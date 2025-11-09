Мои заказы

Круиз по Японскому морю: Владивосток - Сахалин

Круиз по Японскому морю
Вас ожидает незабываемое путешествие по Японскому морю на борту экспедиционного судна! В течение семи дней вы будете исследовать побережье Приморского края, каждый день совершая высадки.

В программе предусмотрены увлекательные треккинги по
заповедным территориям, где вы получите возможность встретить экзотических животных и увидеть уникальные растения. Морские прогулки на лодках «Зодиак» позволят вам увидеть лежбища сивучей и птичьи базары.

Для любителей активного отдыха в Японском море есть множество возможностей: вы сможете заняться каякингом, SUP-сёрфингом или снорклингом. Тёплые и прозрачные воды этого региона отлично подходят для этих видов активного отдыха.

Круиз по Японскому морю: Владивосток - Сахалин
Круиз по Японскому морю: Владивосток - Сахалин
Круиз по Японскому морю: Владивосток - Сахалин
Ближайшие даты:
22
июн

Программа тура по дням

1 день

Начало морского путешествия. Движение на юго-запад

Выход из порта в 14:00.

Встречаемся в порту Владивостока и занимаем каюты на «Профессоре Хромове».

Первые два дня плывём на юго-запад.

Ближайший пункт назначения — остров Большой Пелис. Географически он входит в архипелаг Римского-Корсакова (названный не в честь знаменитого композитора, а в честь его старшего брата — мореплавателя, сделавшего большой вклад в исследование дальневосточного побережья).

Административно — в Дальневосточный морской заповедник, единственный в России природный резерват, почти всю площадь которого составляет акватория.

Это не значит, что на берегу здесь нечего смотреть!

И дело не только в завораживающих пейзажах. Из 5,5 тыс. животных и растений заповедника больше половины обитают, гнездятся и растут на суше.

Опознать и оценить краснокнижные виды нам помогут сотрудники заповедника.

Начало морского путешествия. Движение на юго-запад

2 день

Остров Большой Пелис. Маяк Гамов и бухта Опасная

Дальневосточный заповедник состоит из четырёх районов, находящихся на расстоянии друг от друга и имеющих разный природоохранный статус.

Остров Большой Пелис относится к зоне полной заповедности, а в юго-западном углу её буферной зоны красуется маяк Гамов.

Одноимённый маяку мыс впервые обнаружил в середине XIX века фрегат «Паллада» — тот самый, на борту которого великий литератор Иван Гончаров совершил экспедицию из Кронштадта на Дальний Восток.

Построенный больше столетия назад маяк Гамов сегодня значится под номером один в реестре российских маяков и является самым южным в стране.

Поросшие соснами скалистые берега подходят для любителей хайкинга: каждая точка предлагает новый угол зрения на маяк, мыс и примыкающую к нему бухту Опасную.

Как и вчера, часть группы может пешим прогулкам предпочесть удовольствия дикого пляжа и водные виды спорта.

Остров Большой Пелис. Маяк Гамов и бухта Опасная

3 день

Залив Петра Великого, остров Аскольд

Начинаем движение на восток.

Пересекаем громадный залив Петра Великого и подплываем к подковообразному (чтобы в этом убедиться, посмотрите на карту) острову Аскольд.

Как и другие острова Приморского края, Аскольд славен зелёными лугами, обрывистыми берегами и бесконечной морской синью. Но есть и свои особенности.

Здесь обитает крупная популяция пятнистых оленей — и мы надеемся встретиться с одним из этих красавцев.

На мысе Елагина недалеко друг от друга находятся целых два маяка — старый и новый.

До середины XX века на острове добывалось золото, о чём сегодня напоминает заброшенный приисковый посёлок.

А ещё туманы здесь столь густы и набегают так внезапно, что в период напряжённых отношений с Японией местный гарнизон обустроил туманный пост — наблюдательную позицию, которая находится ниже уровня тумана и позволяет видеть противника издалека в любую погоду.

Залив Петра Великого, остров Аскольд

4 день

Остров Петрова

Двигаясь вдоль побережья Приморского края, прибываем на остров Петрова.

