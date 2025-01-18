В Виктор Гастрономический тур в Приморский край Организация четко поставлена, вся информация по туру поступала вовремя. Думаем, что ещё раз будем обращаться к этому организатору. Отзыв от Виктора и Лады.

В Вячеслав Гастрономический тур в Приморский край Отзыв об организаторе в двух словах: всё работало без сбоев.

Е Ермолаева Гастрономический тур в Приморский край У нас был гид экскурсовод Владислав. Знает своё дело, интеллигентный, интересный и внимательный. С нами была дочка 12 лет, ей было интересно его слушать. Всё было вовремя, благодаря ему и нескучно!