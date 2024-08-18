Туры из Владивостока по Приморскому Краю

Найдено 3 тура в категории «Приморский край» во Владивостоке, цены от 70 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Владивостока к заповедным локациям, затерянным островам и тюленям
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
8 дней
Из Владивостока к заповедным локациям, затерянным островам и тюленям
Покататься на фуникулёре и сапах, посетить мореферму и лотосовое озеро и рассмотреть заброшки
Начало: Аэропорт Владивостока, первая половина дня
18 авг в 10:00
129 000 за человека
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Начало: Владивосток, аэропорт, утро
26 июня в 10:00
2 окт в 10:00
88 000 за человека
От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
Исследовать бухты на яхте, увидеть плавучий космодром и встретить тюленей
Начало: Владивосток, яхт-клуб МГУ имени Невельского, 10:00
28 июня в 10:00
6 июля в 10:00
70 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Приморский край»

Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Из Владивостока к заповедным локациям, затерянным островам и тюленям
  2. Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
  3. От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Полуостров Гамова
  3. Сафари-парк
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Приморский край" можно забронировать 3 тура от 70 000 до 129 000.
Забронируйте тур во Владивостоке на 2024 год по теме «Приморский край», цены от 70000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам