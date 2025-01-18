От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
Исследовать бухты на яхте, увидеть плавучий космодром и встретить тюленей
Начало: Владивосток, яхт-клуб МГУ имени Невельского, 10:00
«В меню входят рыба, мясо, птица, дальневосточные блюда»
6 июл в 10:00
14 июл в 10:00
77 000 ₽ за человека
Гастрономический тур в Приморский край
Начало: Приморский край, Владивосток
«Приморье встретит вас панорамными видами и изысканной кухней, потрясающего небесно-голубого оттенка водами и морскими деликатесами, а прогулка на яхте, рыбалка и джип-тур дополнят ваш отдых разнообразными впечатлениями»
23 июн в 10:00
22 июл в 10:00
232 000 ₽ за человека
Круиз вокруг Японского моря: Владивосток - Сахалин
Начало: Приморский край, Владивосток
«Любители снорклинга, каякинга, SUP-бординга и рыбалки могут остаться здесь, а всем прочим мы предлагаем подняться к маяку на мысе Балюзек»
19 июн в 10:00
от 397 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктор18 января 2025Организация четко поставлена, вся информация по туру поступала вовремя. Думаем, что ещё раз будем обращаться к этому организатору. Отзыв от Виктора и Лады.
- ВВячеслав12 января 2025Отзыв об организаторе в двух словах: всё работало без сбоев.
- ЕЕрмолаева11 января 2025У нас был гид экскурсовод Владислав. Знает своё дело, интеллигентный, интересный и внимательный. С нами была дочка 12 лет, ей было интересно его слушать. Всё было вовремя, благодаря ему и нескучно!
- ВВладимир1 октября 2023Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхтеШикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит тур во Владивостоке в апреле 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 тура от 77 000 до 397 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Хотите поехать половить рыбу во Владивостоке 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2025