приморских вин
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
Катание на хаски с дегустацией вин: эксклюзивный тур в Владивостоке
Исследуйте зимний Владивосток: уникальное катание на санях с хаски и дегустация местных вин
Начало: Согласуем с вами по телефону
«Перед катанием вы побываете в питомнике, где заводчики расскажут вам про особенности поведения и содержания этой дивной породы — хаски»
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Индивидуальная
5 часов
Увлекательная «охота» на рыбу, рыбалка в заливе Петра Великого
Начало: Удобное вам
«Такой выход на рыбалку запомниться довольно на долго, ведь Сима занесена в красную книгу и добыча возможна в ограниченный период времени, поэтому просто пойти и купить её становиться практически невозможным»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 000 за всё до 4 чел.
По Японскому морю - на прогулочном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
По Японскому морю - на прогулочном катере
Отвлечься от рутины и забот на комфортабельном судне со всеми удобствами
Начало: На проспекте 100-летия Владивостока
«Далее по вашему желанию отправимся или на рыбалку, или в одну из лазурных бухт, где вы сможете искупаться и понырять»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000 за всё до 8 чел.
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
Полюбоваться природой края, посетить военное укрепление и увидеть, как выращивают морепродукты
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
9 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
    Всем, всем путешественникам! Увидеть Владивосток можно в любую погоду, если есть такие неравнодушные гиды, как Игорь! Индивидуальный подход, позитивный настрой
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    и незабываемые эмоции, впечатления и конечно же кадры🤩 Живописный маршрут и куча бонусов в виде интересных так сказать укромных от всех глаз мест. Потрясающий день не смотря на дождь и ветер. Спасибо за маленькое волшебное путешествие! 😁

    Всем, всем путешественникам! Увидеть Владивосток можно в любую погоду, если есть такие неравнодушные гиды, как Игорь!
  • Р
    Роман
    26 мая 2024
    Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
    Экскурсия очень понравилась Виды великолепные - скалы, животные, птицы - все как в передаче про природу) Трекинг по острову не сложный, но
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    и не простой. Нужно готовиться к тому что придется немного устать:) Но, ребята адаптировали маршрут под пожелания - можно погулять подольше и посмотреть больше объектов, можно поменьше - и посмотреть только основные. Мы посмотрели маяки, артиллерийские батареи, наблюдательные пункты, остатки РЛС и техники. На самой высокой точке острова, недавно поставили новую часовню из кедра - к ней, уже подниматься не стали, но уверен что вид оттуда - отличный. На морской части прогулки подходили к лежбищу сивучей и ларг. Их было довольно много, одни с интересом наблюдали за нами, близко подплывали к катеру, а другие с настроенностью смотрели со стороны. Подходили на катере близко, но очень аккуратно и бережно. Мы не купались, так как еще было холодно, но если будете в летнее время - пляж на острове отличный, обязательно берите купальные принадлежности. Смело могу рекомендовать эту экскурсию!

    Экскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравиласьЭкскурсия очень понравилась
  • С
    Станислав
    24 мая 2024
    Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
    Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно! Игорь полностью подстраивался под наше состояние. Мы были очень активные, подвижные и просились
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    везде, он поддерживал наши затеи и мы отклонялись от маршрута. Было огненно! Самый большой плюс, что у него есть Дрон и получились офигенные кадры. Я рискнула и искупалась в холодной воде, зато кааак красиво! Игорь очень доброжелательный и отзывчив. Помог нам и в личных вопросах т. к мы не местные!

    Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно!Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно!Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно!
  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
    Все было шикарно 😍 Ангелина, по индивидуальным запросам, немного изменила маршрут, за что были очень благодарны! Также Ник (хаски) просто чудо пес, составил нам компанию. и экскурсия была более увлекательная Всем рекомендую 👍🏻
  • M
    Marina
    21 мая 2024
    Из Владивостока - на юг Приморья
    Потрясающая экскурсия (во всех смыслах) с великолепным гидом Екатериной. На полуострове Гамова почти нет дорог, только направления, но это не
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    препятствие для такого отличного водителя как Катя. Благодаря ее мастерству мы добрались до всех объектов нашего маршрута и увидели незабываемые пейзажи, услышали интересный рассказ. Стоит отметить, что для этого маршрута нужна достаточно хорошая физическая подготовка, иначе самые интересные места будут недоступны. Спасибо большое организаторам и Екатерине лично.

  • П
    Павел
    20 мая 2024
    Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
    Впечатления только положительные!!! Нашему гиду Павлу респект и уважение! Терпеливо, подробно, в тоже время ненавязчиво и одновременно слушая екскурсируемых выдал
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    огромномный обьем информации, но понятно и удобоваримо!! Конечно времени было маловато (4 с лишним часа!!), всего что хотелось не успели, поэтому мы уверены в следующее наше посещение Владивостока однозначно продолжим общение с вашей компанией и желательно с гидом Павлом!! А вообще нам понравились люди во Владивостоке!!

  • М
    Максим
    16 мая 2024
    Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
    Нам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) и остались очень приятно удивлены
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    продуманностью деталей тура и комбо - набором различных локаций для отдыха и прогулок. Классно, когда ты имеешь возможность одновременно оказаться в воде (перейти море вброд), забраться на видовые красоты, рассмотреть нюансы выращивания морекультуры и даже их попробовать и многое-многое другое! Игорь отличается высокой пунктуальностью, знанием местности и, главное, умением поддерживать интересную беседу с хорошим чувством юмора! Это был идеальный день для отдыха на природе! Очень рекомендуем всем именно этот тур!

    Нам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) и
  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
    Несмотря на то, что экскурсия была в праздник 9 мая, центр города был перекрыт - экскурсовод максимально сделали все возможное,
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    чтобы можно было посмотреть все запланированные места в городе. Отдельное спасибо экскурсоводу Роману-поэту - интересно рассказывал о городе, фотографировал на разных интересных локациях.

  • И
    Илья
    10 мая 2024
    Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
    " Я из Москвы, на Дальнем Востоке в первый раз. Были на экскурсии с друзьями, компанией, три человека. Великолепно! Ангелина чудесный
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    гид, влюблённый в своё дело. Ник- настоящий компаньон. Важно было, что Ангелина, легко перестравивала программу под наши потребности, создавала классную атмосферу, подобрала отличные локации и их очерёдность. Ощущение что путешествуешь с хорошим другом. От души рекомендую! Восторг от красот и атмосферы"

  • М
    Марина
    8 мая 2024
    «Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
    Спасибо Константину за обзорную экскурсию. Хорошие впечатления остались после прогулки по миллионке, интересных рассказах об исторических фактах и живописных мест портового города.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Животные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
  2. Из Владивостока - на юг Приморья
  3. Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
  4. Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
  5. Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
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