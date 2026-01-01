Четыре зимних истории Владивостока

Приглашаем вас в увлекательный тур-приключение по Приморью! В этом туре вас ждёт насыщенная программа, где каждый день — это увлекательное путешествие и возможность насладиться потрясающими панорамами, а также узнать много нового благодаря гидам-собеседникам.

Вас ждут заснеженные сопки Владивостока, ледяные узоры острова Русский, загадочная уссурийская тайга, замёрзшие водопады, изумрудное Японское море и возможность увидеть дальневосточного леопарда.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток. Экскурсия «Пять сопок Владивостока»

Прибытие во Владивосток.

Самостоятельный трансфер в гостиницу.

Гарантированное заселение в номер с 14:00!

15:00–19:00 Экскурсия «Пять сопок Владивостока».

Владивосток – удивительный город с уникальным ландшафтом. Жилые кварталы тесно зажаты между высокими сопками и морем. С вершин открывается просто невероятная панорама.

Узнайте захватывающие истории, связанные с каждой из этих вершин, и почувствуйте себя птицей, парящей над зимним Владивостоком!

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия «Вокруг острова Русский»

Завтрак в гостинице.

10:00 Посадка во внедорожник, начало экскурсии «Вокруг острова Русский». Приготовьтесь к настоящему приключению по заснеженному острову!

Наш маршрут проложен по живописным дорогам, которые зимой превращаются в настоящие ледяные трассы.

Вы увидите величественные мосты – Золотой и Русский, словно парящие над замерзшим морем, посетите Поспеловский форт и узнаете тайны Владивостокской крепости, а также прокатитесь вдоль заснеженной бухты Новик, мимо старинного мужского монастыря, поднимитесь на форт №9, откуда открывается захватывающий вид на острова архипелага императрицы Евгении, полюбуетесь мощью артиллерийских береговых батарей, застывших во времени русско-японской войны и насладитесь зимними видами на остров Шкота и бухты Джигит и Холулай.

Проходимый транспорт и опытные водители гарантируют вам безопасность и незабываемые впечатления!

Окончание экскурсии в 16:00.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Сафари-парк. Национальный парк «Земля леопарда». Кравцовские водопады

Завтрак.

Выселение из гостиницы Владивостока.

Следующую ночь вы проведёте в уютной гостинице Хасанского района ближе к природе.

Возьмите с собой на маршрут только необходимые вещи, основной багаж оставьте в камере хранения вашей гостиницы.

09:00 Сбор на центральной площади Борцов Революции. Мы отправляемся в настоящую зимнюю сказку – в гости к диким животным уссурийской тайги.

Переезд в Шкотовский район (около 1,5 часов). Насладитесь живописными зимними пейзажами.

Экскурсия по знаменитому Сафари-парку.

В Сафари-парке вы увидите:

  • грациозных амурских тигров и редчайших дальневосточных леопардов, которых можно будет наблюдать с виадука, без решеток и клеток;
  • милых гималайских медведей и пятнистых оленей, с которыми можно будет пообщаться поближе;
  • хищных зверей и птиц, живущих в условиях, максимально приближенных к естественным;
  • ручных обитателей парка (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики), которые сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом (корм для копытных выдается бесплатно).

Обед включен в стоимость. Подкрепитесь перед новыми приключениями!

Продолжаем путешествие на юг Приморского края, в национальный парк «Земля леопарда».

Экскурсия по заснеженной тайге к каскаду замерзших Кравцовских водопадов займет около 1.5 часов. Красивые фотографии на память.

К 18:30 Прибытие в поселок Барабаш.

Ужин в кафе.

Размещение в комфортабельной гостинице национального парка «Центральная усадьба».

Отдохните после насыщенного дня!

Просмотр познавательного фильма про дальневосточных леопардов. Узнайте больше о жизни этих удивительных животных.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Полуостров Гамова. Морской заповедник

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, выселение из гостиницы.

Сегодня вас ждет незабываемое путешествие в самый красивый уголок Приморья – на полуостров Гамова. Зимой это место превращается в настоящую сказку, где заснеженные скалы, вечнозеленые сосны и лазурное море создают неповторимую атмосферу.

Остановитесь на видовых площадках, чтобы полюбоваться панорамами заснеженных островов, мысов, бухт и пляжей Восточного участка Дальневосточного морского заповедника.

Согрейтесь горячим чаем и перекусите во время обеда-пикника в ланч-боксе.

Прогуляйтесь вдоль побережья полуострова, любуясь заснеженными скалами и видом на легендарный островок «Томящегося сердца».

Познакомьтесь с домом-замком в пос. Витязь и узнайте историю семьи Янковских – пионеров освоения Приморья.

Возвращение во Владивосток около 21:00, размещение в гостинице.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Завершение программы

Завтрак.

Выезд из гостиницы до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице во Владивостоке (3 ночи) и в Хасанском районе (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость тура
Одноместное 70 750
Двухместное56 850
Трёхместное55 300

Размещение во Владивостоке: базовая гостиница «Экватор» 3*, аналогичная «Версаль» 3*.

