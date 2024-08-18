Найдено 3 тура в категории « Приморский край » во Владивостоке, цены от 70 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе 🏄 SUP-прогулки Авторский тур 8 дней Из Владивостока к заповедным локациям, затерянным островам и тюленям Покататься на фуникулёре и сапах, посетить мореферму и лотосовое озеро и рассмотреть заброшки Начало: Аэропорт Владивостока, первая половина дня 129 000 ₽ за человека 🚗 На машине Авторский тур 5 дней Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края Начало: Владивосток, аэропорт, утро 88 000 ₽ за человека 🛥 На яхте Авторский тур 8 дней От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю Исследовать бухты на яхте, увидеть плавучий космодром и встретить тюленей Начало: Владивосток, яхт-клуб МГУ имени Невельского, 10:00 70 000 ₽ за человека Все туры Владивостока

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Приморский край»

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