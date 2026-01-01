Автотур по северной части Приморья в мини-группе

Побывать в живописных бухтах, полюбоваться причудливыми скалами и посмотреть на маяк на краю обрыва
Представьте, как вы стоите у кромки бирюзового озера или вдыхаете солёный запах моря, а вокруг — никого! Я покажу вам самые впечатляющие места северного Приморья. Вы увидите скалу, где, по
читать дальше

легенде, Арсеньев впервые повстречал Дерсу Узала.

Побываете в фотогеничной бухте Дубовая, ставшей символом региона, и других знаковых локациях побережья.

Вас ждёт маяк Балюзек на краю земли, фантастический мыс Четырёх скал, дикая Самоварка и знаменитый «Парк Драконов» с причудливыми скальными образованиями.

Пикники на свежем воздухе, морские горизонты, вечер с гитарой у костра — это будет настоящая перезагрузка и единение с нетронутой природой.

Описание тура

Организационные детали

Оплата чаще всего возможна картой или переводом, но рекомендуется иметь при себе 2000–3000 ₽ наличными.

Программа гибкая и может корректироваться в зависимости от погодных условий, состояния дорог и других факторов.

Программа тура по дням

1 день

Озеро, историческая скала, бухта Дубовая, вечер у костра с гитарой

В 7:00 начнётся наше приключение — отправимся на внедорожнике в посёлок Кавалерово, где нас ждёт карьер с озером завораживающего цвета. Вода здесь настолько бирюзовая, что кажется, будто это другая планета. К обеду, ориентировочно в 13:30, заедем в кафе. Затем побываем у скалы, где, по легенде, Арсеньев впервые встретил Дерсу Узала — здесь сделаем фото на фоне исторического ландшафта.

После — дорога к одной из самых фотогеничных бухт Приморья — Дубовой. Вы сможете прочувствовать атмосферу уединённого побережья, ставшего визитной карточкой региона. Ближе к вечеру прибудем на базу, где в 20:00 нас ждёт ужин — ароматный шашлык или рыба, приготовленные на мангале. Завершим день дружескими посиделками с гитарой у костра.

2 день

Маяк Балюзек, мыс Четырёх скал и Самоварка

После завтрака в 8:30 и коротких сборов, в 9:00 направимся к маяку Балюзек — одному из самых фотогеничных маяков Приморского края, стоящему на краю земли, где океан встречается со скалами.

В 13:00 продолжим путь к знаменитому мысу Четырёх скал — месту с фантастическими морскими пейзажами, которое претендует на звание самой живописной локации региона. Здесь устроим обед на свежем воздухе или заглянем в кафе по пути, в зависимости от настроения и маршрута.

Далее по программе — скальный массив Самоварка. Если позволит состояние дороги, поднимемся выше — к верхнему уровню Мокрушенской пещеры. Эти природные объекты славятся мощной энергетикой и загадочными формами. Вернёмся к ужину около 19:30.

3 день

Пляжи и бухты северной части Приморья

В 9:00 отправимся к финальной точке маршрута. Нас ждут побережья — бухта Тасовая, Петрова или Кит, а при благоприятных условиях — и бухта Тачингоуза. Будет возможность осмотреть бухту с воды на сапах (аренда сапов обсуждается заранее, до начала тура).

Если же погодные и дорожные условия окажутся менее подходящими, совершим выезд к смотровой площадке «Парк Драконов» в селе Чистоводное, где полюбуемся уникальным природным ландшафтом со скалами, напоминающими сказочных гигантов.

В 14:00 приедем в выбранную локацию, чтобы погулять, искупаться (по погоде) и пофотографироваться. Около 17:00-18:00 начнём обратный путь во Владивосток. Вернёмся в город примерно к 23:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник32 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом на протяжении всего тура
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Владивостока и обратно
  • Питание (стоимость в кафе - от 500 ₽)
  • Закупка продуктов - по розничным ценам в магазинах
  • Аренда дополнительного снаряжения по согласованию
  • Возможно расширение программы до 4 дней с увеличением стоимости на 10 000 ₽. При 4-дневном формате добавляются: бухта Тачингоузу или Кит, Парк Драконов, бухта Тасовая, Валентин или Петрова (в зависимости от ситуации)
  • Стоимость индивидуального тура - от 100 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, 7:00. Первый пункт сбора - пл. Борцов, далее - Некрасовский путепровод, фабрика «Заря», остановки по городу
Завершение: Владивосток, 23:00. Едем по обратному маршруту 1-го дня, возможен заезд в аэропорт
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 24 туристов
Я Роман. С 2014 года занимаюсь тем, что показываю людям красивые природные локации, которые когда-то меня впечатлили и очень нравятся сейчас. Путешествую с 10 лет по России и немного по
читать дальше

миру, в хороших отелях и с палаткой, налегке и с рюкзаком, по бездорожью и хайвею. Образование соответствует любимому делу — туризм, гостиничное дело. Приморье и Байкал — мой конёк! Собрал вокруг себя единомышленников — гидов и водителей действительно проходимого и подходящего транспорта. Получилась команда профессионалов любимого дела, которым мы горим со всей душой!