Размещение в Хасанском районе: гостиница национального парка «Центральная усадьба» (пос. Барабаш), двухместные номера с душем и туалетом.

Варианты проживания

Гостиница «Экватор» 3

3 ночи

Гостиница «Экватор» расположена во Владивостоке, неподалеку от набережной Японского моря. Здесь для гостей представлен широкий спектр услуг.

К размещению гостей представлены комфортные и уютные номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В каждой категории есть собственная ванная комната. На территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi.

Вкусно и сытно поесть можно в местном кафе-гостиной либо в ресторане. Поблизости есть различные магазины, супермаркеты и точки быстрого питания.

В шаговой доступности — кинотеатр «Океан», памятник адмиралу Макарову. Расстояние до аэропорта составляет примерно 38 километров.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Версаль» 3

3 ночи

Отель «Версаль» расположен во Владивостоке. Для отдыхающих предоставляются все условия для размещения в сочетании с высоким уровнем обслуживания.

Уютные номера выполнены в классическом стиле и светлых тонах, что позволяет почувствовать комфорт в период размещения. Все комнаты оснащены необходимой мебелью и техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В номерах имеется мини-холодильник. Доступна доставка еды и напитков специализированными службами. В непосредственной близости имеются продуктовые магазины, рестораны и кафе.

За территорией отеля проживающие могут отправиться на пешие прогулки по природным паркам. Неподалеку расположен дельфинарий для посещения всей семьей. Расстояние до международного аэропорта составляет около 450 км, до ж/д вокзала — менее 3 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница национального парка «Центральная усадьба»

1 ночь

Размещение в комфортабельной гостинице национального парка «Центральная усадьба».

Двухместные номера с душем и туалетом, ТВ, Wi-Fi, холодильником, чайником, феном.

Обратите внимание! При гостинице нет кафе. Организуется доставка завтраков из ближайшей точки питания.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице Владивостока (3 ночи) и в Хасанском районе (1 ночь)
  • Питание, указанное в программе (завтраки со второго дня тура, 2 обеда, 1 ужин)
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансферы от/до аэропорта: аэропорт-отель - 2700 руб. гостиница-аэропорт - 2200 руб
Место начала и завершения?
Г. Владивосток
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для зимних экскурсий и активного отдыха необходима удобная спортивная одежда, теплая обувь на рифленой подошве, запасные варежки и носки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право на незначительные изменения в программе для вашего комфорта и безопасности.

Время отправления на экскурсии может быть изменено.

Возможна замена экскурсий на равноценные при сохранении общего объема программы.

Как добраться из/в аэропорт?

Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева расположен на удалении 44 км от приморской столицы и в 5 км от центра города Артема.

Добраться из Владивостока в аэропорт можно несколькими способами, но мы расскажем о самых комфортных вариантах.

Такси «Максим», UBER, Яндекс.

Если вы пользуетесь этими сервисами, в настройках меняете локацию города на Владивосток и делаете заявку.

В аэропорту стойка заказа такси расположена на 1 этаже на выходе из здания аэровокзала («Максим», «Примавтолайн», стоимость 1500–2000 руб.).

«Аэроэкспресс» (фирменная электричка).

Владивосток (ж/д вокзал) – аэропорт: 07:01, 09:02, 10:05, 10:50, 11:52, 13:11, 16:22 и 18:03.

Аэропорт – Владивосток: 07:40, 08:41, 10:40, 11:28, 12:30, 14:05, 14:55, 18:00.

Стоимость проезда 280 рублей, в пути 54 минуты.

Информацию об оперативных изменениях в расписании электропоездов уточняйте в справочной службе.

Автобус:

  • аэропорт – ж/д вокзал № 107: 08:15, 12:30, 15:55. Остановка расположена напротив выхода из терминала.
  • аэропорт – ж/д вокзал № 506 (ежедневно): 09:45, 12:45; № 506 (понедельник-пятница): 08:05, 08:35, 09:05, 11:05, 13:05.
Что ещё нужно знать перед отправлением в тур?

Чтобы полностью адаптироваться к местному времени (+ 7 часов от Москвы) и отдохнуть перед началом приключений, рекомендуем прибыть во Владивосток за 1 день до начала тура или забронировать ночной перелёт и дополнительно оплатить ранний заезд в гостиницу.

Размещение во Владивостоке: базовая гостиница «Экватор» 3* (аналогичная «Версаль» 3*).

Внедорожники на маршруте – высокие, проходимые, почти «танки», при посадке в салон нужно будет поднимать высоко ноги, подсадим.

В Приморском крае климат муссонный. Зима солнечная, высокое голубое небо, берите солнечные очки. Снега почти нет, выпадает 3–4 раза за зиму.

Средняя температура воздуха -10–20°C. Имея тёплую одежду и не скользящую обувь, у нас приятно совершать зимние прогулки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