Остров — часть огромного Лазовского заповедника, созданного для защиты уссурийских (то есть относящихся к окрестностям реки Уссури, этим словом обозначают южную часть Дальнего Востока России) лесов и их обитателей.

Остров находится в каких-то 700 метрах от берега, но из-за удалённости от цивилизации и регулирования туристического потока здесь бывает всего несколько тысяч человек в год.

Главная достопримечательность острова — реликтовая тисовая роща.

Она так отличается от любых других типов леса, что гостям заповедника предлагают войти в неё с закрытыми глазами и, открыв их, почувствовать, как по спине побежали мурашки.

Среди других растений острова: диморфант, рододендрон, бархат, аралия, корейская сосна, маньчжурская берёза и монгольский дуб.

В материковой части заповедника местный гид расскажет нам об амурских тиграх и покажет их следы.

Ближе к вечеру насладимся отдыхом на безлюдном пляже, украшенном сказочной красоты нерукотворными арт-объектами — каменными останцами.

Остров Петрова

5 день

Бухта Рудная

Самая восточная точка нашего маршрута на побережье Приморского края — залив Владимира.

Подходя к нему, мы ахнем при виде ещё одной незаурядной природной достопримечательности — мыса Четырёх скал.

Сам залив довольно просторен: он состоит из целых трёх бухт, на берегу есть небольшие посёлки.

Каменистые пляжи здесь чередуются с песчаными, возле кромки воды можно обнаружить россыпи крупных ракушек морского гребешка.

Любители снорклинга, каякинга, SUP-бординга и рыбалки могут остаться здесь, а всем прочим мы предлагаем подняться к маяку на мысе Балюзек.

Мало того что сам маяк чудо как живописен, так ещё гостеприимный смотритель расскажет о своей работе и жизни в пространстве между морем и небом.

Бухта Рудная

6 день

Остров Монерон

Мы совершаем самый большой переход в нашей экспедиции (около 250 морских миль) и прибываем на остров Монерон.

Вся его территория отдана природному парку, где нашлось место изумрудным лугам и высоким скалистым берегам, водопадам и гротам.

А уж по прозрачности воды Монерон побьёт любой мировой дайв-сайт: просто примостившись на отвесном берегу, можно наблюдать за тем, что происходит на глубине в 30−40 метров.

Если вы любите снорклинг, погружений на Монероне вы не забудете никогда.

Те, кто предпочитает культурный туризм, могут окунуться ещё и в историю острова: здесь есть и старинная японская телеграфная станция, и загадочный «мост из ниоткуда в никуда».

А яркую точку в конце дня и путешествии в целом поставят морские экскурсии на «Зодиаках» к шумным птичьим базарам и лежбищам тюленей.

Остров Монерон

7 день

Завершение морского путешествия

Организуем трансфер из порта Корсаков в Южно-Сахалинск и тепло прощаемся.
До новых встреч на борту «Профессора Хромова»!

Завершение морского путешествия


Проживание

В туре предусмотрено проживание в каютах пассажирского экспедиционного судна «Профессор Хромов».

Стоимость тура в зависимости от размещения, руб:

КаютаЦена за каютуЦена за место с подселением
Люкс до 2 человек2 360 000
Люкс до 3 человек3 530 000
Мини-люкс до 2 человек1 950 000
Мини-люкс до 3 человек2 900 000
Супериор+ (1-2 человека)1 425 000
Супериор (1-2 человека)1 240 000
Стандарт двухместный (до 2х человек)980 000490 000
Стандарт трёхместный (до 3х человек)1 320 000440 000

Круиз проходит на пассажирском экспедиционном судне «Профессор Хромов», предназначенном для полярных и океанографических исследований.

Судно построено на верфи в Финляндии и благодаря высокому ледовому классу UL пригодно для прохождения труднодоступных мест в сложных погодных условиях.

На борту находится:

  • библиотека;
  • конференц зал и кинозал;
  • 2 ресторана;
  • бар;
  • сауна;
  • медицинский кабинет;
  • капитанский мостик;
  • 23 каюты категорий «люкс судовладельца», «мини-люкс», «супериор плюс», «супериор» и «стандарт».

