1 день

Начало морского путешествия. Движение на юго-запад

Выход из порта в 14:00.

Встречаемся в порту Владивостока и занимаем каюты на «Профессоре Хромове».

Первые два дня плывём на юго-запад.

Ближайший пункт назначения — остров Большой Пелис. Географически он входит в архипелаг Римского-Корсакова (названный не в честь знаменитого композитора, а в честь его старшего брата — мореплавателя, сделавшего большой вклад в исследование дальневосточного побережья).

Административно — в Дальневосточный морской заповедник, единственный в России природный резерват, почти всю площадь которого составляет акватория.

Это не значит, что на берегу здесь нечего смотреть!

И дело не только в завораживающих пейзажах. Из 5,5 тыс. животных и растений заповедника больше половины обитают, гнездятся и растут на суше.

Опознать и оценить краснокнижные виды нам помогут сотрудники заповедника.

