2 день

Экскурсия «Вокруг острова Русский»

Завтрак в гостинице.

10:00 Посадка во внедорожник, начало экскурсии «Вокруг острова Русский». Приготовьтесь к настоящему приключению по заснеженному острову!

Наш маршрут проложен по живописным дорогам, которые зимой превращаются в настоящие ледяные трассы.

Вы увидите величественные мосты – Золотой и Русский, словно парящие над замерзшим морем, посетите Поспеловский форт и узнаете тайны Владивостокской крепости, а также прокатитесь вдоль заснеженной бухты Новик, мимо старинного мужского монастыря, поднимитесь на форт №9, откуда открывается захватывающий вид на острова архипелага императрицы Евгении, полюбуетесь мощью артиллерийских береговых батарей, застывших во времени русско-японской войны и насладитесь зимними видами на остров Шкота и бухты Джигит и Холулай.

Проходимый транспорт и опытные водители гарантируют вам безопасность и незабываемые впечатления!

Окончание экскурсии в 16:00.