Характеристики судна:

  • 71 метр в длину;
  • 13 метров в ширину;
  • 14 узлов максимальная скорость;
  • до 44-46 туристов;
  • 22 члена экипажа.
Фото проживания

Варианты проживания

Каюта категории «Люкс»

6 ночей

Количество кают: 1.

Площадь: 27 м².

Вместимость: до 3 пассажиров.

В каюте:

  • окна на две стороны;
  • двуспальная кровать в отдельной зоне;
  • гостиная с диваном;
  • письменный стол;
  • шкаф;
  • тумбочки;
  • санузел.
Каюта категории «Люкс»


Каюта «Мини-люкс»

6 ночей

Количество кают: 2.

Площадь: 18 м².

Вместимость: до 3 пассажиров.

В каюте:

  • окна на одну сторону;
  • двуспальная кровать в отдельной зоне;
  • гостиная с диваном;
  • письменный стол;
  • шкаф;
  • тумбочки;
  • санузел.

Доступно двухместное и трёхместное проживание в каютах категории «мини-люкс». Фотографии в порядке увеличения вместимости в каюте.

Каюта «Мини-люкс»


Каюта «Супериор плюс»

6 ночей

Количество кают: 10.

Площадь: 12 м²

Вместимость: до 2 пассажиров.

В каюте:

  • два спальных места (нижние);
  • письменный стол;
  • шкаф;
  • тумбочки;
  • санузел.
Каюта «Супериор плюс»


Каюта «Супериор»

6 ночей

Количество кают: 2.

Площадь: 12 м².

Вместимость: до 2 пассажиров.

В каюте:

  • два спальных места (нижнее и верхнее);
  • письменный стол;
  • шкаф;
  • тумбочки;
  • санузел.
Каюта «Супериор»


Каюта «Стандарт»

6 ночей

Количество кают: 8.

Площадь: 12 м².

Вместимость: до 2–3 пассажиров.

В каюте:

  • два спальных места;
  • письменный стол;
  • шкаф;
  • тумбочки;
  • умывальник.

Доступно двухместное и трёхместное проживание в каютах категории «стандарт». Фотографии в порядке увеличения вместимости в каюте.

Каюта «Стандарт»


Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер из аэропорта либо оговоренной с организаторами гостиницы города до места посадки на судно в месте старта круиза и обратно
  • Проживание в каюте выбранной категории на судне в течение тура
  • Питание, указанное в программе (трёхразовое питание на борту, доступ к чайной станции и снекам 24/7)
  • Все высадки и экскурсии по программе
  • Оформление пограничных пропусков по маршруту, стоимость всех входных плат в заповедники и объекты показа
  • Участие в мероприятиях на судне: показы фильмов, лекции
  • Экспедиционная куртка
  • Портовые сборы
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты до Владивостока и из Южно-Сахалинска
  • Наземное обслуживание до и после начала круиза (отели, экскурсии)
  • Связь на борту (спутниковый телефон, интернет)
  • Услуги бара (алкогольные и прохладительные напитки, снеки)
  • Прачечная
  • Сувениры
  • Чаевые команде (по желанию)
  • Обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательное снаряжение:

