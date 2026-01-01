Описание тура
Организационные детали
Оплата чаще всего возможна картой или переводом, но рекомендуется иметь при себе 2000–3000 ₽ наличными.
Программа гибкая и может корректироваться в зависимости от погодных условий, состояния дорог и других факторов.
Программа тура по дням
Озеро, историческая скала, бухта Дубовая, вечер у костра с гитарой
В 7:00 начнётся наше приключение — отправимся на внедорожнике в посёлок Кавалерово, где нас ждёт карьер с озером завораживающего цвета. Вода здесь настолько бирюзовая, что кажется, будто это другая планета. К обеду, ориентировочно в 13:30, заедем в кафе. Затем побываем у скалы, где, по легенде, Арсеньев впервые встретил Дерсу Узала — здесь сделаем фото на фоне исторического ландшафта.
После — дорога к одной из самых фотогеничных бухт Приморья — Дубовой. Вы сможете прочувствовать атмосферу уединённого побережья, ставшего визитной карточкой региона. Ближе к вечеру прибудем на базу, где в 20:00 нас ждёт ужин — ароматный шашлык или рыба, приготовленные на мангале. Завершим день дружескими посиделками с гитарой у костра.
Маяк Балюзек, мыс Четырёх скал и Самоварка
После завтрака в 8:30 и коротких сборов, в 9:00 направимся к маяку Балюзек — одному из самых фотогеничных маяков Приморского края, стоящему на краю земли, где океан встречается со скалами.
В 13:00 продолжим путь к знаменитому мысу Четырёх скал — месту с фантастическими морскими пейзажами, которое претендует на звание самой живописной локации региона. Здесь устроим обед на свежем воздухе или заглянем в кафе по пути, в зависимости от настроения и маршрута.
Далее по программе — скальный массив Самоварка. Если позволит состояние дороги, поднимемся выше — к верхнему уровню Мокрушенской пещеры. Эти природные объекты славятся мощной энергетикой и загадочными формами. Вернёмся к ужину около 19:30.
Пляжи и бухты северной части Приморья
В 9:00 отправимся к финальной точке маршрута. Нас ждут побережья — бухта Тасовая, Петрова или Кит, а при благоприятных условиях — и бухта Тачингоуза. Будет возможность осмотреть бухту с воды на сапах (аренда сапов обсуждается заранее, до начала тура).
Если же погодные и дорожные условия окажутся менее подходящими, совершим выезд к смотровой площадке «Парк Драконов» в селе Чистоводное, где полюбуемся уникальным природным ландшафтом со скалами, напоминающими сказочных гигантов.
В 14:00 приедем в выбранную локацию, чтобы погулять, искупаться (по погоде) и пофотографироваться. Около 17:00-18:00 начнём обратный путь во Владивосток. Вернёмся в город примерно к 23:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|32 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Владивостока и обратно
- Питание (стоимость в кафе - от 500 ₽)
- Закупка продуктов - по розничным ценам в магазинах
- Аренда дополнительного снаряжения по согласованию
- Возможно расширение программы до 4 дней с увеличением стоимости на 10 000 ₽. При 4-дневном формате добавляются: бухта Тачингоузу или Кит, Парк Драконов, бухта Тасовая, Валентин или Петрова (в зависимости от ситуации)
- Стоимость индивидуального тура - от 100 000 ₽