  • высокие трекинговые ботинки и зимние сапоги. Это основная защита ваших ног от травм при передвижении по пересечённой местности, подъёмах в горы по каменистым склонам и крутым спускам. Правильно выбранная обувь — залог комфорта на маршруте. В тур лучше всего брать разношенную обувь, в ином случае настоятельно рекомендуем запастись пластырем.
  • теплая зимняя куртка с мембраной (для северных круизов).
  • дополнительная комфортная пара обуви (кроссовки, ботинки). Вечером после активного дня ноги должны отдыхать, а трекинговые ботинки — сохнуть.
  • непромокаемые штаны и куртка из мембраны. В случае отсутствия таковых дополнительно к верхней одежде обязательно возьмите непромокаемый плащ («дождевик»).
  • на время активной части тура исключите джинсовую ткань, она долго сохнет и непрактична.
    Кофта (флис, Polartec, можно свитер). При выборе кофты важно учитывать тепловые качества, а также свойства быстро сохнуть.
  • два комплекта термобелья или аналог (х/б не подходит). Второй комплект необходим в случае, если первый промок и не успел высохнуть.
  • флисовые перчатки. Для тепла, защиты от дождя, ветра и комаров.
  • носки для трекинга 2–3 пары, 1–2 пары простых носков, 1 пара теплых (максимально исключить х/б). Запасные носки нужны не только на случай загрязнения, но и на случай промокания ног.
  • футболка 2–3 штуки. Футболки синтетические быстрее сохнут.
  • нижнее белье. Белье не должно натирать.
  • зимняя шапка (для северных круизов), бафф, кепка.
  • средства личной гигиены.
  • личная аптечка. Индивидуальные медикаменты рекомендуем взять самостоятельно.
  • небольшой рюкзак не более 35 литров для переноса личных вещей во время радиальных выходов.
  • термос 0,5 л.
  • сланцы для душа и бани.
  • купальные принадлежности.
  • солнцезащитный крем.
  • солнцезащитные очки.
Рекомендуемое снаряжение:
  • треккинговые палки.
  • герметичный мешок для телефона.
  • бахилы (фонарики) на обувь для защиты от попадания мелких камней в ботинок.
  • налобный фонарик.
  • спрей от мошки и комаров и/или накомарник (летом в активностях).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации не входит в стоимость тура, но является обязательной. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Участник обязан оформить страховой полис от несчастного случая на время проведения тура с страховым покрытием, эквивалентным 100 000 USD, и обязательным покрытием медицинской эвакуации на вертолете или любым другим авиатранспортом.

Возможны ли изменения в программе?

Круиз (тур) и все активности будут проходить в труднодоступных и удаленных от цивилизации местах. Без наличия покрытия сетей сотовых операторов. Маршрут, сроки проживания, очередность активностей программы может меняться в зависимости от погодных условий.

Какое будет питание?

Если у вас есть ограничения по питанию (вегетарианство, аллергия и пр.), обязательно необходимо сообщить детали в заявке на бронирование или администратору судна для возможной корректировки меню.

Поставка продуктов на судно осуществляется только в портах, альтернативных вариантов питания на судне нет.

Есть ли опасности в туре?

Участие в туре является потенциально опасным.

Основные виды опасностей:

  1. Удаленность от цивилизации. До ближайшего населенного пункта более 70 км, при этом нет дорог и никакого другого регулярного транспортного сообщения. Помощь придет не быстро.
  2. Сложный ландшафт. Тундра, лесотундра, тайга, болота, густые заросли, курумник, обрывы. Отсутствие оборудованных троп, навигации и связи, повышенные требования к физической подготовке участников. Температура горных озер, рек и ручьев около нуля градусов. Высокий риск получения травм ног, рук и глаз, переохлаждения, а также отставания и потери ориентации в случае самовольного ухода от группы или недостаточной физической готовности.
  3. Высадки и экскурсии по морю на моторных лодках: опасность переохлаждения, намокания и утери личных вещей.
  4. Дикие животные, представляющие опасность для человека: медведи, лисы.
  5. Насекомые: комары, мошка, гнус. Участникам, имеющим аллергию на укусы подобных насекомых, лучше воздержаться от поездки или позаботиться о своем здоровье с учетом этого фактора, а также обязательно поставить в известность организаторов.
  6. Другие опасности автономных путешествий в труднодоступной горной местности в дальневосточной зоне.
Допускается ли в туре курение и алкоголь?

Алкоголь. Во время активной части маршрута (высадки на берег, экскурсии) употребление алкоголя запрещено.

В случае обнаружения участника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения организаторы имеют право отказать туристу в участии в программе.

Алкоголя нет в рационе питания. Если Вам необходим алкоголь, его можно приобрести в баре судна.

Курение. В помещениях и общественных зонах судна курить запрещено. Курение разрешено только в специально отведенных местах. На маршруте курение разрешено только в отдалении от основной группы, не создавая неудобств остальным участникам группы. На большинстве высадок и экскурсий маршруты проходят в охранной зоне заповедника, поэтому выбрасывать окурки запрещено. Если Вы курите в течение дня, заранее позаботьтесь о карманной пепельнице. За засорение природоохранной зоны предусмотрены серьезные штрафы.

Туроператор при реализации настоящего туристского продукта принимает комплекс мер по обеспечению безопасности перевозок в рамках тура. К перевозке туристов допускаются транспортные организации, перевозчики, имеющие применимые в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации разрешения, лицензии, сертификаты на выполнение соответствующего вида перевозок, чья гражданско-правовая ответственность перед пассажирами застрахована в установленном порядке.

Ответственность официальных перевозчиков тура за последствия происшествий, повлекших причинение вреда жизни и здоровью, имуществу туриста, наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Туроператор ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за последствия происшествий, повлекших наступление указанных последствий, в случае оказания туристу услуг по перевозке, транспортных услуг лицом (лицами), не являющимся официальным перевозчиком тура.

Пользование услугами неофициальных перевозчиков должно осуществляться туристом исключительно на свой страх и риск.

При этом туроператор настоятельно рекомендует убедиться в наличии у указанных лиц разрешений на перевозку и произвести проверку по следующим реестрам:

Автобусные перевозки — Реестр лицензий на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (ведется Управлением государственного автомобильного и дорожного надзора (Госавтодорнадзор) Министерства транспорта РФ).

Легковое такси — Реестр выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта РФ (ведется министерством транспорта субъекта РФ).

Воздушные перевозки — Перечень эксплуатантов, имеющих сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок (ведется Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) Министерства транспорта РФ).

Водный транспорт — Реестр лицензий по осуществлению деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров (ведется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Министерства транспорта РФ).

Что необходимо знать про регион?

Рельеф территории определяется положением территории на стыке двух литосферных плит: Тихоокеанской и Евразийской. В результате большую часть территории занимают горы. Горы принадлежат к областям мезозойской и кайнозойской складчатости.

Высшая точка региона – вулкан Ключевская Сопка (4750 м).

Крайний северо-восток занят Чукотским, Корякским и Колымским нагорьями. Анадырское плоскогорье занимает срединное положение между этими нагорьями.

На формирование климата Дальнего Востока оказало влияние его приморское положение. Он располагается в арктическом, субарктическом и умеренном климатических поясах.

Большую роль играет муссонная циркуляция воздушных масс.

Для южной части характерен муссонный климат с большим количеством осадков, большая часть которых выпадает летом. С летними муссонами связаны паводки и наводнения на дальневосточных реках.

Природные ресурсы Дальнего Востока исключительно разнообразны.

Прежде всего, Дальний Восток богат биологическими (морскими и лесными) и минеральными ресурсами.

Разница по времени с Москвой составляет +7 часов для Приморского края, +8 для Сахалинской области и +9 часов для Камчатского края.

Будет ли доступна мобильная связь и интернет?

В городах Владивосток, Южно-Сахалинск, Корсаков, Южно-Курильск, Петропавловск-Камчатский уверенный прием всех крупных операторов сотовой связи: «Теле2», МТС, Билайн, Мегафон.

На судне мобильная связь отсутствует, Wi-Fi – спутниковый, телефония – спутниковая.

В городах есть множество отделений банков и банкоматов, есть круглосуточные банкоматы. Почти в любой розничной точке можно расплатиться картой, наличные могут пригодиться для чаевых в кафе и ресторанах, а также при посещении ремесленных мастерских.

Какой климат на маршруте?

Большая часть маршрутов проходит по Приморскому краю, Сахалинской области и Камчатскому краю, для которых характерен умеренный климат с преобладанием муссонов.

Средняя августа — от +20°C (на юге) до +15°C (на севере); количество осадков: на равнинах — около 600 мм в год, в горах — до 1200 мм в год.

Что ещё важно знать перед отправлением в тур?

При выборе программы активного тура обратите внимание на сложность маршрутов и оцените свои физические возможности. Если есть сомнения – обязательно проконсультируйтесь с менеджером.

Участник обязан сообщить о болезнях, ограничениях или противопоказаниях к участию в туре в заявке на бронирование или администратору судна.

Участник обязан соблюдать правила личной безопасности.

Последовательность дней тура или очередность активностей и оказания услуг может быть изменена, а также произведена замена услуг из-за ухудшения метеоусловий или какой-либо другой причины, влияющей на безопасность маршрута и возможность оказания отдельной услуги. В случае возникновения указанных ситуаций производится замена услуг при соблюдении интересов участника тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

